ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

สรุปผลบอลพรีเมียร์ลีก ไบรตัน 2-1 ลิเวอร์พูล เชลซีอ่วม!

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 22 มี.ค. 2569 09:14 น.| อัปเดต: 22 มี.ค. 2569 09:14 น.
63
ภาพ @AP

เชลซีบุกพ่ายเอฟเวอร์ตันยับเยิน 3-0 ขณะที่ลิเวอร์พูลยังกู้ฟอร์มไม่ขึ้นโดนไบรท์ตันเบียดชนะ 2-1 ในค่ำคืนที่สองยักษ์ใหญ่พรีเมียร์ลีกไร้แต้มติดมือ

การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2026 ที่ผ่านมา กลายเป็นค่ำคืนที่แฟนบอลยักษ์ใหญ่ต้องกุมขมับ เมื่อทั้งเชลซีและลิเวอร์พูลต่างพากันปราชัยในเกมเยือน โดยมีรายละเอียดผลการแข่งขันทั้ง 4 คู่ดังนี้ครับ

เอฟเวอร์ตัน 3-0 เชลซี

“ทอฟฟี่สีน้ำเงิน” เอฟเวอร์ตัน เปิดรังกูดิสัน พาร์ค ระเบิดฟอร์มเก่งถล่ม “สิงห์บลูส์” เชลซี ไปอย่างขาดลอย 3-0 ชัยชนะนัดนี้ช่วยให้เจ้าบ้านขยับหนีโซนอันตรายได้สำเร็จ ขณะที่เชลซีพลาดโอกาสสำคัญในการทำแต้มแซงขึ้นไปรั้งอันดับ 5 ของตารางอย่างน่าเสียดาย

โคล พาล์มเมอร์ ของเชลซี (ซ้าย) พยายามกระชากหนี ทิม อิโรเอ็กบูนาห์ม ของเอฟเวอร์ตัน (AP Photo/Jon Super)

ไบรท์ตัน 2-1 ลิเวอร์พูล

ที่เอเม็กซ์ สเตเดียม แดนนี่ เวลเบ็ค กองหน้าจอมเก๋าวัย 35 ปี เหมาคนเดียว 2 ประตู พา “นกนางนวล” ไบรท์ตัน เบียดเอาชนะ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ไปได้ 2-1 ส่งผลให้ทีมของ อาร์เน่ สล็อต ปราชัยเป็นนัดที่ 10 ในฤดูกาลนี้ และเก็บได้เพียงคะแนนเดียวจากการลงเล่น 3 นัดหลังสุดในลีก

ผลงานปราชัยยี้ของพลพรรคเรดแมชชีนยังเป็นสถิติแย่ที่สุดนับตั้งแต่ฤดูกาล 2015-16 โดยเก็บได้เพียงคะแนนเดียวจาก 3 นัดหลังสุดในลีก สวนทางกับไบรท์ตันที่ขยับขึ้นไปอยู่อันดับ 8 ของตารางอย่างสง่างาม

(AP Photo/Ian Walton)

ฟูแล่ม 3-1 เบิร์นลีย์

“เจ้าสัวน้อย” ฟูแล่ม ยังคงเล่นในบ้านได้อย่างแข็งแกร่ง เปิดคราเวน ค็อตเทจ เอาชนะ “เดอะคลาเรตส์” เบิร์นลีย์ ไปได้แบบไม่ยากเย็น 3-1 เก็บ 3 คะแนนเต็มต่อหน้าแฟนบอลตัวเอง พร้อมส่งให้เบิร์นลีย์ต้องลุ้นเหนื่อยในพื้นที่ท้ายตารางต่อไป

ลีดส์ ยูไนเต็ด 0-0 เบรนท์ฟอร์ด

คู่ดึกที่สนามเอลแลนด์ โรด จบลงด้วยการแบ่งแต้มกันไปแบบไร้สกอร์ ทั้ง “ยูงทอง” และ “ผึ้งน้อย” ต่างมีโอกาสลุ้นประตูแต่จังหวะสุดท้ายยังไม่คมพอ ทำให้เสมอกันไป 0-0 ในเกมที่ค่อนข้างอึดอัด

เบรนเดน อารอนสัน (ซ้าย) ของลีดส์ ยูไนเต็ด เลี้ยงบอลหลบ ไมเคิล คาโยเด ของเบรนท์ฟอร์ด (Richard Sellers/PA via AP)
เซียน เฟลมมิง ของเบิร์นลีย์ กับจังหวะโขกทำปประตู เกมระหว่างฟูแล่มและเบิร์นลีย์ที่ลอนดอน (John Walton/PA via AP)

ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ประจำวันเสาร์ที่ผ่านมา (21 มี.ค.2026) ทั้งหมด 4 คู่

  • เอฟเวอร์ตัน ชนะ เชลซี 3-0
  • ไบรท์ตัน ชนะ ลิเวอร์พูล 2-1
  • ฟูแล่ม ชนะ เบิร์นลีย์ 3-1
  • ลีดส์ ยูไนเต็ด เสมอ เบรนท์ฟอร์ด 0-0
(AP Photo/Jon Super)

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 22 มี.ค. 2569 09:14 น.| อัปเดต: 22 มี.ค. 2569 09:14 น.
63
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

