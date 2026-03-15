หลานทาสยาใช้ค้อนทุบหัวยาย เลือดอาบ-คลานถนนเอาชีวิตรอด ล่าสุดรวบตัวแล้ว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 15 มี.ค. 2569 12:03 น.| อัปเดต: 15 มี.ค. 2569 12:03 น.
67
หลานทาสยาคลุ้มคลั่งใช้ค้อนฟาดหัวยาย 87 ปี

รวบแล้ว! หลานทาสยาคลั่งใช้ค้อนฟาดหัวยาย 87 ปี เลือดอาบคลานถนนเอาชีวิตรอด ‘กัน จอมพลัง’ ประสานงานซุ่มจับคาบ้าน ตำรวจขยายไล่ล่าคนค้ายาสำเร็จ

กัน จอมพลัง แชร์เคสสะเทือนใจ หลังเอฟซีร้องให้เข้าช่วยเหลือคุณยายอายุ 87 อาศัยอยู่ที่ จ.อำนาญเจริญ ถูกหลานมีอาการเมาและเสพ เอาค้อนฟาดที่ศีรษะยายจนเจ็บหนักคลานไปตามถนน เลือดไหลเป็นทาง ปัจจุบันคุณยายเย็บ 6 เข็ม โดยหนุ่มกันประสาน พ.ต.อ.อุทัย ปุชิน ผู้กำกับ สภ. ปทุมราชวงศา เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือ

พ.ต.อ.อุทัย ได้จัดกําลังตํารวจเข้าไปตามหาหลาน แต่เมื่อหลานเห็นตํารวจจึงวิ่งหนีเข้าป่าหายไป แต่ท่าน ผกก. รับปากกับ กัน จอมพลัง ว่าจะนำตัวมาดําเนินการให้ได้ เพราะเป็นเหตุการณ์กระทําบุพการารี ยืนยันเอาตัวได้แน่นอน หากท่านใดพบเห็นหลานของยายสามารถส่งข้อมูลให้ผมหรือทางเจ้าหน้าที่ตํารวจได้

ฝั่ง กัน จอมพลัง ได้ประสานท่านรองอธิบดี กรมผู้สูงอายุของทางกระทรวงพัฒนาสังคม เพื่อช่วยดูแลคุณยายอีกทางหนึ่ง พร้อมกล่าวขอบคุณทุกคนที่แท็กเรียกช่วยกันเป็นหูเป็นตา

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กัน จอมพลัง มองว่า “ทำร้ายบุพการีคนในครอบครัวนี่โคตรแย่นะครับ ผมบอกเลยตอนทำไปติดคุก สุดท้ายใครจะไปเยี่ยมก็ต้องคนในครอบครัวอยู่ดี เคสนี้ผมไม่ปล่อยครับ ช่วยตามครับ เพิ่มเติมตอนนี้ผมได้ประสานทางกระทรวงพัฒนาสังคมกรมผู้สูงอายุให้ช่วยเข้าดูแลคุณยายด้วยครับ เผื่อมีอะไรที่คุณยายต้องการความข่วยเหลือครับ”

ล่าสุด หนุ่มกันอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดว่าสามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว โดย ท่านผกก. ได้ส่งกำลังไปดักตั้งแต่เช้ามืด หลังจากหลานหลบหนีไปตอนเช้าก็แอบย่องเข้ามาในบ้านจนเจอตำรวจดักจับคาที่ ซึ่ง ตํารวจปทุมราชวงศาขยายผลไล่ล่าคนที่ปล่อยม้าส้มให้กับหลานยายจนสามารถรวบเพิ่มได้อีก

“ขอขอบคุณ พ.ต.อ.อุทัย ปุชิน และ ทีม สภ. ปทุมราชวงศา ที่ท่านสามารถเอาตัวหลานได้ในเวลาอันรวดเร็วขอชื่นชมเก่งมากๆครับ ท่าน ผกก ทําตามที่รับปากไว้ได้จริงๆครับทีมงานก็เก่งๆมากครับ และ ขอบคุณเอฟซีกันจอมพลังทุกคนที่แท็กเรียกผม ด้วยครับ ผมได้ประสานพื้นที่ให้ ตามที่ทุกคนต้องการ เรียบร้อยขอบคุณที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตา

หลังจากนี้ทางทีมพม. อํานาจเจริญจะเข้าไปช่วยดูแล คุณยายด้วยครับ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
โสภณ ซารัมย์ ผงาดนั่งแท่นประธานสภาฯ ชนะพริษฐ์ขาดลอย ข่าวการเมือง

ไอติม พริษฐ์ แพ้ โสภณ ซารัมย์ ชวดนั่งเก้าอี้ประธานสภา คะแนนทิ้งห่างขาดลอย

5 นาที ที่แล้ว
ประธานสภาชุดที่ 27 ข่าวการเมือง

สภาเดือด! โสภณ ซารัมย์ นั่งเก้าอี้ประธานสภาชุดที่ 27 แซะบุรีรัมย์กินรวบ

30 นาที ที่แล้ว
ช่องแคบฮอร์มุซ ผลกระทบราคาน้ำมัน ข่าวต่างประเทศ

อิหร่านยัน “ช่องแคบฮอร์มุซ” ยังเปิดเดินเรือ ห้ามผ่านเฉพาะเรือศัตรู !

45 นาที ที่แล้ว
ข่าว

แจงปม “เจ๊เอ๋” ขอใบอนุญาตปืน ยันไร้ใบสั่งนายกฯ เตือนกล่าวอ้างเท็จเสี่ยงคุก

46 นาที ที่แล้ว
สุรชัย สมบัติเจริญ โพสต์คลิป ร็อคกี้ ลั่น ไอเวรดำ บันเทิง

สุรชัย โพสต์คลิป ร็อคกี้ พูดถึงชายชั่ว-หญิงโฉด ร้องเพลง ‘ไอเวรใจดำ ทำได้ยังไง’

57 นาที ที่แล้ว
F1 สั่งยกเลิก บาห์เรน และ ซาอุดีอาระเบีย กรังด์ปรีซ์ ข่าวกีฬา

สาเหตุ F1 สั่งยกเลิก “บาห์เรน-ซาอุฯ” กรังด์ปรีซ์

60 นาที ที่แล้ว
หลานทาสยาคลุ้มคลั่งใช้ค้อนฟาดหัวยาย 87 ปี ข่าว

หลานทาสยาใช้ค้อนทุบหัวยาย เลือดอาบ-คลานถนนเอาชีวิตรอด ล่าสุดรวบตัวแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้งสุดท้ายห้ามพลาด ส่องเลขเด็ด เฮียนัน งวด 16/3/69 ก่อนหวยออกพรุ่งนี้ เลขเด็ด

โค้งสุดท้ายห้ามพลาด ส่องเลขเด็ด เฮียนัน งวด 16/3/69 ก่อนหวยออกพรุ่งนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สส. อาวุโส ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร ข่าวการเมือง

ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร ประธานสภาชั่วคราว วัย 90 ปี พี่ใหญ่พท.แห่งสภาชุดที่ 27

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปตท. แจงแนวทางเติมน้ำมัน ยืนยันมาตรการรถ 4 ล้อเติมไม่เกิน 500 บาท เป็นแค่แผนสำรองยามฉุกเฉิน ข่าว

ปตท. แจงด่วน จำกัดเติมน้ำมัน 500 แค่เตรียมความพร้อม ยันมีเพียงพอ-ใช้ได้ปกติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รปภ.พ้อ “ไม่อยากทำแล้วความดี” เก็บ Apple Watch ได้โพสต์หาเจ้าของ แต่โดนตร.บุกบ้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า เก้า เกริกพล และ ครูเคท บันเทิง

สรุปดราม่า ครูเคท ร่ำไห้ถูกขู่แย่งลูก เก้า เกริกพล ยืนยันไม่เคยโพสต์แยกทางภรรยา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้: อัปเดต 15 มี.ค. เศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันวันนี้ 15 มี.ค.69 อัปเดตล่าสุด 5 ปั๊มใหญ่ ดีเซล-เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อรอุมา สิทธิรักษ์ ประกาศเลิกเล่นอย่างเป็นทางการ ปิดตำนาน 22 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟ้าบาร์บี้ มิสแกรนด์เชียงใหม่ 2025 ร้องน้องถูกตำรวจรุมกระทืบ กรามหัก-นอนไอซียู ข่าว

นางงามสาว เล่านาที น้องถูกตำรวจรุมกระทืบ กรามหัก-นอนไอซียู หวั่นไม่กลับมาปกติ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สภาผู้บริโภคแนะสำรองเงินเงิน 3-6เดือน เศรษฐกิจ

แนะประชาชน สำรองเงิน 3-6 เดือน เตือนน้ำมัน-สินค้าราคาพุ่ง อย่าตระหนกกักตุนของ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ แมนซิตี้เสมอ ข่าวกีฬา

ผลบอลพรีเมียร์ลีก เวสต์แฮม 1-1 แมนซิตี้ อาร์เซนอล ชนะ 2-0 หนี 9 แต้ม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 15 3 69 ดูดวง

เตือน 4 ราศี ระวังอุบัติเหตุจากการเดินทาง อย่าใจร้อน ขับรถให้มีสติ

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตเทนนิสสาวมือ 39 โลก ผันตัวถ่ายเซ็กซี่ ควงสามีทำ OnlyFans กวาดรายได้มหาศาล ข่าวต่างประเทศ

อดีตเทนนิสสาวมือ 39 โลก ผันตัวถ่ายเซ็กซี่ ควงสามีทำ OnlyFans กวาดรายได้มหาศาล

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดโพย เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ 16/3/69 ส่องเลขท้าย 2-3 ตัวตรง คัดเน้น ๆ เพื่อคอหวย เลขเด็ด

เปิดโพย เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ 16/3/69 ส่องเลขท้าย 2-3 ตัวตรง คัดเน้น ๆ เพื่อคอหวย

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ในที่สุด! ไผ่ พาทิศ คุกเข่าขอ น้ำตาล พิจักขณา แต่งงานกลางวิวแสงเหนือ หลังพิสูจน์รักกันกว่า 13 ปี บันเทิง

ไผ่ พาทิศ คุกเข่าขอ น้ำตาล แต่งงานกลางวิวแสงเหนือ หลังคบกันนานถึง 13 ปี

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธรรมนัสขนของออกหลังปิดดีลรัฐบาล ข่าวการเมือง

ธรรมนัส ดอดส่งจนท.ขนเฟอร์นิเจอร์ หลังครม.อนุทิน ปิดดีล 291 เสียง

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เปิด 10 เลขขายดี หวยแม่จำเนียร งวด 16 มี.ค. 69 ส่องแนวทางเงินล้านชนเจ้าสำนักดัง

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา แถลงโต้ ไทย ลั่น สไบ มีต้นกำเนิดจาก เขมร หลักฐานอารายธรรมชี้ชัดนับพันปี ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา แถลงโต้ ไทย ลั่น สไบ มีต้นกำเนิดจาก เขมร หลักฐานอารายธรรมชี้ชัดนับพันปี

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
สายด่วนไฟป่า พลเมืองดี ข่าวภูมิภาค

“สายด่วนไฟป่า ที่ไม่ด่วนจริง!” พลเมืองดีโทรแจ้งกลับเจอโยนงาน เหตุแค่ติดถนน

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 15 มี.ค. 2569 12:03 น.| อัปเดต: 15 มี.ค. 2569 12:03 น.
67
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

sukanlaya s.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โสภณ ซารัมย์ ผงาดนั่งแท่นประธานสภาฯ ชนะพริษฐ์ขาดลอย

ไอติม พริษฐ์ แพ้ โสภณ ซารัมย์ ชวดนั่งเก้าอี้ประธานสภา คะแนนทิ้งห่างขาดลอย

เผยแพร่: 15 มีนาคม 2569
ประธานสภาชุดที่ 27

สภาเดือด! โสภณ ซารัมย์ นั่งเก้าอี้ประธานสภาชุดที่ 27 แซะบุรีรัมย์กินรวบ

เผยแพร่: 15 มีนาคม 2569
ช่องแคบฮอร์มุซ ผลกระทบราคาน้ำมัน

อิหร่านยัน “ช่องแคบฮอร์มุซ” ยังเปิดเดินเรือ ห้ามผ่านเฉพาะเรือศัตรู !

เผยแพร่: 15 มีนาคม 2569
สุรชัย สมบัติเจริญ โพสต์คลิป ร็อคกี้ ลั่น ไอเวรดำ

สุรชัย โพสต์คลิป ร็อคกี้ พูดถึงชายชั่ว-หญิงโฉด ร้องเพลง ‘ไอเวรใจดำ ทำได้ยังไง’

เผยแพร่: 15 มีนาคม 2569
