ใครก็ใส่ได้! พาเวล นำเทรนด์ผู้ชายห่มสไบ เดินกลางกรุง แคปชั่นภูมิใจ ไวรัลข้ามคืน

พาเวล นเรศ ปลุกกระแส Soft Power ห่มสไบใส่ยีนส์เดินกลางกรุงฯ ลั่น ภูมิใจในความเป็นไทย ทำเอา “กระแต อาร์สยาม” ใจฟู โผล่ชมแมตช์ลุคไทยประยุกต์ได้สวยงามลงตัว
กระแส Soft Power ไทยยังคงแรงดีไม่มีตก โดยเฉพาะเทรนด์แฟชั่นห่มสไบใส่ยีนส์ที่ปลุกกระแสโดยราชินีแดนซ์ กระแต อาร์สยาม จากเพลง Bangkok City ล่าสุดเทรนด์นี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่สาว ๆ ที่เห็นกันอีกต่อไป เพราะนักแสดงหนุ่มสุดฮอตอย่าง พาเวล นเรศ พร้อมเผ่าพันธ์ จากค่าย CHANGE2561 ลุกขึ้นมาแปลงโฉม หยิบสไบมาแมตช์กับลุคสตรีทจนโซเชียลร้อนฉ่าไปกับความเท่ที่ลงตัว
งานนี้หนุ่มพาเวลไม่ได้มาเล่น ๆ แต่จัดเต็มแฟชั่นเซ็ตกลางกรุงฯ ในช่วงเวลาแสงสุดท้ายของวัน โดยเลือกโลเคชันที่เป็นแลนด์มาร์กสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น วัดอรุณราชวราราม นั่งรถตุ๊กตุ๊ก หรือแม้แต่ร้านขายมะพร้าวน้ำหอมข้างทางก็สามารถเทิร์นให้เป็นภาชั่นเซตได้ เจ้าตัวโพสต์พร้อมแคปชั่นสั้น ๆ แต่ทรงพลังว่า “Proud to be Thai” หลังจากเผยแพร่ไปได้ไม่ถึง 1 วัน มียอดไลก์สูงถึง 2.5 แสนครั้ง
พาเวลเลือกใช้สไบสีดำปักดิ้นทองลวดลายไทยวิจิตร พาดบ่าให้ความรู้สึกเท่แต่แฝงไปด้วยความประณีต ตัดความเนี้ยบของชุดไทยด้วยกางเกงยีนส์ฟอกสีซีดทรงกระบอก เพิ่มความทะมัดทะแมงและดูทันสมัย เข้าถึงวัยรุ่นได้ง่าย และไฮไลท์คือเครื่องประดับทัดหูรูปดอกไม้สีแดงที่เข้ากันได้ดีกับแว่นกันแดดสีดำทรงโฉบเฉี่ยว
ความฮอตของนักแสดงหนุ่มในลุคนี้ ไม่เพียงแต่กวาดไลก์จากแฟนคลับทั้งไทยและต่างชาติ แต่ยังไปเข้าตาตัวแม่ต้นฉบับอย่าง สาวกระแตที่ถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ด้วยความปลื้มปริ่มว่า “ใจฟูเลยค้าาาาาา สวยงามมากกกก”
