ข่าวอาชญากรรม

ข้ออ้างสุดทน “พ่อทาสยา วัย 40” ย่ำยีลูกสาวในไส้ ปล่อยภาพโซเชียลจนผวา

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 21 มี.ค. 2569 12:57 น.| อัปเดต: 21 มี.ค. 2569 12:57 น.
52
พ่ออายุ 40 ปี ทาสยา
ภาพ @POLICETV

“สารวัตรแจ๊ะ” นำทีมสืบนครบาลบุกแคมป์คนงานลพบุรี รวบผู้ต้องหาหนีคดีชำเราผู้สืบสันดาน หลังทำลายอนาคตลูกสาวจนผวาหนัก

เมื่อ 21 มีนาคม 2569 เจ้าหน้าที่ได้นำกำลังบุกเข้าจับกุม นายชาย (นามสมมติ) อายุ 40 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้สืบสันดาน โดยจับกุมได้ที่แคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่ ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

พฤติการณ์แห่งคดีสุดสลดนี้เริ่มต้นจากการที่ผู้ต้องหาเสพยาบ้าและยาไอซ์อย่างหนัก จนส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและการยับยั้งชั่งใจ ก่อนจะลงมือล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวในไส้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ซ้ำเติมความเจ็บปวดคือภายหลังจากก่อเหตุ ผู้ต้องหายังตามรังควานและนำภาพอนาจารคุกคามผู้เสียหายบนโลกโซเชียล จนทำให้ลูกสาวตกอยู่ในอาการหวาดผวาอย่างรุนแรง

เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเร่งแกะรอยอย่างกระชั้นชิดจนพบว่าผู้ต้องหาหนีไปกบดานอยู่ที่จังหวัดลพบุรี จึงนำกำลังเข้ารวบตัวได้ในที่สุด โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพอ้างว่า “เสพยาจนเกิดอารมณ์และก่อเหตุไปโดยไม่รู้ตัว” ซึ่งเป็นข้ออ้างที่เจ้าหน้าที่มองว่าขาดจิตสำนึกอย่างรุนแรง

พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. ฝากเตือนถึงสังคมให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตา อย่าปล่อยให้ความรุนแรงในครอบครัวถูกปิดบัง โดยเฉพาะบ้านที่มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องสารเสพติด พร้อมแนะจุดสังเกตพฤติกรรมบุตรหลานหากมีอาการเก็บตัว ซึมเศร้า หรือหวาดกลัวผิดปกติ อาจเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สน.ชนะสงคราม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด.

ช่องทางแจ้งเหตุด่วน

  • สายด่วน พม. 1300
  • สายด่วนแจ้งเหตุยาเสพติด 1386
  • แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย 191

Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

