“อันเชล็อตติ” เมินเรียก “เนย์มาร์” ติดทัพแซมบ้า เปิดทางแข้งสายเลือดใหม่

คาร์โล อันเชล็อตติ (Carlo Ancelotti) เฮดโค้ชทีมชาติบราซิล ประกาศรายชื่อนักเตะชุดอุ่นเครื่องที่จะพบกับ ฝรั่งเศส และ โครเอเชีย ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2569 นี้ โดยประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดคือการไร้ชื่อของ เนย์มาร์ (Neymar) ดาวยิงระดับตำนานของซานโตส ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อโอกาสในการไปลุยศึกฟุตบอลโลก 2026
การตัดสินใจของอันเชล็อตติในครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยครั้งใหญ่สำหรับเนย์มาร์ เนื่องจากนี่คือการประกาศรายชื่อครั้งสุดท้ายก่อนจะถึงการตัดตัว 26 คนสุดท้ายไปลุยศึกเวิลด์คัพ
เนย์มาร์ ไม่ได้ลงเล่นให้ทีมชาติบราซิลเลยนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 หลังจากได้รับบาดเจ็บที่เข่าอย่างรุนแรงในเกมพบอุรุกวัย แม้จะย้ายกลับไปเล่นที่ซานโตสเพื่อเรียกฟอร์ม แต่เขาก็ยังประสบปัญหาบาดเจ็บกล้ามเนื้อรบกวนบ่อยครั้ง
กุนซือชาวอิตาเลียนขึ้นชื่อเรื่องความเข้มงวดด้านความฟิต โดยเขาเคยเดินทางไปดูฟอร์มเนย์มาร์ในนัดที่ซานโตสพบมิราสโซลด้วยตัวเอง แต่แข้งวัย 34 ปีกลับไม่ได้ลงสนามเพราะล้า และในเกมนัดถัดมาที่พบกับโครินเธียนส์ ฟอร์มของเขาก็ยังห่างไกลจากมาตรฐานเดิมที่เคยทำไว้
ขณะที่เนย์มาร์กำลังดิ้นรน อันเชล็อตติได้เลือกเดิมพันกับกลุ่มดาวรุ่งสายเลือดใหม่ที่กำลังโชว์ฟอร์มร้อนแรงในยุโรป เพื่อสร้างความเร็วและมิติที่หลากหลายในแนวรุก เหล่าสตาร์พรีเมียร์ลีกและลาลีกา นำโดย วินิซิอุส จูเนียร์ (เรอัล มาดริด), ราฟินญ่า (บาร์เซโลน่า), กาเบรียล มาร์ติเนลลี่ (อาร์เซน่อล) และ เจา เปโดร (เชลซี)
กองหน้าฟอร์มแรง มาเธอุส คุนญ่า (แมนฯ ยูไนเต็ด), อิกอร์ ติอาโก้ (เบรนท์ฟอร์ด) และดาวรุ่งพุ่งแรงอย่าง เอ็นดริค (โอลิมปิก ลียง ยืมตัวจากเรอัล มาดริด)
แถมในแดนกลางยังมีตัวเก๋าอย่าง คาเซมิโร่ และฟาบินโญ่ คอยประคองทีม ขณะที่แนวรับยังคงปึกด้วย มาร์กินญอส และกาเบรียล มากัลเญส
การหายไปของดาวซัลโวสูงสุดตลอดกาลของทีมชาติบราซิลทิ้งคำถามสำคัญไว้ว่าเจ้าตัวจะสามารถกู้คืนความฟิตและฟอร์มเก่งได้ทันเวลาก่อนการประกาศรายชื่อชุดลุยฟุตบอลโลกหรือไม่ ? ปัจจุบันเนย์มาร์กำลังเผชิญกับการแข่งกับเวลาที่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายในอาชีพค้าแข้งของเขาในนามทีมชาติ.
