ข่าวอาชญากรรม

บุกรวบพระมหาวัดดังกลางกรุง พร้อมพระคู่หู ลวงสามเณรขืนใจคากุฏิ แลกสิทธิเล่นเกม

เผยแพร่: 21 มี.ค. 2569 13:10 น.| อัปเดต: 21 มี.ค. 2569 13:10 น.
ภาพ @CIB

ตำรวจปคม. บุกรวบพระมหาพร้อมคู่หู หลังพบพฤติกรรมล่วงละเมิดสามเณรวัย 12-15 ปี พร้อมยึดคลิปอนาจารกว่า 100 คลิปและสิ่งของผิดวินัยสงฆ์ซุกกุฏิ

วันนี้ (21 มี.ค.69) ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) เข้าจับกุมอดีตพระลูกวัดชื่อดังกลางกรุงเทพฯ จำนวน 2 ราย หลังก่อเหตุหลอกล่อสามเณรอายุ 12-15 ปี เข้าไปในกุฏิโดยอ้างว่าจะให้เล่นเกมมือถือหรือให้เงิน 500 บาท ก่อนลงมือล่วงละเมิดทางเพศและแอบถ่ายคลิปวิดีโออนาจารเก็บไว้กว่า 100 คลิป

จากการตรวจค้นกุฏิยังพบอุปกรณ์เล่นการพนัน ถุงยางอนามัย และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพและสมัครใจลาสิกขา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย.

ตำรวจจับกุมพระภิกษุที่ใช้เกมมือถือล่อลวงสามเณรหนุ่ม
ภาพ @CIB
พบสินค้าผิดกฎหมายและวิดีโอล่วงละเมิดทางเพศระหว่างการบุกตรวจค้นวัดชื่อดัง
ภาพ @CIB
พระภิกษุถูกจับกุมฐานล่วงละเมิดทางเพศสามเณรในวัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ระหว่างการบุกตรวจค้น
ภาพ @CIB
CIB จับกุมพระภิกษุอาวุโสล่อลวงสามเณรด้วยเกมเพื่อแลกกับความสัมพันธ์ทางเพศ
ภาพ @CIB

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

