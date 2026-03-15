หลานทาสยาใช้ค้อนทุบหัวยาย เลือดอาบ-คลานถนนเอาชีวิตรอด ล่าสุดรวบตัวแล้ว
รวบแล้ว! หลานทาสยาคลั่งใช้ค้อนฟาดหัวยาย 87 ปี เลือดอาบคลานถนนเอาชีวิตรอด ‘กัน จอมพลัง’ ประสานงานซุ่มจับคาบ้าน ตำรวจขยายไล่ล่าคนค้ายาสำเร็จ
กัน จอมพลัง แชร์เคสสะเทือนใจ หลังเอฟซีร้องให้เข้าช่วยเหลือคุณยายอายุ 87 อาศัยอยู่ที่ จ.อำนาญเจริญ ถูกหลานมีอาการเมาและเสพ เอาค้อนฟาดที่ศีรษะยายจนเจ็บหนักคลานไปตามถนน เลือดไหลเป็นทาง ปัจจุบันคุณยายเย็บ 6 เข็ม โดยหนุ่มกันประสาน พ.ต.อ.อุทัย ปุชิน ผู้กำกับ สภ. ปทุมราชวงศา เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือ
พ.ต.อ.อุทัย ได้จัดกําลังตํารวจเข้าไปตามหาหลาน แต่เมื่อหลานเห็นตํารวจจึงวิ่งหนีเข้าป่าหายไป แต่ท่าน ผกก. รับปากกับ กัน จอมพลัง ว่าจะนำตัวมาดําเนินการให้ได้ เพราะเป็นเหตุการณ์กระทําบุพการารี ยืนยันเอาตัวได้แน่นอน หากท่านใดพบเห็นหลานของยายสามารถส่งข้อมูลให้ผมหรือทางเจ้าหน้าที่ตํารวจได้
ฝั่ง กัน จอมพลัง ได้ประสานท่านรองอธิบดี กรมผู้สูงอายุของทางกระทรวงพัฒนาสังคม เพื่อช่วยดูแลคุณยายอีกทางหนึ่ง พร้อมกล่าวขอบคุณทุกคนที่แท็กเรียกช่วยกันเป็นหูเป็นตา
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กัน จอมพลัง มองว่า “ทำร้ายบุพการีคนในครอบครัวนี่โคตรแย่นะครับ ผมบอกเลยตอนทำไปติดคุก สุดท้ายใครจะไปเยี่ยมก็ต้องคนในครอบครัวอยู่ดี เคสนี้ผมไม่ปล่อยครับ ช่วยตามครับ เพิ่มเติมตอนนี้ผมได้ประสานทางกระทรวงพัฒนาสังคมกรมผู้สูงอายุให้ช่วยเข้าดูแลคุณยายด้วยครับ เผื่อมีอะไรที่คุณยายต้องการความข่วยเหลือครับ”
ล่าสุด หนุ่มกันอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดว่าสามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว โดย ท่านผกก. ได้ส่งกำลังไปดักตั้งแต่เช้ามืด หลังจากหลานหลบหนีไปตอนเช้าก็แอบย่องเข้ามาในบ้านจนเจอตำรวจดักจับคาที่ ซึ่ง ตํารวจปทุมราชวงศาขยายผลไล่ล่าคนที่ปล่อยม้าส้มให้กับหลานยายจนสามารถรวบเพิ่มได้อีก
“ขอขอบคุณ พ.ต.อ.อุทัย ปุชิน และ ทีม สภ. ปทุมราชวงศา ที่ท่านสามารถเอาตัวหลานได้ในเวลาอันรวดเร็วขอชื่นชมเก่งมากๆครับ ท่าน ผกก ทําตามที่รับปากไว้ได้จริงๆครับทีมงานก็เก่งๆมากครับ และ ขอบคุณเอฟซีกันจอมพลังทุกคนที่แท็กเรียกผม ด้วยครับ ผมได้ประสานพื้นที่ให้ ตามที่ทุกคนต้องการ เรียบร้อยขอบคุณที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตา
