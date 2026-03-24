Gen Z ถึงกับอัดคลิปตัดพ้อ “ทำไมไม่เคยรู้ เชคอินขึ้นเครื่องต้องมาก่อน 30 นาที”
โซเชียลวิเคราะห์สนั่น หรือแค่คลิปดัก หลังบัญชีติ๊กต่อก Gen Z โผล่นั่งเศร้ากลางสนามบิน เหตุชีวิตอดแลนฯ เพราะไม่รู้เชคอินต้องมาก่อนขึ้นเครื่องครึ่งชม.
กำลังเรียกกรุ๊ปทัวร์มาใส่คอมเมนต์กันสนั่น ! เหตุความเคลื่อนไหวบนโลกออนไลน์สัปดาห์นี้โผล่คลิปผู้ใช้บัญชีติ๊กต่อกวัยรุ่นสาวรายหนึ่งซึ่งพลาดการเดินทางเหนือน่านฟ้า เนื่องจากตนเองไปเชคอินที่สนามบินแห่งหนึ่งไม่ทัน โดยคลิปซึ่งลงไว้เมื่อ 2 วันที่ผ่นามา (22 มี.ค.) จะสังเกตเห็นข้อความแปะทำนองตัดพ้อไว้หราว่า
“ทำไม ไม่เคยรู้ว่า เชคอินขึ้นเครื่องต้องมาก่อนเครื่องออก 30 นาที ขณะเดียวกันภาพเคลื่อนไหวที่เห็นในวิดีโอจะเห็นหญิงสาวเจ้าของโพสต์สวมชุดสีขาวใส่หมวกแก๊ปปล่อยเสียงสะอื้น ร้องตกเครื่อง เครื่องจะบินตอน 21.05 น. ก็คิดว่าจะบินออก สามทุ่มห้าสิบไปถึงนู่นห้าทุ่มใช่ไหม แล้วมันต้องรอ มาเชคอินมารอก่อน 15-20 นาที ก็คิดว่า เออเครื่องจะออก 21.50 น. มาถึงสนามบิน เรียนเอไอ (AI) เสร็จ ! มาสนาบิน 2 ทุ่มครึ่ง แล้วทำไมไม่มีใครบอกเลย ไม่มีอะไรเตือนเลย ต้องซื้อตั๋วใหม่ ต้องเสียเวลา เสียเงินไม่พอ เสียเวลาอีก เหนื่อยอ่ะ”
โพสต์คลิปตัดพ้อนี้มีความคลาดเคลื่อนที่ต่อมา แฟนๆ ในโลกโซเชียลต่างพากันแปลกและใส่ใจไม่น้อย ! โดยเฉพาะช่วงเวลาที่เครื่องจะออกกับตอนที่จะบินเพราะจากข้อมูลตามที่เจ้าของโพสต์ระบุไว้นั้น ก็น่าจะมาก่อนเวลาถึง 1 ชม. กับอีกเกือบ 20 นาทีไปเช็ก ไปอินหรือโหลดกระเป๋าสัมภาระก็น่าจะทันท่วงทีอยู่
งานนี้ร้อนถึงเจนฯ เอ็กซ์ (Gen X) ท่านหนึ่งอาสาเข้ามาใส่อารมณ์เบาๆ เพื่อไขข้อคาใจให้กับวัยรุ่นยุคใหม่ได้กระจ่าง โดยระบุว่า หนูคะ.. ขนาดป้าอายุ 55 แล้ว ป้ายังรู้เลยว่า ต้องไปก่อน 2 ชั่วโมง เพื่อความชัวร์ แล้วหนูเรียน AI มา หนูไม่ลองถามเอไอ (AI) ดูบ้างหล่ะคะ? อันนี้หนูขึ้นเครื่องครั้งแรกหรือคะ? ป้าแนะนำว่าถ้าอะไรที่ไม่เคยทำ หนูสามารถหาข้อมูลและรายละเอียดได้ที่กูเกิล (google) นะคะ (ดูคลิป).
