ขุดภาพ 5 ปีก่อน ส้ม อมรา ห่มสไบใส่ยีนส์ ต้นฉบับผู้นำเทรนด์ ตำนานมาก่อนกาล
มาก่อนกาล! ส้ม อมรา 5 ปีก่อน ต้นฉบับเทรนด์ห่มสไบใส่ยีนส์ เคยใส่เฉิดฉายงาน MTV ก่อน ‘กระแต’ รับไม้ต่อปลุกกระแส Bangkok City ดันแฟชั่นไทยฟีเวอร์ ฮิตสนั่นโซเชียล
นาทีนี้หากเลื่อนฟีดโซเชียลมีเดีย เชื่อว่าหลายคนต้องสะดุดตากับเทรนด์แฟชั่นสุดเก๋ ห่มสไบใส่ยีนส์ ที่กำลังเป็นไวรัลไปทั่วบ้านทั่วเมือง ทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและอินฟลูเอนเซอร์ไทยต่างพากันหยิบสไบมามิกซ์แอนด์แมตช์กับกางเกงยีนส์ เช็กอินแลนด์มาร์กดังอย่างวัดอรุณราชวราราม หรือนั่งรถตุ๊กตุ๊กเที่ยวกรุงเทพฯ จนกลายเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของ Street Fashion เมืองไทยไปแล้ว
ก่อนที่ใครจะเคลมว่าเพิ่งค้นพบเทรนด์นี้ ล่าสุดมีการขุดภาพตำนานของ ส้ม อมรา นักร้องสาวมาดเท่ ที่เคยสร้างปรากฏการณ์นี้มาก่อนใคร
จากการสืบค้นพบว่า ส้ม อมรา เคยโพสต์ภาพย้อนอดีตเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 เพื่อให้กำลังใจ ลิซ่า BLACKPINK เผยให้เห็นลุคสุดจี๊ดที่เธอเคยแต่งเมื่อประมาณ 5 ปีก่อนหน้านั้น พร้อมแคปชั่นที่ระบุว่า “เจ๊โดนมาแล้ว” เธอแต่งชุดนี้ไปร่วมงานประกาศรางวัลระดับโลกอย่าง MTV Asia Awards ที่จัดขึ้นในประเทศไทย เลือกสวมสไบสีทองปักเลื่อมแมตช์กับกางเกงยีนส์เอวต่ำ โชว์หน้าท้องแบนราบ พร้อมรอยสักบริเวณหัวไหล่และแขน ซึ่งตรงกับเทรนด์ฮิตในปัจจุบันแบบเป๊ะ ๆ
ในภาพข่าวยุคนั้นจากนิตยสาร TV Pool มีการพาดหัวแซวเธอว่า “อัมรา ศิริพงศ์ ใครโชว์อก ‘ส้ม’ ไม่สน ขอโชว์สะดือดีกว่าค่ะ”
นอกจากนี้ ภาพดังกล่าวยังมีมือปริศนาที่โอบไหล่เธออยู่ เจ้าตัวเฉลยว่าคือมือของ โจอี้ บอย และคนที่ยืนข้าง ๆ คือซุปตาร์ ทาทา ยัง นั่นเอง
สำหรับการกลับมาเป็นกระแสในรอบนี้ ส่วนหนึ่งต้องยกความดีความชอบให้กับศิลปินตัวแม่อย่าง กระแต อาร์สยาม กับเพลง Bangkok City ที่มียอดวิวทะลุ 16 ล้านวิว พร้อมแคมเปญ #BangkokCityChallenge ปลุกกระแสให้คนลุกขึ้นมาแต่งชุดไทยประยุกต์ เดินสับ ๆ อวดชาวโลกจนกลายเป็นภาพจำใหม่ของการท่องเที่ยวไทยในที่สุด
