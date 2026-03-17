ข่าวต่างประเทศ

คร่า 400 ชีวิต ปากีสถานทิ้งบอมบ์ “รพ.บำบัดยาเสพติด” ในคาบูล

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 17 มี.ค. 2569 10:44 น.| อัปเดต: 17 มี.ค. 2569 10:44 น.
เสียงระเบิดกัมปนาทสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วกรุงคาบูล เมืองหลวงของอัฟกานิสถาน เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมา (16 มี.ค.) หลังกองทัพอากาศปากีสถานเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ ซึ่งทางการตาลีบันอ้างว่า เป้าหมายคือ “โรงพยาบาลบำบัดผู้ติดยาเสพติด” ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทันทีอย่างน้อย 400 ราย และบาดเจ็บสาหัสอีกนับร้อย

เหตุการณ์ช็อกโลกเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 9.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น พยานในที่เกิดเหตุระบุว่า ได้ยินเสียงเครื่องบินเจ็ตลาดตระเวนอยู่เหนือท้องฟ้า ก่อนจะมีการยิงโต้ตอบจากหน่วยทหารภาคพื้นดิน และเครื่องบินลำดังกล่าวได้ปลดระเบิดลงใส่สถานพยาบาลจนกลายเป็นซากปรักหักพัง

กระทรวงสาธารณสุขอัฟกานิสถานเผยว่า ขณะเกิดเหตุมีผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดอยู่ในอาคารกว่า 3,000 คน แรงระเบิดทำให้ตัวอาคารพังถล่มทั้งหมด เจ้าหน้าที่กู้ภัยและรถดับเพลิงจำนวนมากต้องเร่งขุดค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังอย่างสิ้นหวัง

ซาบิฮุลเลาะห์ มูจาฮิด โฆษกรัฐบาลตาลีบัน แถลงการณ์ผ่านสื่อโซเชียลประณามปากีสถาน “ละเมิดดินแดนอัฟกันอีกครั้ง” และเรียกการโจมตีครั้งนี้ว่าเป็น “การกระทำที่ไร้มนุษยธรรม” อย่างที่สุด

ฝั่งรัฐบาลปากีสถานปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างแข็งกร้าวโดยยืนยันว่า ปฏิบัติการทางทหารครั้งนี้เป็นการโจมตีแบบแม่นยำ มุ่งเป้าไปที่การทำลายโครงสร้างพื้นฐานของผู้ก่อการร้ายและคลังเก็บอาวุธของกลุ่มตาลีบันอัฟกันเท่านั้น

กระทรวงสารสนเทศปากีสถานระบุว่า ข้ออ้างเรื่องการถล่มโรงพยาบาลนั้นเป็นเรื่อง “โกหกและบิดเบือน” เพื่อปกปิดความจริงที่ว่า รัฐบาลตาลีบันให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายข้ามพรมแดน พร้อมย้ำว่า ปากีสถานอยู่ในสถานะ “สงครามเปิด” กับอัฟกานิสถานอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่เดือนที่แล้ว

วิเคราะห์สมรภูมิ ไร้ทางออก สงครามที่ไม่มีวันจบ?

ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศดิ่งลงเหวอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การปะทะบริเวณพรมแดนในเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้มีพลเรือนชาวอัฟกันสังเวยชีวิตไปแล้วอย่างน้อย 75 ราย

สื่อต่างประเทศอ้างบทวิเคราะห์ของไมเคิล คูเกลแมน ผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียใต้ระบุว่า สถานการณ์นี้ยังไม่มีทางออกที่ชัดเจน โดยจีนพยายามเข้ามาเป็นตัวกลางเจรจาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ไร้ผล ขณะที่ชาติอาหรับที่เคยเป็นคนกลางในอดีตต่างก็ติดภารกิจสงครามในภูมิภาคของตนเองจนไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงได้

การตอบโต้ที่ทวีความรุนแรง

นักวิเคราห์คาดว่า ตาลีบันจะไม่อยู่เฉยและอาจเลือกใช้กลยุทธ์สงครามนอกแบบ (Asymmetric tactics) เช่น การใช้โดรนโจมตี หรือสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธให้ก่อเหตุในดินแดนปากีสถานเพื่อเป็นการแก้แค้น

โศกนาฏกรรมที่กรุงคาบูลในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงแค่การสูญเสียชีวิตผู้บริสุทธิ์จำนวนมหาศาล แต่มันคือเชื้อเพลิงกองโตที่จะสุมไฟสงครามระหว่างปากีสถานและอัฟกานิสถานให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้ง และไม่มีใครรู้ว่ามันจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหน.

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

