ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! ทรัมป์ ขีดเส้นตาย 48 ชม. ขู่ถล่มโรงไฟฟ้าอิหร่าน ถ้าไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 มี.ค. 2569 09:22 น.| อัปเดต: 22 มี.ค. 2569 09:23 น.
ทรัมป์ ขู่ โจมตีโรงไฟฟ้าอิหร่าน

โดนัลด์ ทรัมป์ ขีดเส้นตาย 48 ชม. ขู่ถล่มโรงไฟฟ้าอิหร่านให้ราบคาบ หากไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซ โวผลงานสหรัฐฯ ล้างบางกองทัพ-ผู้นำพินาศสิ้นก่อนกำหนด ลั่น ปิดประตูเจรจาไม่ทำข้อตกลง

วันนี้ (22 มีนาคม 2569) โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลส่วนตัวข่มขู่ทำลายโรงไฟฟ้าอิหร่านหากไม่ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ระบุว่า “หากอิหร่านไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซ อย่างเต็มรูปแบบ และปราศจากการข่มขู่ ภายในเวลา 48 ชั่วโมง นับจากวินาทีนี้เป็นต้นไป สหรัฐอเมริกาจะเข้าโจมตีและทำลายล้างโรงไฟฟ้าต่างๆ ของพวกเขาให้ราบคาบ โดยจะเริ่มจากโรงที่ใหญ่ที่สุดก่อน!ขอบคุณที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้ ประธานาธิบดี โดนัลด์ เจ. ทรัมป์”

ก่อนหน้านี้ โดนัลด์ ทรัมป์ ออกมาเคลื่อนไหวก่อนโพสต์ข้อความข่มขู่อิหร่าน เผยว่า “สหรัฐอเมริกาได้ถล่มอิหร่านจนหายไปจากแผนที่แล้ว แต่นักวิเคราะห์ระดับหางแถวของพวกเขาอย่าง เดวิด แซงเกอร์ กลับบอกว่าผมยังทำไม่สำเร็จตามเป้าหมายของตัวเอง ผมทำสำเร็จแล้วต่างหาก แถมยังเสร็จก่อนกำหนดตั้งหลายสัปดาห์! ผู้นำของพวกเขาไปหมดแล้ว กองทัพเรือและกองทัพอากาศก็พินาศสิ้น พวกเขาไม่มีระบบป้องกันตัวเหลืออยู่เลย และตอนนี้พวกเขาอยากจะมาขอทำข้อตกลง แต่ผมไม่ทำ! เรานำหน้ากำหนดการไปหลายสัปดาห์ ก็เหมือนกับการทำข่าวการเลือกตั้งของผมที่ไม่ได้เรื่องนั่นแหละ นิวยอร์กไทมส์ที่กำลังจะเจ๊ง (The Failing New York Times) มักจะรายงานผิดพลาดเสมอ!”

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

