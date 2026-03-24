บันเทิง

ย้อนมรสุมชีวิต เหน่ง เหม่งจ๋าย ติดกัญชาจนสมองช้า ก่อนเลิกหักดิบ ดื่มเบียร์วันละ 2 ขวด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 14:06 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 14:08 น.
เหน่ง เหม่งจ๋าย เล่ามรสุมชีวิตติดกัญชาและเหล้า

เปิดใจครั้งสุดท้าย เหน่ง เหม่งจ๋าย ตลกผู้ล่วงลับ ย้อนเส้นทางชีวิตไม่ง่าย ฝ่ามรสุมติดกัญชา สมองช้า-เข้าจังหวะมุกไม่ทัน ตัดสินใจเลิกหักดิบ แต่หันมาดื่มเบียร์วันละ 2 ขวด

หลังวงการตลกสูญเสีย เหน่ง เหม่งจ๋าย หรือ นายอาทิตย์ มีมาก ตลกคนดังวัย 47 ปี จากไปด้วยด้วยโรคตับแข็งและมะเร็งตับระยะสุดท้าย ท่ามกลางความโศกเศร้าของพี่น้องคนสนิท ล่าสุด โกบอยครัช แชร์คลิปสัมภาษณ์ที่ได้พูดคุยกับเหน่ง เหม่งจ๋าย ผ่านช่องยูทูป KoBoyKrush บันทึกเทปเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569

ก้าวแรกสู่วงการตลกเริ่มต้นเมื่ออายุ 13-14 ปี ขณะที่ยังเรียนอยู่ เขาได้ไปดูตลกเด็กคณะเปิดเปิงซ้อมที่แฟลตดินแดง เริ่มจากการตีกลองทอมจังหวะสามช่า ก่อนจะได้รับโอกาสให้เป็นตัวเล่นโดยต้องฝึกซ้อมปูมุกพูดหน้ากระจกคนเดียว จากนั้นได้เริ่มออกรับงานตามคาเฟ่เล็ก ๆ ได้ค่าตัวเริ่มต้นเพียงวันละ 50-100 บาท

ไอดอลในยุคนั้นของเขาคือ เต่า เชิญยิ้ม ที่โดดเด่นด้านตลกวัยรุ่นและคณะชวนชื่นที่เน้นการเล่นตลกเป็นเรื่องราว และประทับใจ โน้ต เชิญยิ้ม ตลกรุ่นใหญ่ที่มักจะเอ็นดู, ทักทาย และคอยให้กำลังใจตลกเด็กอย่างเขาเสมอ

เมื่อคณะเปิดเปิงยุบตัวลง เขาได้ไปอยู่กับขบวนการจูเนียร์และต่อมาได้เข้าร่วมกับคณะลุงยุ้ย ลุยสวน (ยุ้ย ยิ้มสยาม) มีการนำตลกไปเล่นสอดแทรกในรายการเกษตร แต่เมื่องานคาเฟ่เริ่มลดลง เขาและพี่เปี๊ยกจึงตัดสินใจแยกตัวมาตั้งคณะตลกวัยรุ่นชื่อร็อคข้าวปุ้น ทำให้เขามีชื่อเสียงโด่งดัง มีคอนเสิร์ตทั่วประเทศ และกลายเป็นขวัญใจวัยรุ่น

ความโด่งดังในยุคนั้นทำให้เขาได้สัมผัสกับสิ่งที่เรียกว่าสวัสดิการของตลกหรือการมีหญิงสาวและนักร้องคาเฟ่เข้ามาจีบและเสนอตัวให้ถึงที่โดยไม่ต้องใช้เงินทุ่มเหมือนเสี่ย บางวันต้องสับรางผู้หญิง 2-3 คน และเคยเจอเหตุการณ์เสี่ยง ๆ เช่น หญิงสาวมีคนเลี้ยงดูอยู่แล้วแต่มาหลอกว่าไม่มีแล้วแอบมาร่วมหลับนอนด้วย

เหน่ง เหม่งจ๋าย และ โกบอยครัช
ภาพจาก Youtube : KoBoyKrush

ในช่วงที่โด่งดังนี้เอง เขาเข้าไปพัวพันกับยาเสพติด เริ่มจากการถูกป๋า ๆ ในห้องวีไอพีคาเฟ่ชวนให้ลอง แต่เขารู้สึกว่าไม่ถูกจริตจึงไม่ได้ถลำลึก ก่อนจะหันไปลองกัญชาและติดอย่างหนัก เพราะทำให้กินอิ่ม นอนหลับ และอารมณ์ดี ถึงขั้นพกกัญชาติดตัวตลอดเวลา จนกระทั่งออกจากคณะร็อคข้าวปุ้น เขาได้ไปอยู่กับคณะสุเทพ สีใส เป็นหัวหน้าที่น่ารัก เลี้ยงดูลูกน้องอย่างดี และเคยเตือนเขาเรื่องกัญชาอยู่บ้าง

หลังจากคณะสุเทพยุบวง เขาได้รับการทาบทามจากบอล เชิญยิ้ม ให้มาร่วมคณะ ซึ่งพี่บอลขอให้ตนเลิกกัญชาเพราะทำให้สมองช้าและเข้าจังหวะมุกไม่ทัน เขาจึงตัดสินใจหักดิบเลิกกัญชาเด็ดขาด ทิ้งอุปกรณ์ทั้งหมด แต่กลับหันมาดื่มเบียร์วันละ 2 ขวดเป็นประจำทุกวัน

แม้จะไม่เคยเสียงานหรือมาสาย แต่ฤทธิ์แอลกอฮอล์ก็มีผลทำให้สมองเขาประมวลผลมุกตลกได้ช้าลง เหน่ง เหม่งจ๋ายทำงานอยู่กับ บอล เชิญยิ้ม นานกว่า 15 ปี โดยพี่บอลรักและดูแลเขาทุกอย่าง ทั้งเรื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ให้มาอยู่ที่บ้านในช่วงโควิด-19 และช่วยเดินเรื่องเอกสารซื้อบ้านให้จนสำเร็จ

ส่วนการตัดสินใจลาออกจากคณะบอล เชิญยิ้ม ในช่วงบั้นปลาย ไม่ได้เกิดจากความน้อยใจเรื่องบทบาทบนเวทีหรือมุกตลกที่ไม่ส่งถึงเขา แต่เป็นเพราะเขามีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทั้งค่าบ้านและครอบครัวจึงตัดสินใจขอพักงานเพื่อมารับงานอิสระ

อย่างไรก็ดี ตลอดเวลาที่ผ่านมาเขายังคงดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักและเคยถูกจับขังคุกโรงพัก 1 คืนในข้อหาเมาแล้วขับ

เหน่ง เหม่งจ๋าย

