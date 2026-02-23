ช็อก บุกจับโปรดิวเซอร์ วงเกิร์ลกรุ๊ปดัง ข้อหาพัวพันยาเสพติด
ตำรวจนครบาลโตเกียว จับกุม ไซมอน โปรดิวเซอร์วง XG ข้อหาพัวพันยาเสพติดผิดกฎหมาย พร้อมคุมตัวด่วนจากนาโกย่าเข้าโตเกียวทันที
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2026 เวลา 10.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) สำนักข่าวญี่ปุ่นรายงานข่าวด่วนที่สร้างความตกตะลึงให้กับแฟนเพลง เมื่อกรมตำรวจนครบาลโตเกียวได้เข้าจับกุมตัวโปรดิวเซอร์ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินกลุ่มชื่อดัง
ผู้ถูกจับกุม: นายจุนโฮ ซากาอิ (Junho Sakai) หรือที่รู้จักกันในวงการชื่อ “SIMON” วัย 39 ปี
ข้อหา: ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดผิดกฎหมาย
ผลงานที่ผ่านมา: SIMON เป็นโปรดิวเซอร์หลักของ “XG” ศิลปินเกิร์ลกรุ๊ป 7 คนที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในระดับโลก โดยเฉพาะในกลุ่มแฟนเพลงคนรุ่นใหม่
คืนวันที่ 22 ก.พ.SIMON เพิ่งเข้าร่วมงานคอนเสิร์ตทัวร์ของวง XG ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองนาโกย่า เช้าวันที่ 23 ก.พ. (เวลา 08.00 น.): เจ้าหน้าที่สืบสวนจากกรมตำรวจนครบาลโตเกียวได้เข้าควบคุมตัวเขาที่เมืองนาโกย่า ก่อนจะคุมตัว ขึ้นรถไฟเพื่อส่งตัวมายังสถานีโตเกียวเพื่อดำเนินการสอบสวนต่อไป
ทำความรู้จัก XG เกิร์ลกรุ๊ปสัญชาติญี่ปุ่น
XG (ย่อมาจาก Xtraordinary Girls หรือ Xtraordinary Genes) เป็นศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปที่ประกอบไปด้วยสมาชิก 7 คน พวกเธอเป็นศิลปินเบอร์แรกที่เดบิวต์ภายใต้สังกัด XGALX ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Avex ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น
สมาชิกทั้ง 7 คนเป็นชาวญี่ปุ่นทั้งหมด มี 1 คนที่เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่น-ออสเตรเลีย แม้จะเป็นวงสัญชาติญี่ปุ่น แต่พวกเธอใช้ “ภาษาอังกฤษ” ในเนื้อเพลง การร้อง และการแร็ปทั้งหมด
วง XG มีฐานการทำกิจกรรมและโปรโมตหลักอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการตีตลาดเพลงระดับ Global หรือระดับโลก
สไตล์ดนตรีและคอนเซปต์ของวงถูกนิยามว่าเป็นแนว “X-POP” ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างดนตรี Hip-hop และ R&B นำเสนอภาพลักษณ์ที่ดุดัน แข็งแรง ทันสมัย และก้าวข้ามขีดจำกัดด้านพรมแดน วงมีชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการว่า “ALPHAZ”
XG เปิดตัว (Debut) อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2022 ด้วยซิงเกิลแรกที่มีชื่อว่า “Tippy Toes” หลังจากนั้นพวกเธอได้ปล่อยเพลงฮิตที่สร้างกระแสไวรัลไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง เช่น Mascara และ Shooting Star
ด้วยความสามารถแบบรอบด้าน (All-rounder) ทั้งทักษะการเต้นที่พร้อมเพรียง และสกิลการแร็ปที่ดุดัน ทำให้ XG ได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วในระดับสากล
ทำความรู้จักสมาชิกทั้ง 7 คน
จูริน (Jurin): หัวหน้าวง (Leader), นักเต้นหลัก และแร็ปเปอร์นำ เกิดปี 2002
ชิสะ (Chisa): รองหัวหน้าวง และนักร้องเสียงหลัก เกิดปี 2002
ฮินาตะ (Hinata): นักเต้นหลัก และนักร้องเสริม เกิดปี 2002
ฮาร์วีย์ (Harvey): แร็ปเปอร์หลัก และนักร้องเสริม (ลูกครึ่งญี่ปุ่น-ออสเตรเลีย) เกิดปี 2002
จูเรีย (Juria): นักร้องเสียงหลัก เกิดปี 2004
มายะ (Maya): นักร้องนำ และแร็ปเปอร์ เกิดปี 2005
โคโคนะ (Cocona): แร็ปเปอร์หลัก และน้องเล็กของวง (Maknae) เกิดปี 2005
