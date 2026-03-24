Gen Z ถึงกับอัดคลิปตัดพ้อ “ทำไมไม่เคยรู้ เชคอินขึ้นเครื่องต้องมาก่อน 30 นาที”

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 13:46 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 13:49 น.
131
Gen Z ไม่รู้เชคอินต้องมาก่อนกี่นาที
ภาพ @TikTok

โซเชียลวิเคราะห์สนั่น หรือแค่คลิปดัก หลังบัญชีติ๊กต่อก Gen Z โผล่นั่งเศร้ากลางสนามบิน เหตุชีวิตอดแลนฯ เพราะไม่รู้เชคอินต้องมาก่อนขึ้นเครื่องครึ่งชม.

กำลังเรียกกรุ๊ปทัวร์มาใส่คอมเมนต์กันสนั่น ! เหตุความเคลื่อนไหวบนโลกออนไลน์สัปดาห์นี้โผล่คลิปผู้ใช้บัญชีติ๊กต่อกวัยรุ่นสาวรายหนึ่งซึ่งพลาดการเดินทางเหนือน่านฟ้า เนื่องจากตนเองไปเชคอินที่สนามบินแห่งหนึ่งไม่ทัน โดยคลิปซึ่งลงไว้เมื่อ 2 วันที่ผ่นามา (22 มี.ค.) จะสังเกตเห็นข้อความแปะทำนองตัดพ้อไว้หราว่า

“ทำไม ไม่เคยรู้ว่า เชคอินขึ้นเครื่องต้องมาก่อนเครื่องออก 30 นาที ขณะเดียวกันภาพเคลื่อนไหวที่เห็นในวิดีโอจะเห็นหญิงสาวเจ้าของโพสต์สวมชุดสีขาวใส่หมวกแก๊ปปล่อยเสียงสะอื้น ร้องตกเครื่อง เครื่องจะบินตอน 21.05 น. ก็คิดว่าจะบินออก สามทุ่มห้าสิบไปถึงนู่นห้าทุ่มใช่ไหม แล้วมันต้องรอ มาเชคอินมารอก่อน 15-20 นาที ก็คิดว่า เออเครื่องจะออก 21.50 น. มาถึงสนามบิน เรียนเอไอ (AI) เสร็จ ! มาสนาบิน 2 ทุ่มครึ่ง แล้วทำไมไม่มีใครบอกเลย ไม่มีอะไรเตือนเลย ต้องซื้อตั๋วใหม่ ต้องเสียเวลา เสียเงินไม่พอ เสียเวลาอีก เหนื่อยอ่ะ”

โพสต์คลิปตัดพ้อนี้มีความคลาดเคลื่อนที่ต่อมา แฟนๆ ในโลกโซเชียลต่างพากันแปลกและใส่ใจไม่น้อย ! โดยเฉพาะช่วงเวลาที่เครื่องจะออกกับตอนที่จะบินเพราะจากข้อมูลตามที่เจ้าของโพสต์ระบุไว้นั้น ก็น่าจะมาก่อนเวลาถึง 1 ชม. กับอีกเกือบ 20 นาทีไปเช็ก ไปอินหรือโหลดกระเป๋าสัมภาระก็น่าจะทันท่วงทีอยู่

งานนี้ร้อนถึงเจนฯ เอ็กซ์ (Gen X) ท่านหนึ่งอาสาเข้ามาใส่อารมณ์เบาๆ เพื่อไขข้อคาใจให้กับวัยรุ่นยุคใหม่ได้กระจ่าง โดยระบุว่า หนูคะ.. ขนาดป้าอายุ 55 แล้ว ป้ายังรู้เลยว่า ต้องไปก่อน 2 ชั่วโมง เพื่อความชัวร์ แล้วหนูเรียน AI มา หนูไม่ลองถามเอไอ (AI) ดูบ้างหล่ะคะ? อันนี้หนูขึ้นเครื่องครั้งแรกหรือคะ? ป้าแนะนำว่าถ้าอะไรที่ไม่เคยทำ หนูสามารถหาข้อมูลและรายละเอียดได้ที่กูเกิล (google) นะคะ (ดูคลิป).

Gen X ให้คำแนะนำเจนซี เรื่องเชคอินขึ้นเครื่องบิน
ภาพ @TikTok
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ Gen Z ตกเครื่อง
ภาพ @TikTok
นักเดินทางรุ่น Gen Z ตกใจกับกำหนดเวลาเช็คอินของสายการบิน
ภาพ @TikTok
วลีอมตะ ความเห็นหลังคลิปตัดพ้อเจนซีตกเครื่อง
คอมเมนต์จาก @X

ไต้หวัน งดร่วมประชุม WTO ที่แคเมอรูน หลังออกเอกสารระบุ “มณฑลหนึ่งของจีน”

อบอุ่นหัวใจ “ฮิวโก้” อวดภาพหาดูยาก กับคุณพ่อ “แอลเลน เลวี” ฉลองวันเกิดวัย 90 ปี

ทำเนียบแชมป์ “คาราบาวคัพ” หลัง “แมนซิตี้” คว้าแชมป์ จี้บัลลังก์สูงสุด

คุรุสภา สั่งพักราชการ ครูพละหื่น ลวนลามเด็ก ม.3 พบใบประกอบฯ หมดอายุ

BRN คือใคร ทำไมภาคใต้ไทยถึงยังไม่สงบมา 20 ปี

เกิร์ล พี่สาวเกรซ ชลิตา ฟาดกลับ ไฮโซอาร์ต-เอย ลั่น “อย่ารับบทเหยื่อ แล้วโยนความผิดให้คนอื่น”

ย้อนมรสุมชีวิต เหน่ง เหม่งจ๋าย ติดกัญชาจนสมองช้า ก่อนเลิกหักดิบ ดื่มเบียร์วันละ 2 ขวด

Gen Z ไม่รู้เชคอินต้องมาก่อนกี่นาที ข่าว

Gen Z ถึงกับอัดคลิปตัดพ้อ “ทำไมไม่เคยรู้ เชคอินขึ้นเครื่องต้องมาก่อน 30 นาที”

ฝรั่งฟรีวีซ่า คุณภาพต่ำ เดือดร้อนชาวบ้าน คนไทยใจดีเกินไป หั่น 30 วัน คัดเกรดนทท.

เปิดโพสต์ พลอย อัยดา ให้สัญญาลูก-สามี หลัง กันต์ กันตถาวร ไร้อิสระภาพกว่า 524 วัน

สรุปดราม่า ใบเตย-ฟิล์ม ยันไม่เคยมีปัญหา เปิดใจขัดแย้ง ‘ดีเจแมน’ เชื่อคนปั่น ทำเข้าใจผิด

น้ำมันดีเซลพุ่ง 57.03 บาท ถ้ากองทุนน้ำมันไม่อุดหนุน

เปิดรายได้ ลีโอนิด ราดวินสกี เจ้าของ OnlyFans ฟันวันละ 1.9 ล้าน

2 เกย์โดนตำรวจศีลธรรมจับ เล่นเสียวจนรถโยก ผิดกฎหมายอิสลาม

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 13:46 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 13:49 น.
131
Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

