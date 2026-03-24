“สีหศักดิ์” เผยช่วยลูกเรือนารีมยุรีมีความคืบหน้า แต่รอฟังข้อมูลเพิ่มเติมก่อน
สีหศักดิ์ เผยช่วยลูกเรือนารีมยุรี 3 ชีวิตที่ยังติดค้างมีความคืบหน้า แต่รอฟังข้อมูลเพิ่มเติมก่อน เร่งเจรจาให้เรือสินค้าไทยผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวก่อนการเปิดการอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลก ประจำปี 2569 ของกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีช่วยลูกเรือนารีมยุรีที่ยังตกค้าง 3 ราย ว่ามีพัฒนาการ และมีความคืบหน้า แต่ยังรอข้อมูลเพิ่มเติม
ซึ่งเบื้องต้น ทางการอิหร่านได้ให้ความช่วยเหลือเต็มที่ และตนได้ติดต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเพื่อช่วยเหลือ และได้ยื่นประท้วงไปก่อนหน้านี้แล้ว พร้อมย้ำว่า มีความคืบหน้าและยังมีความหวัง
ส่วนการเจรจาให้เรือสินค้าไทยผ่านช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่านนั้น นายสีหศักดิ์ เปิดเผยว่า เบื้องต้นได้แจ้งรายชื่อเรือให้ทางการอิหร่านแล้ว ซึ่งอิหร่าน ก็รับไปพิจารณา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: