หายนะครั้งใหญ่! อิหร่าน ขู่ตัดสายเคเบิลใต้ทะเล เสี่ยงเน็ตล่มทั่วโลก

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 21 มี.ค. 2569 11:11 น.| อัปเดต: 21 มี.ค. 2569 11:14 น.
เปิดไม้ตายไพ่ใบเด็ด! อิหร่าน ขู่ตัดสายเคเบิลใต้ทะเล เสี่ยงเน็ตล่มทั่วโลก เผชิญหายนะ-ความเสียหายครั้งใหญ่ประเมินค่าไม่ได้

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Z-Frontier ได้โพสต์ข้อความเตือนภัยครั้งใหญ่เกี่ยวกับสงครามอิหร่านผ่านทางกลุ่มเฟซบุ๊ก Russia – Ukraine war Update & World News ระบุว่า “สงครามใต้สมุทร!”: เปิดไพ่เด็ดของอิหร่าน – เมื่อ ‘สายเคเบิลอินเทอร์เน็ต’ กลายเป็นตัวประกัน… หากโดนตัด โลกดิจิทัลจะย้อนกลับไปยุคหินในพริบตา!

ในขณะที่ทั่วโลกกำลังตื่นตระหนกกับราคาน้ำมันที่พุ่งสูงจากการปิด “ช่องแคบฮอร์มุซ” แต่อิหร่านยังมี “ไพ่ตาย” อีกใบที่ทรงพลังไม่แพ้กัน และอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของคนทั้งโลกมากกว่าราคาน้ำมันเสียอีกนั่นคือ “โครงข่ายสายเคเบิลอินเทอร์เน็ตใต้น้ำ” ที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของโลกยุคปัจจุบัน

คำขู่ที่สั่นสะเทือนซิลิคอนวัลเลย์

เมื่อวานนี้สื่อต่างประเทศเริ่มรายงานข่าวกรองที่น่ากังวลว่า เตหะรานเริ่มส่งสัญญาณขู่จะ “ตัดสายเคเบิลใต้น้ำ” ในอ่าวเปอร์เซีย หากบรรดาประเทศเพื่อนบ้านยังคงอนุญาตให้สหรัฐฯใช้พื้นที่เป็นฐานทัพในการโจมตีอิหร่าน นี่ไม่ใช่แค่การขู่ลอย ๆ แต่มันคือการโจมตีจุดที่เปราะบางที่สุดของโครงสร้างพื้นฐานโลก

ทำไมเรื่องนี้ถึงร้ายแรง? (เจาะลึกตัวเลขยุทธศาสตร์)

หลายคนอาจเข้าใจผิดว่าสายเคเบิลเหล่านี้สำคัญแค่ในระดับภูมิภาค แต่ความจริงคือ:

1. เส้นเลือดใหญ่เอเชีย-ยุโรป: สายเคเบิลที่พาดผ่าน “ทะเลแดง” รองรับปริมาณข้อมูลอินเทอร์เน็ตทั่วโลกถึง 17% และที่น่าตกใจกว่านั้นคือ ข้อมูลกว่า 80% ที่รับส่งระหว่างเอเชียและยุโรปต้องวิ่งผ่านจุดนี้เพียงจุดเดียว!

2. หายนะของกลุ่มอ่าว (Gulf Monarchy): ช่องแคบฮอร์มุซคือทางผ่านหลักของข้อมูลจากซาอุดีอาระเบีย, ยูเออี (UAE) ไปจนถึงอินเดีย หากเคเบิลถูกตัดเพียงเส้นเดียว ศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ (AI Data Centers) ที่สหรัฐฯเข้าไปลงทุนมหาศาลในตะวันออกกลางจะกลายเป็นเศษเหล็กทันที

3. ความเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้: การหยุดชะงักเพียงไม่กี่ชั่วโมงอาจสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ทั้งระบบธนาคาร, การสื่อสาร, และตลาดหุ้นทั่วโลกจะเข้าสู่ภาวะอัมพาต

“กลุ่มฮูตี” – ตัวละครลับในสงครามสายเคเบิล:

หากสถานการณ์ยืดเยื้อและสหรัฐฯยังคงเดินหน้ายกระดับสงคราม ไพ่ใบต่อไปที่อิหร่านจะหงายคือ “กลุ่มฮูตี” ในเยเมน ซึ่งคุมจุดยุทธศาสตร์ที่แคบที่สุดอย่าง ช่องแคบบับเอลมันเดบ (Bab el-Mandeb)

พื้นที่นี้คือน่านน้ำที่สายเคเบิลหลัก 16 สายมารวมตัวกันก่อนเข้าสู่ทะเลแดง ฮูตีมีความสามารถในการทำลายเคเบิลเหล่านี้ได้ง่ายดายเพียงแค่ใช้ระเบิดใต้น้ำขนาดเล็ก และการซ่อมแซมท่ามกลางไฟสงครามแทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้

อิหร่านกำลังบอกกับโลกว่า “ถ้าเราไม่ได้ขายน้ำมัน… โลกก็ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต” นี่คือการสงครามที่ไร้ความสมมาตร (Asymmetric Warfare) ที่ทรงพลังที่สุด สหรัฐฯอาจมีเรือบรรทุกเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุด แต่การป้องกันสายเคเบิลที่ทอดยาวนับพันกิโลเมตรใต้ทะเลนั้นคือ “ภารกิจที่เป็นไปไม่ได้”

สรุป: สงครามปี 2026 ไม่ได้สู้กันแค่บนฟ้าหรือบนบก แต่สมรภูมิใต้ทะเลลึกกำลังกลายเป็นจุดตัดสินว่า ใครจะเป็นผู้ถือไพ่เหนือกว่าในกระดานนี้ หากเคเบิลถูกตัดขึ้นมาจริงๆเราอาจจะได้เห็นวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่รุนแรงกว่าช่วงโควิดหลายเท่าตัว!

19/03/2026″

อ้างอิงจาก : FB Z-Frontier

ภาพหน้าปกจาก : ipdefenseforum, quora

