ข้ออ้างสุดทน “พ่อทาสยา วัย 40” ย่ำยีลูกสาวในไส้ ปล่อยภาพโซเชียลจนผวา
“สารวัตรแจ๊ะ” นำทีมสืบนครบาลบุกแคมป์คนงานลพบุรี รวบผู้ต้องหาหนีคดีชำเราผู้สืบสันดาน หลังทำลายอนาคตลูกสาวจนผวาหนัก
เมื่อ 21 มีนาคม 2569 เจ้าหน้าที่ได้นำกำลังบุกเข้าจับกุม นายชาย (นามสมมติ) อายุ 40 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้สืบสันดาน โดยจับกุมได้ที่แคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่ ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
พฤติการณ์แห่งคดีสุดสลดนี้เริ่มต้นจากการที่ผู้ต้องหาเสพยาบ้าและยาไอซ์อย่างหนัก จนส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและการยับยั้งชั่งใจ ก่อนจะลงมือล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวในไส้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ซ้ำเติมความเจ็บปวดคือภายหลังจากก่อเหตุ ผู้ต้องหายังตามรังควานและนำภาพอนาจารคุกคามผู้เสียหายบนโลกโซเชียล จนทำให้ลูกสาวตกอยู่ในอาการหวาดผวาอย่างรุนแรง
เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเร่งแกะรอยอย่างกระชั้นชิดจนพบว่าผู้ต้องหาหนีไปกบดานอยู่ที่จังหวัดลพบุรี จึงนำกำลังเข้ารวบตัวได้ในที่สุด โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพอ้างว่า “เสพยาจนเกิดอารมณ์และก่อเหตุไปโดยไม่รู้ตัว” ซึ่งเป็นข้ออ้างที่เจ้าหน้าที่มองว่าขาดจิตสำนึกอย่างรุนแรง
พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. ฝากเตือนถึงสังคมให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตา อย่าปล่อยให้ความรุนแรงในครอบครัวถูกปิดบัง โดยเฉพาะบ้านที่มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องสารเสพติด พร้อมแนะจุดสังเกตพฤติกรรมบุตรหลานหากมีอาการเก็บตัว ซึมเศร้า หรือหวาดกลัวผิดปกติ อาจเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สน.ชนะสงคราม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด.
ช่องทางแจ้งเหตุด่วน
- สายด่วน พม. 1300
- สายด่วนแจ้งเหตุยาเสพติด 1386
- แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย 191
อ่านข่าวเพิ่มเติม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: