อินฟลูฯ เขมร แขวะไทย ห่มสไบใส่ยีนส์ อ้างขโมยชุด-ทำลายคุณค่า สั่งห้ามทำตาม
ดราม่าเดือด อินฟลูฯ กัมพูชา ซัดเทรนด์ห่มสไบใส่ยีนส์ วิจารณ์แรง แต่งกายประหลาด ไม่รู้กาลเทศะ อ้างไทยขโมยวัฒนธรรม ลดคุณค่าบรรพบุรุษ สั่งชาวเขมรห้ามทำตามเด็ดขาด
กระแสแฟชั่นที่กำลังมาแรงที่สุดในไทยเวลานี้คือ คงหนีไม่พ้นเทรนด์ห่มสไบใส่ยีนส์ ที่เหล่าคนรุ่นใหม่นำสไบมาสวมใส่เข้าคู่กับกางเกงยีนส์ ผสมผสานความสวยงามแบบไทยเข้ากับแฟชั่นสตรีทอย่างลงตัวแถมดูทันสมัยแบบสุด ๆ ถือเป็นส่วนหนึ่งช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คนทั่วโลกได้เห็น
ปัจจุบันทั้งคนไทยและชาวต่างชาติร่วมเทรนด์พากันไปเช็กอินตามสถานที่ท่องเที่ยวดังอย่างวัดอรุณราชวราราม และนั่งรถตุ๊กตุ๊กเที่ยวชมความสวยงามของกรุงเทพฯ และใส่เพลงประกอบ Bangkok City ของสาวกระแตจนเป็นกระแสฮิตไปทั้งโซเชียล
แต่ล่าสุดเกิดประเด็นดราม่า กรณีอินฟลูเอนเซอร์ชาวกัมพูชาเห็นกระแสดังกล่าวจึงออกมาอัดคลิปวิจารณ์เทรนด์แฟชั่นของไทย มองว่า ประเทศไทยกลัวชุดไทยไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับองค์กร UNESCO จึงรีบสร้างเทรนด์การแต่งกายประหลาดขึ้นมา การนำสไบมาใส่กับกางเกงยีนส์นั้นดูแปลก ไม่มีกาลเทศะ และไม่เคารพชุดโบราณ
นอกจากนี้ เขายังอ้างว่าไทยขโมยชุดของกัมพูชาไปทำลาย ลดมูลค่าของเครื่องแต่งกาย และลดศักดิ์ศรีของเสื้อผ้าที่บรรพบุรุษสร้างเอาไว้
เจ้าตัวกล่าวทิ้งท้ายว่า กัมพูชาเป็นชุดโบราณ มีความคลาสสิก สวยงาม และสง่างามเต็มรูปแบบอยู่แล้ว ชาวเขมรมีเครื่องแต่งกายที่เหมาะสม จึงหวังว่าชาวกัมพูชาจะไม่ทำเลียนแบบเทรนด์นี้ เพราะไม่จำเป็นต้องไปทำตามการออกแบบของไทยที่ไม่รักษามูลค่าเดิม
