ข่าวกีฬาฟุตบอล

ผลบอลพรีเมียร์ลีก เวสต์แฮม 1-1 แมนซิตี้ อาร์เซนอล ชนะ 2-0 หนี 9 แต้ม

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 15 มี.ค. 2569 09:09 น.| อัปเดต: 15 มี.ค. 2569 09:12 น.
ผลบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ แมนซิตี้เสมอ
West Ham's Konstantinos Mavropanos, left, blocks a shot by Manchester City's Erling Haaland during the English Premier League soccer match between West Ham United and Manchester City in London, England, Saturday, March 14, 2026. (AP Photo/Dave Shopland)

แม้จะเหลือการแข่งขันอีก 8 นัด พร้อม “เกมในมือ” ที่รอเก็บแต้มตามหลังจ่าฝูงอย่างอาร์เซน่อล แต่การบอกว่า การลุ้นแชมป์ของ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ จบลงแล้วอาจจะดูเร็วไปนิด ทว่าค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา กลับให้ความรู้สึกเหมือน “จุดเปลี่ยนสำคัญ” ที่อาจตัดสินโชคชะตาของเป๊ป กวาร์ดิโอล่า และลูกทีม

ในขณะที่ อาร์เซน่อล บุกไปโกงความตายเฉือนชนะเอฟเวอร์ตันในช่วงท้ายเกมอย่างระทึกขวัญ ทางฝั่งแชมป์เก่าอย่าง แมนฯ ซิตี้ กลับทำได้เพียงบุกไปเสมอ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 1-1 แบบไร้ทรงที่ลอนดอน สเตเดี้ยม ส่งผลให้ตอนนี้คะแนนตามหลัง “ไอ้ปืนใหญ่” ถึง 9 แต้ม แม้จะแข่งน้อยกว่า 1 นัด แต่สิ่งที่น่ากังวลกว่าตัวเลข คือ “ฟอร์มการเล่น” ที่ดูสับสนและไร้ความเฉียบคมอย่างสิ้นเชิง

ย้อนไปในเกมพรีเมียร์ลีก นัดที่ 30 เมื่อคืนนี้ (14 มี.ค.) เจ้าบ้าน เวสต์แฮม อันดับ 18 มี 28 คะแนน เปิด ลอนดอน สเตเดี้ยม รับมือ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ รองจ่าฝูงซึ่งมี 60 คะแนน โดยก่อนแข่งพวกเขาตามหลังจ่าฝูงอาร์เซน่อลที่คว้าชัยไปก่อนหน้านี้เป็น 10 คะแนนแล้วแม้แข่งมากกว่า 2 นัด

ครึ่งแรกทีมเยือนแมนฯ ซิตี้ ครองเกมได้เหนือกว่า และนาทีที่ 31 ได้ลูกขึ้นนำ 1-0 จากผลงานของแบร์นาโด้ ซิลวา

แต่ดีใจได้ไม่นาน นาที 35 เจ้าถิ่นเวสต์แฮมตีเสมอ 1-1 จาก คอนสตานตินอส มาฟโรพานอส ได้จังหวะโหม่งบอลเช็ดคานเลยเส้นเข้าไป ผู้ตัดสินได้รับสัญญาณโกลไลน์ชี้ให้เป็นประตู ก่อนจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ และเป็นผลลัพธ์ที่ลงเอยใน 90 นาทีด้วย

จังหวะโขกตีเสมอ 1-1 ของมาฟโรปาโนส (AP Photo/Dave Shopland)

สถิติที่น่าตกใจคือความเฉื่อยชาของ เออร์ลิง ฮาลันด์ ในช่วงต้นฤดูกาล 17 นัดแรก เขาระเบิดฟอร์มทำไป 19 ประตู แต่ 12 นัดหลังสุดเขากลับยิงได้เพียง 3 ประตูเท่านั้น! การดรอปลงของเครื่องจักรสังหารนอร์เวย์เกิดขึ้นประจวบเหมาะกับการมาถึงของ อันตวน เซเมนโย ปีกตัวจี๊ดที่ย้ายมาจากบอร์นมัธเมื่อเดือนมกราคม

ตัดภาพไปที่ค่ำคืนที่เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม เมื่อวันเสาร์ซึ่งจะถูกจดจำไปอีกนานแสนนาน ไม่ใช่เพียงเพราะชัยชนะสำคัญของอาร์เซน่อล แต่เป็นวินาทีที่โลกฟุตบอลได้เห็นการแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวของแม็กซ์ ดาวแมน (Max Dowman) มิดฟิลด์มหัศจรรย์วัยเพียง 16 ปี ที่ลุกจากม้านั่งสำรองมาเปลี่ยนเกมและจารึกชื่อเป็น “ผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีก”

ดาวแมน ในวัย 16 ปี กับอีก 73 วัน ลงมาทำลายสถิติเดิมของเจมส์ วอห์น อดีตแข้งเอฟเวอร์ตัน (16 ปี 270 วัน) ที่ยืนยงมากว่า 20 ปีลงได้อย่างราบคาบ โดยนอกจากลูกยิงปิดกล่องในช่วงทดเจ็บ เขายังเป็นคนครอสบอลกดดันจนนำไปสู่ประตูปลดล็อคของ วิคเตอร์ โยเคอเรส ในนาทีที่ 89 อีกด้วย

ดาวแมน นักเตะของอาร์เซนอล แสดงปฏิกิริยาหลังจบการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างอาร์เซนอลและเอฟเวอร์ตัน ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2026
ดาวแมน ในวัย 16 ปี กับอีก 73 วัน ลงมาทำลายสถิติแข้งอายุน้อยสุดที่กระทุ้งประตูได้บนพรีเมียร์ลีก อังกฤษ (AP Photo/Kin Cheung)

เกมดังกล่าว จอร์แดน พิคฟอร์ด ผู้รักษาประตูวัย 32 ปี และแนวรับ “ทอฟฟี่” เอฟเวอร์ตัน ช่วยกันต้านทานเกมรุกของปืนใหญ่ได้อย่างยอดเยี่ยมตลอด 80 กว่านาที กระทั่งจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในนาทีที่ 74 เมื่อ มิเกล อาร์เตต้า ตัดสินใจทิ้งไพ่ตายส่ง ดาวแมน ลงมาแทน มาร์ติน ซูบิเมนดี้ ซึ่งเป็นการปรับหมากที่กล้าหาญมาก

นาทีที่ 89 ดาวแมน ครอสบอลจากฝั่งขวา พิคฟอร์ด กะจังหวะพลาดบอลไปโดนตัว ปิเอโร ฮินคาปี้ กระดอนมาเข้าทาง วิคเตอร์ โยเคอเรส ซ้ำจ่อๆ เข้าไปให้อาร์เซน่อลออกนำ 1-0

นาทีที่ 90+7 ในจังหวะเตะมุมสุดท้ายของเอฟเวอร์ตัน พิคฟอร์ดเติมขึ้นไปลุ้นประตู แต่บอลถูกเคลียร์มาเข้าทางดาวแมน เขาโชว์ทักษะโยกหลบผู้เล่นเอฟเวอร์ตันสองคน ก่อนควบตะบึงไปยิงใส่ประตูโล่งๆ จารึกประวัติศาสตร์ทันที

ลีลาโยกหลอกคู่แข่งของแม็กซ์ ดาวแมน นักเตะของอาร์เซนอล ในเกมเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา (AP Photo/Kin Cheung)

สถานการณ์ลุ้นแชมป์ ปืนใหญ่ทิ้งห่าง 9 แต้ม (ชั่วคราว)

ปัจจุบัน อาร์เซน่อลขยับหนี แมนฯ ซิตี้ เป็น 9 คะแนน โดยแข่งมากกว่า 1 นัด โดยที่ทั้งสองทีมยังมีคิวต้องดวลกันเองในวันที่ 19 เมษายนนี้ ซึ่งอาจเป็นนัดตัดสินแชมป์อย่างเป็นทางการ.

สรุปผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2025-26 นัดที่ 30

  • อาร์เซน่อล ชนะ เอฟเวอร์ตัน 2-0
  • เวสต์แฮม ยูไนเต็ด เสมอ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1-1
  • เชลซี แพ้ นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 0-1
  • เบิร์นลีย์ เสมอ บอร์นมัธ 0-0
  • ซันเดอร์แลนด์ แพ้ ไบรท์ตัน 0-1
นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

