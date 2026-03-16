ลูกเรือ “มยุรี นารี” 20 คน กลับถึงไทยแล้ว เร่งช่วยอีก 3 คนที่ติดค้าง
ลูกเรือ มยุรี นารี 20 คน กลับถึงไทยแล้ว ไม่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าว เนื่องจากอ่อนล้าจากการเดินทาง เร่งช่วยลูกเรืออีก 3 คนที่ติดค้าง
จากกรณีที่ เรือ มยุรี นารี แบงค็อก เรือบรรทุกสินค้าเทกอง ธงไทย ซึ่งเป็นของบริษัท Precious Shipping สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ ถูกโจมตีขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
โดยลูกเรือไทย 20 คนจากเหตุการณ์เรือสินค้าถูกโจมตีบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนั้น ขณะนี้ทุกคนได้รับวีซ่าเข้าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เรียบร้อยแล้วและกำลังอยู่ระหว่างเดินทางจากโอมานเพื่อขึ้นเครื่องกลับประเทศไทย คาดว่าจะถึงสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 16 มีนาคมนั้น
ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าลูกเรือไทยทั้ง 20 คน เดินทางถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา 6:45 น. เดินทางออกทางประตู B หมายเลข 6 โดยมีการจัดระเบียบพื้นที่ให้สื่อมวลชนรอทำข่าวอยู่บริเวณจุดแถลงข่าวใกล้ประตู 9 และ 10 เท่านั้น และไม่ได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้าไปสัมภาษณ์หรือพูดคุยกับลูกเรือแต่อย่างใด โดยเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าลูกเรือทั้ง 20 คนไม่ประสงค์ให้สัมภาษณ์ เนื่องจากมีอาการอ่อนล้าจากการเดินทาง
ขณะที่นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ โดยกระทรวงแรงงานได้เตรียมมาตรการเยียวยาและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มแรงงานดังกล่าว
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งช่วยเหลือลูกเรืออีก 3 คน ที่ยังติดค้างอยู่บนเรือ หากมีความคืบหน้าในประเด็นนี้สำนักข่าว TheThaiger จะแจ้งให้ทราบต่อไป
