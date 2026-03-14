กัมพูชา แถลงโต้ ไทย ลั่น สไบ มีต้นกำเนิดจาก เขมร หลักฐานอารายธรรมชี้ชัดนับพันปี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 มี.ค. 2569 16:50 น.| อัปเดต: 14 มี.ค. 2569 16:51 น.
กระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชา ประกาศลั่น “สไบ” เป็นอารยธรรมเขมร ชี้มีหลักฐานยาวนานนับพันปี ต้นกำเนิดตั้งแต่สมัยฟูนัน

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2569 กระทรวงวัฒนธรรม ประเทศกัมพูชา ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเขมรและการตอบสนองอย่างมีความรับผิดชอบของสาธารณชน โดยเเถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า

“กระทรวงวัฒนธรรมและศิลปกรรมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ได้รับทราบข้อมูลและความคิดเห็นบางส่วนที่กำลังเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ของไทย รวมถึงคำกล่าวของบุคคลทางการเมืองไทยบางราย เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิม และข้อโต้แย้งต่อการนำเสนอและการส่งเสริมวัฒนธรรมเขมร

กระทรวงวัฒนธรรมและศิลปกรรมขอยืนยันอีกครั้งว่า มรดกทางวัฒนธรรมของเขมร ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม รวมถึงเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิม ตลอดจนการแสดงออกทางวัฒนธรรมและศิลปะอื่น ๆ ได้รับการสนับสนุนอย่างมั่นคงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “สไบ” (Sbai) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของเครื่องแต่งกายสตรีเขมรแบบดั้งเดิม ใช้ในชุดพิธีการและชุดแต่งงาน โดยเฉพาะในพิธีกรรม “เปรียะทอง ถองสไบ” (Preah Thong Taong Sbai) ซึ่งมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับต้นกำเนิดของอารยธรรมเขมร ย้อนกลับไปถึงยุค ฟูนัน (Funan)

ประเพณีนี้ได้รับการอนุรักษ์ เคารพ และปฏิบัติสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องโดยชาวเขมรผ่านหลายชั่วอายุคนจนถึงปัจจุบัน และได้กลายเป็นส่วนสำคัญของอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ของชาวเขมร ซึ่งจะยังคงเป็นองค์ประกอบที่ยั่งยืนและแยกจากกันไม่ได้ของอัตลักษณ์ดังกล่าว ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

กระทรวงวัฒนธรรมและศิลปกรรมขอเรียกร้องให้ประชาชนชาวกัมพูชารักษาความสงบ และยึดมั่นในศักดิ์ศรี เกียรติยศ และความรับผิดชอบในการแสดงออกหรือการตอบสนองใด ๆ เพื่อให้การกระทำของเราสะท้อนถึงมาตรฐานสูงสุดของจริยธรรมทางวัฒนธรรม

ในฐานะชาติที่มีอารยธรรมยาวนานและให้ความเคารพอย่างลึกซึ้งต่อศักดิ์ศรีทางวัฒนธรรม เราต้องยืนหยัดบนความจริงทางประวัติศาสตร์ โดยอาศัยความเข้มแข็งของมรดกทางวัฒนธรรมอันมั่งคั่งที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษตลอดหลายพันปี และยึดมั่นในหลักกฎหมายระหว่างประเทศเป็นแนวทาง

กระทรวงวัฒนธรรมและศิลปกรรมขอย้ำอีกครั้งว่า มรดกทางวัฒนธรรมไม่ควรถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง การปลุกปั่นทางสังคม หรือการส่งเสริมการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ

ในทางกลับกัน วัฒนธรรมควรเป็นสะพานที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน ด้วยจิตวิญญาณดังกล่าว กระทรวงยังเรียกร้องให้สถาบันวัฒนธรรม สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐในประเทศสมาชิกอาเซียน ทำงานร่วมกันต่อไปเพื่อส่งเสริมความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง และความเคารพซึ่งกันและกันต่ออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ตามเจตนารมณ์ร่วมของประชาคมอาเซียน

ราชอาณาจักรกัมพูชายังคงมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของตน พร้อมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เคารพคุณค่าของชาติอื่น ๆ และธำรงรักษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมร่วมกันของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และของโลก”

