ด่วน! อิหร่าน รับเป็นคนยิงเรือสินค้าไทย ลั่นไม่ให้น้ำมันแม้แต่ลิตรเดียวผ่านฮอร์มุซ
อิหร่าน รับเป็นคนยิงเรือสินค้าไทย ลั่นไม่ให้น้ำมันแม้แต่ลิตรเดียวผ่านฮอร์มุซ เย้ยเตรียมเจอราคาน้ำมัน 200 ดอลลาร์ได้เลย
จากกรณีที่ เรือมยุรีนารีโดนยิง MV Mayuree Naree (มยุรี นารี แบงค็อก) เรือบรรทุกสินค้าเทกอง (Bulk Carrier) ชักธงไทย ซึ่งเป็นของบริษัท Precious Shipping (สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ) ถูกโจมตีขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งขณะนี้ช่วยเหลือลูกเรือได้แล้ว 20 ราย ยังเหลืออีก 3 รายนั้น
ล่าสุดสำนักข่าว รอยเตอร์ รายงานอ้างอิงจากสื่ออิหร่านว่า อิหร่านออกมายืนยันว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้ โดยเป็นฝีมือของกลุ่ม IRGC หรือ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม โดยให้เหตุผลว่าเรือลำดังกล่าวเรือเพิกเฉยต่อคำเตือนและสัญญาณแจ้งเตือน จึงต้องใช้กำลังในที่สุด
ขณะที่ทางโฆษกของทางการอิหร่านระบุว่า การตอบโต้แบบเท่ากันสิ้นสุดแล้ว และหลังจากนี้จะเปลี่ยนเป็นการโจมตีโต้ตอบต่อเนื่อง และจะไม่ให้น้ำมันแม้แต่ลิตรเดียวผ่านช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมชี้ว่าเรือลำไหนที่ผ่านจะเป็นเป้าหมายทันที
พร้อมบอกด้วยว่าขอให้เตรียมพร้อม 200 ดอลลาร์ เพราะราคาน้ำมันขึ้นอยู่กับความมั่นคงของภูมิภาคนี้ และพวกคุณเป็นผู้ทำให้ไม่มั่นคง
