บันเทิง

ขุดภาพ 5 ปีก่อน ส้ม อมรา ห่มสไบใส่ยีนส์ ต้นฉบับผู้นำเทรนด์ ตำนานมาก่อนกาล

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 ก.พ. 2569 14:50 น.| อัปเดต: 04 ก.พ. 2569 14:52 น.
128
ส้ม อมรา ขุดภาพ 5 ปีต้นฉบับห่มสไบใส่ยีนส์

มาก่อนกาล! ส้ม อมรา 5 ปีก่อน ต้นฉบับเทรนด์ห่มสไบใส่ยีนส์ เคยใส่เฉิดฉายงาน MTV ก่อน ‘กระแต’ รับไม้ต่อปลุกกระแส Bangkok City ดันแฟชั่นไทยฟีเวอร์ ฮิตสนั่นโซเชียล

นาทีนี้หากเลื่อนฟีดโซเชียลมีเดีย เชื่อว่าหลายคนต้องสะดุดตากับเทรนด์แฟชั่นสุดเก๋ ห่มสไบใส่ยีนส์ ที่กำลังเป็นไวรัลไปทั่วบ้านทั่วเมือง ทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและอินฟลูเอนเซอร์ไทยต่างพากันหยิบสไบมามิกซ์แอนด์แมตช์กับกางเกงยีนส์ เช็กอินแลนด์มาร์กดังอย่างวัดอรุณราชวราราม หรือนั่งรถตุ๊กตุ๊กเที่ยวกรุงเทพฯ จนกลายเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของ Street Fashion เมืองไทยไปแล้ว

ก่อนที่ใครจะเคลมว่าเพิ่งค้นพบเทรนด์นี้ ล่าสุดมีการขุดภาพตำนานของ ส้ม อมรา นักร้องสาวมาดเท่ ที่เคยสร้างปรากฏการณ์นี้มาก่อนใคร

จากการสืบค้นพบว่า ส้ม อมรา เคยโพสต์ภาพย้อนอดีตเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 เพื่อให้กำลังใจ ลิซ่า BLACKPINK เผยให้เห็นลุคสุดจี๊ดที่เธอเคยแต่งเมื่อประมาณ 5 ปีก่อนหน้านั้น พร้อมแคปชั่นที่ระบุว่า “เจ๊โดนมาแล้ว” เธอแต่งชุดนี้ไปร่วมงานประกาศรางวัลระดับโลกอย่าง MTV Asia Awards ที่จัดขึ้นในประเทศไทย เลือกสวมสไบสีทองปักเลื่อมแมตช์กับกางเกงยีนส์เอวต่ำ โชว์หน้าท้องแบนราบ พร้อมรอยสักบริเวณหัวไหล่และแขน ซึ่งตรงกับเทรนด์ฮิตในปัจจุบันแบบเป๊ะ ๆ

ในภาพข่าวยุคนั้นจากนิตยสาร TV Pool มีการพาดหัวแซวเธอว่า “อัมรา ศิริพงศ์ ใครโชว์อก ‘ส้ม’ ไม่สน ขอโชว์สะดือดีกว่าค่ะ”

นอกจากนี้ ภาพดังกล่าวยังมีมือปริศนาที่โอบไหล่เธออยู่ เจ้าตัวเฉลยว่าคือมือของ โจอี้ บอย และคนที่ยืนข้าง ๆ คือซุปตาร์ ทาทา ยัง นั่นเอง

สำหรับการกลับมาเป็นกระแสในรอบนี้ ส่วนหนึ่งต้องยกความดีความชอบให้กับศิลปินตัวแม่อย่าง กระแต อาร์สยาม กับเพลง Bangkok City ที่มียอดวิวทะลุ 16 ล้านวิว พร้อมแคมเปญ #BangkokCityChallenge ปลุกกระแสให้คนลุกขึ้นมาแต่งชุดไทยประยุกต์ เดินสับ ๆ อวดชาวโลกจนกลายเป็นภาพจำใหม่ของการท่องเที่ยวไทยในที่สุด

ส้ม อมรา ต้นฉบับเทรนด์ห่มสไบใส่ยีนส์
ภาพจาก Facebook : Zom Ammara – ส้ม อมรา ซ่าคงกระพัน
ส้ม อมรา
ภาพจาก Facebook : Zom Ammara – ส้ม อมรา ซ่าคงกระพัน
ส้ม อมรา
ภาพจาก Facebook : Zom Ammara – ส้ม อมรา ซ่าคงกระพัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ผู้ประกันตนข้องใจ เงินสมทบจากรัฐบาล หายไปไหน หลังเช็กแอปฯ ประกันสังคม ข่าว

ผู้ประกันตนข้องใจ เงินสมทบจากรัฐบาล หายไปไหน หลังเช็กแอปฯ ประกันสังคม

8 นาที ที่แล้ว
ลิซ่า BLACKPINK สวมบิกินีตัวจิ๋วท้าลมหนาว ข่าวต่างประเทศ

ลิซ่า อวดลุคบิกินีตัวจิ๋ว เสิร์ฟความเซ็กซี่ ท้าหิมะหนาว ลุคนี้เต็ม 10 ไม่หัก

57 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด “ชัยทิพย์” สส.พรรคกล้าธรรม เล่นพนันในสภา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สงสาร! เด็กชายหนีออกจากบ้าน ระบายทั้งน้ำตา เผยเรียนหนัก แบกความกดดันไม่ไหว ข่าว

สงสาร! เด็กชายหนีออกจากบ้าน ระบายทั้งน้ำตา เผยเรียนหนัก แบกความกดดันไม่ไหว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” มั่นใจ กรุงเทพฯ พร้อม 100% จัดเลือกตั้ง 8 ก.พ. ติวเข้มเจ้าหน้าที่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส้ม อมรา ขุดภาพ 5 ปีต้นฉบับห่มสไบใส่ยีนส์ บันเทิง

ขุดภาพ 5 ปีก่อน ส้ม อมรา ห่มสไบใส่ยีนส์ ต้นฉบับผู้นำเทรนด์ ตำนานมาก่อนกาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์” เดือด! ซัด “แสวง” ถ้าหมดปัญญาทำให้คนเชื่อมั่น ก็ลาออกไป

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป๋าเต็ด ซัด กกต. ตรรกะอะไร ปมท้าประชาชนไม่เชื่อก็ไม่ต้องโหวต ข่าวการเมือง

ป๋าเต็ด ถาม แสวง ตรรกะอะไร หลังพูด ถ้าไม่เชื่อมั่นกกต. อย่าไปเลือกตั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของ &quot;ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์&quot; รับตัดสูทให้ ประกันสังคม 3 ปี ยันมีโรงงานจริง ยังไม่ร้าง ข่าว

เจ้าของ “ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์” รับตัดสูทให้ ประกันสังคม 3 ปี ยันมีโรงงานจริง ยังไม่ร้าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาล รธน. ตีตกคำร้อง “เท้ง-อนุทิน” เซ็นข้อตกลง MOA ขัดแย้งรัฐธรรมนูญ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกค้าชายวัย 80 ปีไม่พอใจเมื่อพนักงานเรียกว่า &#039;คุณลูกค้า&#039; ข่าว

คลิป ดราม่าลุง 80 ปรี๊ดแตก พนักงานเรียก “คุณลูกค้า” หาว่าด้อยค่า-ไร้มารยาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวจีน มาแปลก ยก “ดราโก้ มัลฟอย” ตัวละครดัง เป็นสัญลักษณ์ตรุษจีน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตร.มาเลย์เร่งสอบคนขับคุกคามผู้โดยสารสาว ข่าวต่างประเทศ

ว่อนเน็ต คนขับหื่นคุกคามสาว ถาม ‘ราคาเท่าไหร่’ ประวัติช็อก ขุดเจอเป็นครูประถม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ประท้วง ไทย รุกอธิปไตย นำทูตทหาร ดูศูนย์สแกมเมอร์โอร์เสม็ด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด พ่อแม่ฆ่าลูกออทิสติก-ตายตาม ปมเครียดรัฐตัดเงิน ไร้คนเหลียวแล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เรืองไกร” ยื่น กกต. ขอศาลปกครอง มีคำสั่งเพิกถอน ทำประชามติ 8 ก.พ.

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซีเค ยายซื้อเสียงที่ปทุมธานี รับเงินจาก 2 พรรคตามที่กล่าวในคลิปสัมภาษณ์ ข่าว

ชาวเน็ตขุดคลิป “ซีเค” หลุดปากบอก “กรณ์” ยายรับเงินซื้อเสียงจริง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แสวง&quot; แจงชัด กปน.นับคะแนน ผลเลือกตั้ง-ประชามติ พร้อมกันทั้ง 3 กระดาน ข่าวการเมือง

“แสวง” แจงชัด กปน.นับคะแนน ผลเลือกตั้ง-ประชามติ พร้อมกันทั้ง 3 กระดาน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“จตุพร” วิเคราะห์ คนมอง “กกต.” กลั่นแกล้ง “พรรคส้ม” ทำคะแนนพุ่ง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพแสดงการวิเคราะห์เศรษฐกิจไทยที่ถูกเปรียบเทียบเป็นคนป่วยแห่งเอเชีย เศรษฐกิจ

สิ้นลายเสือตัวที่ 5 สื่อต่างชาติวิเคราะห์ เศรษฐกิจไทยวิกฤต กลายเป็น “คนป่วยแห่งเอเชีย” โดนเพื่อนบ้านแซงยับ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ครูอ้อย&quot; ร่ายโต้ดราม่า ศิษย์เก่าชีวิตพัง เพราะเหลวไหลเอง แฉโดนเล่นงาน 20 ปี เพราะพาดพิงผู้มีอิทธิพล ข่าว

“ครูอ้อย” ร่ายโต้ดราม่า ศิษย์เก่าชีวิตพัง เพราะทำตัวเอง แฉโดนเล่นงาน เพราะพาดพิงผู้มีอิทธิพล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นทท.สาว เสียชีวิตกลางรีสอร์ตสกีญี่ปุ่น เป้เกี่ยวกับสายกระเช้า ร่างลอยกลางอากาศ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ทบ.โต้ ไม่มีการขอใช้พื้นที่ทหาร เป็นหน่วยเลือกตั้ง ไม่บังคับความคิดทหาร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกันสังคม ยอมรับผิด ระบบแอปฯ SSO Plus ขัดข้อง ข่าว

ประกันสังคม ขอโทษ-ยอมรับผิด ระบบขัดข้อง ปัญหาเพียบ ข้อมูลมั่ว ยอดไม่ตรง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า &quot;ครูปอ&quot; จบชีวิต แฟนแฉถูกบีบเรื่องเงิน-ผอ.โต้ &quot;กลัวความผิด&quot; สั่งย้ายแล้ว ข่าว

สรุปดราม่า “ครูปอ” จบชีวิต แฟนแฉถูกบีบเรื่องเงิน-ผอ.โต้ “กลัวความผิด” สั่งย้ายแล้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 ก.พ. 2569 14:50 น.| อัปเดต: 04 ก.พ. 2569 14:52 น.
128
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประกันตนข้องใจ เงินสมทบจากรัฐบาล หายไปไหน หลังเช็กแอปฯ ประกันสังคม

ผู้ประกันตนข้องใจ เงินสมทบจากรัฐบาล หายไปไหน หลังเช็กแอปฯ ประกันสังคม

เผยแพร่: 4 กุมภาพันธ์ 2569
ลิซ่า BLACKPINK สวมบิกินีตัวจิ๋วท้าลมหนาว

ลิซ่า อวดลุคบิกินีตัวจิ๋ว เสิร์ฟความเซ็กซี่ ท้าหิมะหนาว ลุคนี้เต็ม 10 ไม่หัก

เผยแพร่: 4 กุมภาพันธ์ 2569

ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด “ชัยทิพย์” สส.พรรคกล้าธรรม เล่นพนันในสภา

เผยแพร่: 4 กุมภาพันธ์ 2569
สงสาร! เด็กชายหนีออกจากบ้าน ระบายทั้งน้ำตา เผยเรียนหนัก แบกความกดดันไม่ไหว

สงสาร! เด็กชายหนีออกจากบ้าน ระบายทั้งน้ำตา เผยเรียนหนัก แบกความกดดันไม่ไหว

เผยแพร่: 4 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button