3 ราศีคนมีคู่กลับมาหวานชื่น ปรับความเข้าใจกันได้ลงตัว อาถรรพ์รักร้าวหายไป
เช็กดวงความรักช่วงนี้ ดวงดาวขยับส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ที่เคยตึงเครียดให้กลับมาสดใส คนมีคู่เตรียมรับข่าวดี เคลียร์ใจกันลงตัว ความรักกลับมาเหนียวแน่นกว่าเดิม
ช่วงที่ผ่านมาหลายคู่ต้องเจอกับบททดสอบความสัมพันธ์ มีปากเสียง เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ คุยกันไม่ค่อยเข้าใจ บรรยากาศอึมครึมจนบางคู่อาจถึงขั้นถอดใจ แต่ข่าวดีคือความตึงเครียดเหล่านั้นกำลังจะผ่านพ้นไปแล้ว
พลังงานดวงดาวในช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางบวก ส่งผลดีโดยตรงต่อเรื่องของหัวใจโดยเฉพาะคนที่มีคู่ อุปสรรคและความขัดแย้งที่เคยกวนใจจะเริ่มคลี่คลายลง ใครที่เคยโกรธกัน หรืองอนกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง จะมีจังหวะให้ได้หันหน้ามาคุยกันแบบเปิดอก ปรับความเข้าใจและหาจุดลงตัวร่วมกันได้สำเร็จ ความรักที่เคยจืดจางจะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง มาดูกันว่า 3 ราศีที่ดวงความรักกำลังจะกลับมาปัง มีราศีไหนบ้าง
ราศีเมษ
ช่วงก่อนหน้านี้อารมณ์ค่อนข้างร้อนแรง หงุดหงิดง่าย ทำให้มีปากเสียงกับคนรักบ่อยครั้ง แต่ช่วงนี้อารมณ์เย็นลงมาก คุณและคนรักจะมีโอกาสได้นั่งคุยกันด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์ ความขัดแย้งที่เคยมีจะถูกเคลียร์จนหมดสิ้น บรรยากาศความรักจะกลับมาผ่อนคลาย ต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันและกันมากขึ้น
ราศีตุลย์
ความสัมพันธ์ที่เคยอึดอัด คุยกันน้อยลง หรือมีความรู้สึกน้อยใจซ่อนอยู่ ตอนนี้ถึงเวลาที่ความรู้สึกเหล่านั้นจะได้รับการเยียวยา คุณจะได้ปรับจูนความเข้าใจกับคนรักใหม่ เรื่องที่เคยค้างคาใจจะถูกปัดเป่าออกไป คนรักจะกลับมาเอาใจใส่และให้ความสำคัญกับคุณเหมือนช่วงที่เพิ่งคบกันใหม่ ๆ
ราศีพิจิก
คู่ที่มีปัญหาเรื่องความหวาดระแวง หรือความหึงหวงจนทำให้ความรักสะดุด ช่วงนี้ดวงดาวส่งพลังให้คุณทั้งคู่กลับมาเชื่อใจกันอีกครั้ง กำแพงที่เคยสร้างไว้จะพังทลายลง การพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาจะช่วยสานสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ความรักจะกลับมาหวานชื่นและมีความมั่นคงกว่าที่ผ่านมา
คำแนะนำส่งท้าย
ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเติมความหวานให้ชีวิตคู่ ลองหาเวลาไปทานข้าว หรือทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ส่วนราศีอื่น ๆ ที่กำลังมีปัญหาเรื่องความรัก ขอให้ใช้ความใจเย็นเป็นที่ตั้ง การพูดคุยกันด้วยเหตุผลและการรับฟังซึ่งกันและกันคือวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ความรักต้องอาศัยความเข้าใจและการปรับตัวจากทั้งสองฝ่าย
