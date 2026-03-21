ข่าวอาชญากรรม
บุกรวบพระมหาวัดดังกลางกรุง พร้อมพระคู่หู ลวงสามเณรขืนใจคากุฏิ แลกสิทธิเล่นเกม
ตำรวจปคม. บุกรวบพระมหาพร้อมคู่หู หลังพบพฤติกรรมล่วงละเมิดสามเณรวัย 12-15 ปี พร้อมยึดคลิปอนาจารกว่า 100 คลิปและสิ่งของผิดวินัยสงฆ์ซุกกุฏิ
วันนี้ (21 มี.ค.69) ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) เข้าจับกุมอดีตพระลูกวัดชื่อดังกลางกรุงเทพฯ จำนวน 2 ราย หลังก่อเหตุหลอกล่อสามเณรอายุ 12-15 ปี เข้าไปในกุฏิโดยอ้างว่าจะให้เล่นเกมมือถือหรือให้เงิน 500 บาท ก่อนลงมือล่วงละเมิดทางเพศและแอบถ่ายคลิปวิดีโออนาจารเก็บไว้กว่า 100 คลิป
จากการตรวจค้นกุฏิยังพบอุปกรณ์เล่นการพนัน ถุงยางอนามัย และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพและสมัครใจลาสิกขา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย.
ข่าวอาชญากรรม
บุกรวบพระมหาวัดดังกลางกรุง พร้อมพระคู่หู ลวงสามเณรขืนใจคากุฏิ แลกสิทธิเล่นเกม
