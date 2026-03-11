ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! อิหร่าน รับเป็นคนยิงเรือสินค้าไทย ลั่นไม่ให้น้ำมันแม้แต่ลิตรเดียวผ่านฮอร์มุซ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 11 มี.ค. 2569 20:36 น.| อัปเดต: 11 มี.ค. 2569 20:55 น.
70

อิหร่าน รับเป็นคนยิงเรือสินค้าไทย ลั่นไม่ให้น้ำมันแม้แต่ลิตรเดียวผ่านฮอร์มุซ เย้ยเตรียมเจอราคาน้ำมัน 200 ดอลลาร์ได้เลย

จากกรณีที่ เรือมยุรีนารีโดนยิง MV Mayuree Naree (มยุรี นารี แบงค็อก) เรือบรรทุกสินค้าเทกอง (Bulk Carrier) ชักธงไทย ซึ่งเป็นของบริษัท Precious Shipping (สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ) ถูกโจมตีขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งขณะนี้ช่วยเหลือลูกเรือได้แล้ว 20 ราย ยังเหลืออีก 3 รายนั้น

ล่าสุดสำนักข่าว รอยเตอร์ รายงานอ้างอิงจากสื่ออิหร่านว่า อิหร่านออกมายืนยันว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้ โดยเป็นฝีมือของกลุ่ม IRGC หรือ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม โดยให้เหตุผลว่าเรือลำดังกล่าวเรือเพิกเฉยต่อคำเตือนและสัญญาณแจ้งเตือน จึงต้องใช้กำลังในที่สุด

เรือ MV Mayuree Naree ของ Precious Shipping ถูกวัตถุปริศนาโจมตีนอกชายฝั่งโอมาน ลูกเรือต้องอพยพฉุกเฉิน

ขณะที่ทางโฆษกของทางการอิหร่านระบุว่า การตอบโต้แบบเท่ากันสิ้นสุดแล้ว และหลังจากนี้จะเปลี่ยนเป็นการโจมตีโต้ตอบต่อเนื่อง และจะไม่ให้น้ำมันแม้แต่ลิตรเดียวผ่านช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมชี้ว่าเรือลำไหนที่ผ่านจะเป็นเป้าหมายทันที

พร้อมบอกด้วยว่าขอให้เตรียมพร้อม 200 ดอลลาร์ เพราะราคาน้ำมันขึ้นอยู่กับความมั่นคงของภูมิภาคนี้ และพวกคุณเป็นผู้ทำให้ไม่มั่นคง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ทำไมผู้หญิงมุสลิมบางคนปิดหน้า บางคนแค่คลุมผม? ฮิญาบ นิกอบ บุรกา ต่างกันอย่างไร ข่าวต่างประเทศ

ทำไมผู้หญิงมุสลิมบางคนปิดหน้า บางคนแค่คลุมผม? ฮิญาบ นิกอบ บุรกา ต่างกันอย่างไร

18 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! อิหร่าน รับเป็นคนยิงเรือสินค้าไทย ลั่นไม่ให้น้ำมันแม้แต่ลิตรเดียวผ่านฮอร์มุซ

24 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไวรัลสนั่น! รูปปั้น “ทรัมป์-เอปสตีน” โพสต์ท่าไททานิค โผล่กลางวอชิงตัน ดี.ซี.

60 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินท้าวเวสสุวรรณ งวด 16/3/69 เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินท้าวเวสสุวรรณ งวด 16/3/69 เจาะเลขท้ายพารวย คัดให้แล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออกวันจันทร์ 16 มี.ค. 69 สรุปผลย้อนหลัง 20 ปีหวยงวดนี้ แนวโน้มเลขเด่น 2-3 ตัวท้ายออกซ้ำ เลขเด็ด

สถิติหวยออกวันจันทร์ 16/3/69 สรุปผลย้อนหลัง 20 ปีหวยงวดนี้ แนวโน้มเลขเด่น 2-3 ตัวท้ายออกซ้ำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 11 มี.ค. 69 สลากพัฒนา 6 ตัว และ 5/45 ล่าสุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธนาคารกรุงไทย, กสิกรไทย และ กรุงศรีอยุธยา ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว การเงิน

เช็กด่วน กรุงไทย กสิกรไทย กรุงศรี ปิดระบบแอป-ATM เช็กเวลาใช้ไม่ได้ทั้งประเทศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อดีตพระยันตระ เสียชีวิต ลูกศิษย์แห่เก็งแนวทาง เลขอายุ-วันสลายร่าง งวด 16 มี.ค. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด อดีตพระยันตระ เสียชีวิต ลูกศิษย์แห่เก็งแนวทาง เลขอายุ-วันสลายร่าง งวด 16 มี.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิกัดล่าสุด &quot;มยุรี นารี แบงค็อก&quot; เรือธงไทย ข่าว

เช็กพิกัดล่าสุด “มยุรี นารี แบงค็อก” เรือธงไทย ลอยลำกลางฮอร์มุซ เรดาร์รวน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นาวิน ต้าร์ เปิดคลิปแฉโต้ โค้ชส้ม ลั่นถูกละเมิด-ดูหมิ่น จ่อพึ่งกฎหมายกู้ศักดิ์ศรีเมีย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดข้อมูล มยุรี นารี แบงค็อก (Mayuree Naree) เรือสินค้าธงไทย ถูกยิงกลางช่องแคบฮอร์มุซ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! “พีระพันธุ์” ลาออก สส.บัญชีรายชื่อ ดัน อรรถวิชช์ ขึ้นแทน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิค วิเชียร ผู้ก่อตั้ง genie ecords โพสต์ถึง โอม ค็อกเทล บันเทิง

นิค วิเชียร ผู้ก่อตั้ง genie records โพสต์ถึง โอม ค็อกเทล แฟน ๆ แห่ส่งกำลังใจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! เรือสินค้าไทยถูกยิง กลางช่องแคบฮอร์มุซ ลูกเรือ 23 ชีวิต ยังไม่ทราบชะตา ข่าว

ด่วน! เรือสินค้าไทยถูกยิง กลางช่องแคบฮอร์มุซ ลูกเรือ 23 ชีวิต ยังไม่ทราบชะตากรรม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ออกฎใหม่ พยาบาล ห้ามทำงานเกิน 52 ชม./สัปดาห์ เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ป่วย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แข้งสาวอิหร่าน กลับลำ! ทิ้งวีซ่าลี้ภัยออสซี่ ทำเพื่อนอีก 6 ชีวิตต้องหนีซ่อนตัว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทีเซอร์แรก บุพเพสันนิวาส เวอร์ชันซีรีส์วาย บันเทิง

ทีเซอร์แรก บุพเพสันนิวาส ซีรีส์วาย เปิดตัว ออกัส-เล้ง เคมีทะลุจอ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก้อง ห้วยไร่ เคลื่อนไหว หลัง โอม ค็อกเทล ประกาศวางมือ genelab บันเทิง

ก้อง ห้วยไร่ เคลื่อนไหว หลัง โอม ค็อกเทล ประกาศวางมือบริหารค่าย GeneLab

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คพ. เผยกรุงเทพผ่านพ้นวิกฤติฝุ่น PM 2.5 แล้ว โดยรวมปีนี้แนวโน้มดีขึ้น

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
กิต Three Man Down&#039; โพสต์เดือด โอม Cocktail ยุติบทบาทบริหาร GeneLab ข่าวดารา

กิต Three Man Down เข้าใจ โอม ค็อกเทล ตัดพ้อ ผิดที่คิดเปลี่ยนบ้านคนอื่น

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนึ่ง ETC เผยสาเหตุ วูบล้มหัวกระแทกพื้น พร้อมอัปเดตอาการล่าสุดหลังออกจากโรงพยาบาล บันเทิง

หนึ่ง ETC เผยสาเหตุ วูบล้มหัวกระแทกพื้น พร้อมอัปเดตอาการล่าสุดหลังออกจากโรงพยาบาล

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรายได้ บริษัท ครึ่งเก้า จำกัด โอม ปัณฑพล หลังโบกมือลา GeneLab ขอทำตามฝัน เศรษฐกิจ

เปิดรายได้ บริษัท ครึ่งเก้า จำกัด โอม ปัณฑพล หลังโบกมือลา GeneLab ขอทำตามฝัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปดราม่า เฮียตี๋ สเต็กกระทะร้อน บุกยำหนุ่มกะเหรี่ยง เหตุแค่ แพ้เป่ายิ้งฉุบ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัยรักสุดหัวใจ &quot;นึกคิด บุญทอง&quot; เขียนซึ้งส่งภรรยา &quot;มุกดา&quot; ครั้งสุดท้าย ให้คำมั่นดูแลลูกหลาน บันเทิง

อาลัยรักสุดหัวใจ “นึกคิด บุญทอง” เขียนซึ้งส่งภรรยา “มุกดา” ครั้งสุดท้าย ให้คำมั่นดูแลลูกหลาน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต่อใบขับขี่ขาดเกิน 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี ต้องอบรมไหม มีขั้นตอนอย่างไร เศรษฐกิจ

ต่อใบขับขี่ขาดเกิน 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี ต้องอบรมไหม มีขั้นตอนอย่างไร

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 11 มี.ค. 2569 20:36 น.| อัปเดต: 11 มี.ค. 2569 20:55 น.
70
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด ปฏิทินท้าวเวสสุวรรณ งวด 16/3/69

เลขเด็ด ปฏิทินท้าวเวสสุวรรณ งวด 16/3/69 เจาะเลขท้ายพารวย คัดให้แล้ว

เผยแพร่: 11 มีนาคม 2569
สถิติหวยออกวันจันทร์ 16 มี.ค. 69 สรุปผลย้อนหลัง 20 ปีหวยงวดนี้ แนวโน้มเลขเด่น 2-3 ตัวท้ายออกซ้ำ

สถิติหวยออกวันจันทร์ 16/3/69 สรุปผลย้อนหลัง 20 ปีหวยงวดนี้ แนวโน้มเลขเด่น 2-3 ตัวท้ายออกซ้ำ

เผยแพร่: 11 มีนาคม 2569

ผลหวยลาววันนี้ 11 มี.ค. 69 สลากพัฒนา 6 ตัว และ 5/45 ล่าสุด

เผยแพร่: 11 มีนาคม 2569
ธนาคารกรุงไทย, กสิกรไทย และ กรุงศรีอยุธยา ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว

เช็กด่วน กรุงไทย กสิกรไทย กรุงศรี ปิดระบบแอป-ATM เช็กเวลาใช้ไม่ได้ทั้งประเทศ

เผยแพร่: 11 มีนาคม 2569
Back to top button