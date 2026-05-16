ด่วน! รถไฟชนรถเมล์ บริเวณทางรถไฟมักกะสัน เบื้องต้นเสียชีวิตแล้ว 8 ศพ
ด่วน! เกิดเหตุระทึกกลางกรุง รถไฟชนรถเมล์ บริเวณทางรถไฟมักกะสัน เบื้องต้นเสียชีวิตแล้ว 6 ศพ และบาดเจ็บอีกหลายราย จนท.อยู่ระหว่างฉีดน้ำควบคุมเพลิง
เมื่อเวลาประมาณ 15.40 น. เกิดเหตุระทึกใต้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์มักกะสัน รถไฟชนรถประจำทาง รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ทำให้เกิดไฟลุกไหม้ ถ.อโศกดินแดง แยกพระราม 9 – แยกอโศกเพชร มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายราย เบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตที่ติดอยู่ภายในรถเมล์แล้ว 8 ราย ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งรัดการใช้น้ำ และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ
อ้างอิงจาก : FB FM91 Trafficpro
