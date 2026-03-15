ผลบอลพรีเมียร์ลีก เวสต์แฮม 1-1 แมนซิตี้ อาร์เซนอล ชนะ 2-0 หนี 9 แต้ม

แม้จะเหลือการแข่งขันอีก 8 นัด พร้อม “เกมในมือ” ที่รอเก็บแต้มตามหลังจ่าฝูงอย่างอาร์เซน่อล แต่การบอกว่า การลุ้นแชมป์ของ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ จบลงแล้วอาจจะดูเร็วไปนิด ทว่าค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา กลับให้ความรู้สึกเหมือน “จุดเปลี่ยนสำคัญ” ที่อาจตัดสินโชคชะตาของเป๊ป กวาร์ดิโอล่า และลูกทีม
ในขณะที่ อาร์เซน่อล บุกไปโกงความตายเฉือนชนะเอฟเวอร์ตันในช่วงท้ายเกมอย่างระทึกขวัญ ทางฝั่งแชมป์เก่าอย่าง แมนฯ ซิตี้ กลับทำได้เพียงบุกไปเสมอ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 1-1 แบบไร้ทรงที่ลอนดอน สเตเดี้ยม ส่งผลให้ตอนนี้คะแนนตามหลัง “ไอ้ปืนใหญ่” ถึง 9 แต้ม แม้จะแข่งน้อยกว่า 1 นัด แต่สิ่งที่น่ากังวลกว่าตัวเลข คือ “ฟอร์มการเล่น” ที่ดูสับสนและไร้ความเฉียบคมอย่างสิ้นเชิง
ย้อนไปในเกมพรีเมียร์ลีก นัดที่ 30 เมื่อคืนนี้ (14 มี.ค.) เจ้าบ้าน เวสต์แฮม อันดับ 18 มี 28 คะแนน เปิด ลอนดอน สเตเดี้ยม รับมือ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ รองจ่าฝูงซึ่งมี 60 คะแนน โดยก่อนแข่งพวกเขาตามหลังจ่าฝูงอาร์เซน่อลที่คว้าชัยไปก่อนหน้านี้เป็น 10 คะแนนแล้วแม้แข่งมากกว่า 2 นัด
ครึ่งแรกทีมเยือนแมนฯ ซิตี้ ครองเกมได้เหนือกว่า และนาทีที่ 31 ได้ลูกขึ้นนำ 1-0 จากผลงานของแบร์นาโด้ ซิลวา
แต่ดีใจได้ไม่นาน นาที 35 เจ้าถิ่นเวสต์แฮมตีเสมอ 1-1 จาก คอนสตานตินอส มาฟโรพานอส ได้จังหวะโหม่งบอลเช็ดคานเลยเส้นเข้าไป ผู้ตัดสินได้รับสัญญาณโกลไลน์ชี้ให้เป็นประตู ก่อนจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ และเป็นผลลัพธ์ที่ลงเอยใน 90 นาทีด้วย
สถิติที่น่าตกใจคือความเฉื่อยชาของ เออร์ลิง ฮาลันด์ ในช่วงต้นฤดูกาล 17 นัดแรก เขาระเบิดฟอร์มทำไป 19 ประตู แต่ 12 นัดหลังสุดเขากลับยิงได้เพียง 3 ประตูเท่านั้น! การดรอปลงของเครื่องจักรสังหารนอร์เวย์เกิดขึ้นประจวบเหมาะกับการมาถึงของ อันตวน เซเมนโย ปีกตัวจี๊ดที่ย้ายมาจากบอร์นมัธเมื่อเดือนมกราคม
ตัดภาพไปที่ค่ำคืนที่เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม เมื่อวันเสาร์ซึ่งจะถูกจดจำไปอีกนานแสนนาน ไม่ใช่เพียงเพราะชัยชนะสำคัญของอาร์เซน่อล แต่เป็นวินาทีที่โลกฟุตบอลได้เห็นการแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวของแม็กซ์ ดาวแมน (Max Dowman) มิดฟิลด์มหัศจรรย์วัยเพียง 16 ปี ที่ลุกจากม้านั่งสำรองมาเปลี่ยนเกมและจารึกชื่อเป็น “ผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีก”
ดาวแมน ในวัย 16 ปี กับอีก 73 วัน ลงมาทำลายสถิติเดิมของเจมส์ วอห์น อดีตแข้งเอฟเวอร์ตัน (16 ปี 270 วัน) ที่ยืนยงมากว่า 20 ปีลงได้อย่างราบคาบ โดยนอกจากลูกยิงปิดกล่องในช่วงทดเจ็บ เขายังเป็นคนครอสบอลกดดันจนนำไปสู่ประตูปลดล็อคของ วิคเตอร์ โยเคอเรส ในนาทีที่ 89 อีกด้วย
เกมดังกล่าว จอร์แดน พิคฟอร์ด ผู้รักษาประตูวัย 32 ปี และแนวรับ “ทอฟฟี่” เอฟเวอร์ตัน ช่วยกันต้านทานเกมรุกของปืนใหญ่ได้อย่างยอดเยี่ยมตลอด 80 กว่านาที กระทั่งจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในนาทีที่ 74 เมื่อ มิเกล อาร์เตต้า ตัดสินใจทิ้งไพ่ตายส่ง ดาวแมน ลงมาแทน มาร์ติน ซูบิเมนดี้ ซึ่งเป็นการปรับหมากที่กล้าหาญมาก
นาทีที่ 89 ดาวแมน ครอสบอลจากฝั่งขวา พิคฟอร์ด กะจังหวะพลาดบอลไปโดนตัว ปิเอโร ฮินคาปี้ กระดอนมาเข้าทาง วิคเตอร์ โยเคอเรส ซ้ำจ่อๆ เข้าไปให้อาร์เซน่อลออกนำ 1-0
นาทีที่ 90+7 ในจังหวะเตะมุมสุดท้ายของเอฟเวอร์ตัน พิคฟอร์ดเติมขึ้นไปลุ้นประตู แต่บอลถูกเคลียร์มาเข้าทางดาวแมน เขาโชว์ทักษะโยกหลบผู้เล่นเอฟเวอร์ตันสองคน ก่อนควบตะบึงไปยิงใส่ประตูโล่งๆ จารึกประวัติศาสตร์ทันที
สถานการณ์ลุ้นแชมป์ ปืนใหญ่ทิ้งห่าง 9 แต้ม (ชั่วคราว)
ปัจจุบัน อาร์เซน่อลขยับหนี แมนฯ ซิตี้ เป็น 9 คะแนน โดยแข่งมากกว่า 1 นัด โดยที่ทั้งสองทีมยังมีคิวต้องดวลกันเองในวันที่ 19 เมษายนนี้ ซึ่งอาจเป็นนัดตัดสินแชมป์อย่างเป็นทางการ.
สรุปผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2025-26 นัดที่ 30
- อาร์เซน่อล ชนะ เอฟเวอร์ตัน 2-0
- เวสต์แฮม ยูไนเต็ด เสมอ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1-1
- เชลซี แพ้ นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 0-1
- เบิร์นลีย์ เสมอ บอร์นมัธ 0-0
- ซันเดอร์แลนด์ แพ้ ไบรท์ตัน 0-1
