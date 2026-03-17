คิวบาวิกฤตหนัก! ไฟฟ้าดับทั้งประเทศ ประชาชนนับล้านจมความมืด มาตรการโหดจากทรัมป์

Aindravudh เผยแพร่: 17 มี.ค. 2569 14:35 น.| อัปเดต: 17 มี.ค. 2569 14:35 น.
AP Photo/Ramon Espinosa

เกิดวิกฤตพลังงานครั้งใหญ่ขึ้นอีกครั้งในประเทศคิวบา ระบบโครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติพังทลายลงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ประชาชนหลายล้านคนต้องตกอยู่ในความมืดมิด ไร้กระแสไฟฟ้าใช้ โดยทาง UNE ซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลระบบไฟฟ้าของคิวบา ระบุว่ากำลังเร่งทยอยกู้ระบบและจ่ายไฟคืนให้กับพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างสุดความสามารถ

ปัญหาไฟดับในไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับชาวเกาะคิวบาที่มีประชากรกว่า 10 ล้านคน แต่เป็นผลพวงจากวิกฤตขาดแคลนเชื้อเพลิงเรื้อรังที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมาก หลังจากที่สหรัฐอเมริกาใช้มาตรการปิดล้อมและสกัดกั้นการขนส่งน้ำมันไปยังคิวบา

People walk on the street during a blackout in Havana, Monday, March 16, 2026. (AP Photo/Ramon Espinosa)

เดิมทีคิวบาต้องพึ่งพาน้ำมันนำเข้าอย่างหนัก จากเวเนซุเอลาที่เคยส่งน้ำมันให้ราว 35,000 บาร์เรลต่อวัน หรือคิดเป็นครึ่งหนึ่งของความต้องการทั้งประเทศ แต่การขนส่งดังกล่าวต้องหยุดชะงักลงตั้งแต่เดือนมกราคม หลังจากที่สหรัฐฯ บุกจับกุมประธานาธิบดี นิโกลัส มาดูโร ของเวเนซุเอลา

สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงเมื่อสหรัฐฯ เดินหน้าเพิ่มแรงกดดันด้วยการยึดเรือบรรทุกน้ำมันหลายลำที่กำลังมุ่งหน้าไปคิวบา แถมประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยังขู่จะตั้งกำแพงภาษีกับทุกประเทศที่กล้าส่งน้ำมันให้คิวบาด้วย

Street vendors chat on the Malecón during a blackout in Havana, Monday, March 16, 2026. (AP Photo/Ramon Espinosa)

ทางด้านประธานาธิบดี มิเกล ดิอาซ-กาเนล ของคิวบาก็ออกมายอมรับตรงๆ ว่าไม่มีน้ำมันส่งมาถึงคิวบาเลยตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา ขณะที่โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่ทำเนียบขาวอย่างดุดันว่า เขาเชื่อว่าตนเองจะได้รับเกียรติในการยึดครองคิวบา ตอนนี้คิวบากำลังอ่อนแออย่างหนัก เขาจะทำอะไรกับคิวบาก็ได้ตามที่ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับคำขู่ก่อนหน้านี้ของเขาที่เคยพูดถึง “การเทกโอเวอร์แบบฉันมิตร” ต่อคิวบาซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากับสหรัฐฯ มาตั้งแต่ยุคฟิเดล คาสโตร โค่นล้มรัฐบาลที่สหรัฐฯ หนุนหลังในปี 1959

ท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมือง ประธานาธิบดีคิวบายืนยันว่ารัฐบาลกำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเจรจากับคณะบริหารของทรัมป์เพื่อหาทางออกร่วมกัน แต่ในระดับประชาชน ความอดทนดูเหมือนจะเดินทางมาถึงขีดสุด ปัญหาไฟดับบ่อยครั้งและราคาอาหารที่แพงหูฉี่ได้จุดชนวนให้เกิดการประท้วงขึ้นหลายแห่ง

People walk on a street during a blackout in Havana, Monday, March 16, 2026. (AP Photo/Ramon Espinosa)

ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ก่อน เพิ่งเกิดเหตุผู้ประท้วงบุกตึกที่ทำการพรรคคอมมิวนิสต์ในเมืองโมรอนเพื่อระบายความโกรธแค้น อย่างไรก็ตาม สำหรับชาวเมืองหลวงอย่างกรุงฮาวานาบางคนกลับมองว่าวิกฤตไฟดับครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอีกต่อไป โดยชาวบ้านรายหนึ่งบอกกับผู้สื่อข่าวอย่างปลงๆ ว่า พวกเขาเริ่มจะชินกับการต้องใช้ชีวิตแบบนี้เสียแล้ว

คิวบาวิกฤตหนัก! ไฟฟ้าดับทั้งประเทศ ประชาชนนับล้านจมความมืด มาตรการโหดจากทรัมป์

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

