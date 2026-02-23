ข่าว

ช็อก บุกจับโปรดิวเซอร์ วงเกิร์ลกรุ๊ปดัง ข้อหาพัวพันยาเสพติด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 12:18 น.| อัปเดต: 23 ก.พ. 2569 11:51 น.
303
ช็อก บุกจับโปรดิวเซอร์ วงเกิร์ลกรุ๊ปดัง ข้อหาพัวพันยาเสพติด

ตำรวจนครบาลโตเกียว จับกุม ไซมอน โปรดิวเซอร์วง XG ข้อหาพัวพันยาเสพติดผิดกฎหมาย พร้อมคุมตัวด่วนจากนาโกย่าเข้าโตเกียวทันที

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2026 เวลา 10.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) สำนักข่าวญี่ปุ่นรายงานข่าวด่วนที่สร้างความตกตะลึงให้กับแฟนเพลง เมื่อกรมตำรวจนครบาลโตเกียวได้เข้าจับกุมตัวโปรดิวเซอร์ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินกลุ่มชื่อดัง

  • ผู้ถูกจับกุม: นายจุนโฮ ซากาอิ (Junho Sakai) หรือที่รู้จักกันในวงการชื่อ “SIMON” วัย 39 ปี

  • ข้อหา: ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดผิดกฎหมาย

  • ผลงานที่ผ่านมา: SIMON เป็นโปรดิวเซอร์หลักของ “XG” ศิลปินเกิร์ลกรุ๊ป 7 คนที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในระดับโลก โดยเฉพาะในกลุ่มแฟนเพลงคนรุ่นใหม่

คืนวันที่ 22 ก.พ.SIMON เพิ่งเข้าร่วมงานคอนเสิร์ตทัวร์ของวง XG ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองนาโกย่า เช้าวันที่ 23 ก.พ. (เวลา 08.00 น.): เจ้าหน้าที่สืบสวนจากกรมตำรวจนครบาลโตเกียวได้เข้าควบคุมตัวเขาที่เมืองนาโกย่า ก่อนจะคุมตัว ขึ้นรถไฟเพื่อส่งตัวมายังสถานีโตเกียวเพื่อดำเนินการสอบสวนต่อไป

ทำความรู้จัก XG เกิร์ลกรุ๊ปสัญชาติญี่ปุ่น

XG (ย่อมาจาก Xtraordinary Girls หรือ Xtraordinary Genes) เป็นศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปที่ประกอบไปด้วยสมาชิก 7 คน พวกเธอเป็นศิลปินเบอร์แรกที่เดบิวต์ภายใต้สังกัด XGALX ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Avex ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น

สมาชิกทั้ง 7 คนเป็นชาวญี่ปุ่นทั้งหมด มี 1 คนที่เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่น-ออสเตรเลีย แม้จะเป็นวงสัญชาติญี่ปุ่น แต่พวกเธอใช้ “ภาษาอังกฤษ” ในเนื้อเพลง การร้อง และการแร็ปทั้งหมด

วง XG มีฐานการทำกิจกรรมและโปรโมตหลักอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการตีตลาดเพลงระดับ Global หรือระดับโลก

สไตล์ดนตรีและคอนเซปต์ของวงถูกนิยามว่าเป็นแนว “X-POP” ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างดนตรี Hip-hop และ R&B นำเสนอภาพลักษณ์ที่ดุดัน แข็งแรง ทันสมัย และก้าวข้ามขีดจำกัดด้านพรมแดน วงมีชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการว่า “ALPHAZ”

XG เปิดตัว (Debut) อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2022 ด้วยซิงเกิลแรกที่มีชื่อว่า “Tippy Toes” หลังจากนั้นพวกเธอได้ปล่อยเพลงฮิตที่สร้างกระแสไวรัลไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง เช่น Mascara และ Shooting Star

ด้วยความสามารถแบบรอบด้าน (All-rounder) ทั้งทักษะการเต้นที่พร้อมเพรียง และสกิลการแร็ปที่ดุดัน ทำให้ XG ได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วในระดับสากล

ทำความรู้จักสมาชิกทั้ง 7 คน

  • จูริน (Jurin): หัวหน้าวง (Leader), นักเต้นหลัก และแร็ปเปอร์นำ เกิดปี 2002

  • ชิสะ (Chisa): รองหัวหน้าวง และนักร้องเสียงหลัก เกิดปี 2002

  • ฮินาตะ (Hinata): นักเต้นหลัก และนักร้องเสริม เกิดปี 2002

  • ฮาร์วีย์ (Harvey): แร็ปเปอร์หลัก และนักร้องเสริม (ลูกครึ่งญี่ปุ่น-ออสเตรเลีย) เกิดปี 2002

  • จูเรีย (Juria): นักร้องเสียงหลัก เกิดปี 2004

  • มายะ (Maya): นักร้องนำ และแร็ปเปอร์ เกิดปี 2005

  • โคโคนะ (Cocona): แร็ปเปอร์หลัก และน้องเล็กของวง (Maknae) เกิดปี 2005

ทำความรู้จัก XG เกิร์ลกรุ๊ปสัญชาติญี่ปุ่น

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เวย์ ไทเทเนี่ยม เป็นแร็ปเปอร์ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจร้านตัดผม Never Say Cutz บันเทิง

เปิดธุรกิจ “เวย์ ไทเทเนี่ยม” จากร้านตัดผมร้อยล้าน สู่แบรนด์แฟชั่น-อสังหาฯ

1 นาที ที่แล้ว
ข่าว

พิรุธ “ช้อนสั้น” ปนกระดูกพลทหารเพชรรัตน์ แฉถูกซ้อมหมู่-ขัดผลประโยชน์ค่าเวร

35 นาที ที่แล้ว
ด่วน แผ่นดินไหว 4.7 อ่าวเบงกอล ใกล้เกาะนอร์ทเซนติเนล ข่าว

ด่วน แผ่นดินไหว 4.7 อ่าวเบงกอล ใกล้เกาะนอร์ทเซนติเนล

39 นาที ที่แล้ว
ทรัพย์สิน ธรรมนัส พรหมเผ่า เศรษฐกิจ

เปิดทรัพย์สิน ธรรมนัส พรหมเผ่า รวยพันล้าน พอร์ตเงินฝาก-รถหรูโรลส์ รอยซ์

42 นาที ที่แล้ว
ทนายตุ๋ย อัปเดตคดี หนุ่ม กรรชัย ฟ้อง ปู มัณฑนา ฟ้องหมิ่นประมาท บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย ฟ้อง ปู มัณฑนา ขอให้รับโทษอาญา ด่าซ้ำ-ไม่กลัวกฎหมาย เรือนจำรับคนไม่สำนึก

45 นาที ที่แล้ว
ทนายสายหยุดนำตัว นานา ไรบีนา ลูกความ รายงานตัวต่อศาลอาญา ข่าว

อัยการสั่งฟ้อง นานา ไรบีนา พร้อมพวก 4 คน คดีฉ้อโกง 195 ล้าน ล่าสุด เข้าสู่กระบวนการพิจารณาแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โดนด่าฉ่ำ สายการบิน ปล่อย 500 ชีวิต ติดแหง็กบนเครื่องบินข้ามคืน เพราะพนง.เลิกงานกลับบ้านแล้ว ข่าวต่างประเทศ

โดนด่าฉ่ำ สายการบิน ปล่อย 500 ชีวิต ติดแหง็กบนเครื่องข้ามคืน เพราะพนง.เลิกงานกลับบ้านแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รอมฎอนปีนี้ ห้าม &quot;มุสลิมอุยกูร์&quot; ถือศีลอด ข่าวต่างประเทศ

จีนคุมเข้ม! รอมฎอนปีนี้ ห้าม “มุสลิมอุยกูร์” ถือศีลอด-ละหมาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อแม่ลูกกลับจากเที่ยวบางแสน ข่าวภูมิภาค

อุบัติเหตุสุดสลด เก๋ง 6 ชีวิตกลับจากเที่ยวบางแสน พ่อแม่ลูกดับ 4 ราย ลูกกับหลานวัย 11 ยังสาหัส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม 2569 เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมีนาคม 2569 เงินเข้าวันไหน กดเงินสดได้กี่บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บาทหลวง ส่ง 200 รูปตัวเองแก้ผ้าให้สีกา อัยการไม่ฟ้อง ชี้ &quot;ภาพช่วยเยียวยาจิตวิญญาณ&quot; ข่าวต่างประเทศ

หลวงพ่อ ส่ง 200 รูปตัวเองแก้ผ้าให้สีกา อัยการไม่ฟ้อง ชี้ “ภาพช่วยเยียวยาจิตวิญญาณ”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก บุกจับโปรดิวเซอร์ วงเกิร์ลกรุ๊ปดัง ข้อหาพัวพันยาเสพติด ข่าว

ช็อก บุกจับโปรดิวเซอร์ วงเกิร์ลกรุ๊ปดัง ข้อหาพัวพันยาเสพติด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดุ่ย ณ บางน้อย นักพากย์หนัง 16 มม. เสียชีวิตแล้ว ข่าว

อาลัยตำนาน ดุ่ย ณ บางน้อย นักพากย์ชั้นครู เสียชีวิตวัย 93 ปี ต้นแบบใช้ภาษาไทยดีเด่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย บิ๊กสิน สินธุ พูนศิริวงศ์ ตำนานนายกสอยคิวไทย 15 สมัย เสียชีวิตในวัย 91 ปี ข่าวกีฬา

“บิ๊กสิน” สินธุ พูนศิริวงศ์ ตำนานสอยคิวไทยผู้พลิกโฉมสนุกเกอร์โลก เสียชีวิตวัย 91 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สะเทือนใจ! อดีตทหารพราน &quot;วีรบุรุษเขาค้อ&quot; สละเพื่อชาติ กลายเป็นคนเร่ร่อน-ไร้บำนาญ ข่าว

สะเทือนใจ! อดีตทหารพราน “วีรบุรุษเขาค้อ” สละเพื่อชาติ กลายเป็นคนเร่ร่อน-ไร้บำนาญ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สะเทือนวงการดีเจ “สอดอStyle” ลั่นแรง! ละเลงให้เละ โชว์คลิปงานเปิดวันเกิดย้ำไม่เก่งก็เป็นได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนย วรัฐฐา เปิดใจสามีเที่ยวอาบอบนวดได้ บันเทิง

เนย วรัฐฐา ไม่ติด สามีเที่ยวอาบอบนวด เข้าใจเรื่องเซ็กส์ผู้ชาย ไม่ใช่การนอกใจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปเหตุสลด รถบัสทัวร์จีน ดิ่ง ทะเลสาบไบคาล ดับ 8 ศพ ข่าวต่างประเทศ

สรุปเหตุสลด รถบัสทัวร์จีน ดิ่ง ทะเลสาบไบคาล ดับ 8 ศพ พบใช้ทัวร์เถื่อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนะนำ Claude Cowork ผู้ช่วย AI อัจฉริยะ ช่วยงานทุกอย่างในคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี

แนะนำ Claude Cowork ผู้ช่วย AI อัจฉริยะ ช่วยงานทุกอย่างในคอมพิวเตอร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทินถูกวิพากษ์วิจารณ์: ผู้นำฝ่ายค้านตั้งคำถามเกี่ยวกับสโลแกน คนไทยรวยไม่ไหวแล้ว ข่าวการเมือง

“ชัยวุฒิ” ท้า “อนุทิน” พิสูจน์ฝีมือทำคนไทยรวยจนไม่มีที่เก็บเงิน เตือนฝ่ายค้านรอบนี้เขี้ยวลากดิน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สส.ไอซ์ จี้ กกต. บัตรเลือกตั้งสีเขียว-ชมพู เลือกตั้งซ่อม เสี่ยงความลับแตกจาก คิวอาร์โค้ด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณหมอเจ้าของโพสต์ที่แชร์ประสบการณ์อุบัติเหตุเพื่อเป็นอุทาหรณ์ ข่าว

อุทาหรณ์เฉียดตาย คุณหมอนั่ง ซ้อน แกร็บไบค์ คนขี่ฝ่าไฟแดง ชนสนั่น กระดูกคอหักเกือบทั้งหลัง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชินยะ มือกลองวง LUNA SEA เสียชีวิตในวัย 56 ปี ข่าวต่างประเทศ

สุดยื้อ ชินยะ มือกลอง LUNA SEA เสียชีวิตแล้ว สู้มะเร็งนาน 6 ปี ซ้ำตรวจพบเนื้องอก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“มะลิ” อินฟลูฯ สาว ถูกเพื่อนเลว แอบใส่ยาในแก้วไวน์ จนเกือบตาย ซ้ำหัวเราะใส่หน้าว่าเป็นเรื่องตลก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หยกธนลภย์ Padipon Apinyankul ข่าวการเมือง

“หยก” สวนนักเขียนดัง ยันไม่ใช่แก๊งทะลุวัง ลั่นส้มไม่เคยโหน พวกที่โหนคุณนั่นแหละ!

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 12:18 น.| อัปเดต: 23 ก.พ. 2569 11:51 น.
303
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เวย์ ไทเทเนี่ยม เป็นแร็ปเปอร์ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจร้านตัดผม Never Say Cutz

เปิดธุรกิจ “เวย์ ไทเทเนี่ยม” จากร้านตัดผมร้อยล้าน สู่แบรนด์แฟชั่น-อสังหาฯ

เผยแพร่: 23 กุมภาพันธ์ 2569
ทรัพย์สิน ธรรมนัส พรหมเผ่า

เปิดทรัพย์สิน ธรรมนัส พรหมเผ่า รวยพันล้าน พอร์ตเงินฝาก-รถหรูโรลส์ รอยซ์

เผยแพร่: 23 กุมภาพันธ์ 2569
ทนายตุ๋ย อัปเดตคดี หนุ่ม กรรชัย ฟ้อง ปู มัณฑนา ฟ้องหมิ่นประมาท

หนุ่ม กรรชัย ฟ้อง ปู มัณฑนา ขอให้รับโทษอาญา ด่าซ้ำ-ไม่กลัวกฎหมาย เรือนจำรับคนไม่สำนึก

เผยแพร่: 23 กุมภาพันธ์ 2569
โดนด่าฉ่ำ สายการบิน ปล่อย 500 ชีวิต ติดแหง็กบนเครื่องบินข้ามคืน เพราะพนง.เลิกงานกลับบ้านแล้ว

โดนด่าฉ่ำ สายการบิน ปล่อย 500 ชีวิต ติดแหง็กบนเครื่องข้ามคืน เพราะพนง.เลิกงานกลับบ้านแล้ว

เผยแพร่: 23 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button