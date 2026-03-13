สถานทูตอิหร่าน แจงแล้ว ปมโพสต์ภาพเย้ยลูกเรือไทย สละเรือ “มยุรี นารี” บนช่องแคบฮอร์มุซ
สถานทูตอิหร่าน แจงแล้ว ปมโพสต์ภาพลูกเรือไทยสละเรือ “มยุรี นารี” ยันไม่ได้เจตนาเยาะเย้ย เป็นแค่การหยอกล้อเพื่อเตือนห้ามผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
จากกรณีที่ สถานเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำแอฟริกาใต้ โพสต์ภาพลูกเรือชายไทยรายหนึ่ง ซึ่งสละเรือออกจากเรือบรรทุกสินค้า “มยุรี นารี” ที่ถูกกองทัพอิหร่านโจมตี โดยระบุว่า “เมื่อคุณขับรถชนแล้วกลัวพ่อจนไม่กล้ากลับบ้าน… ช่องแคบฮอร์มุซ” ซึ่งทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากนั้น
สถานเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำแอฟริกาใต้ โพสต์ข้อความชี้แจงระบุว่า “พวกเรา @iraninsa (สถานเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำแอฟริกาใต้) และ @IranInThailand (สถานเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทย) ไม่เคยเยาะเย้ยหรือล้อเลียนใคร เราไม่ได้มีเจตนาล่วงเกินชาวไทย
สิ่งที่ต้องการสื่อในโพสต์นั้นคือ ความจำเป็นที่จะต้องเคารพคำเตือนของอิหร่านในการห้ามเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ โดยตั้งใจสื่อสารออกมาในเชิงหยอกล้อ ซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสัญชาติของบุคคลในภาพแต่อย่างใด
นอกจากนี้ยังระบุว่า ชีวิตของชาวไทย 3 คนที่สูญหายนั้นมีค่าและได้รับการเคารพ เฉกเช่นเดียวกับชีวิตของพลเรือนชาวอิหร่านกว่า 1,500 คนที่ต้องเสียชีวิตจากการรุกรานทางทหารของสหรัฐฯ และอิสราเอล ข้อความที่ต้องการสื่อนั้นชัดเจนคือ ห้ามเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้ประสานงานกับเราล่วงหน้า”
