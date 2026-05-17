ข่าว

โซเชียลแชร์คลิป รถเมล์ 514 จอดค้างบนรางรถไฟมักกะสัน ชาวเน็ตลั่นทำตามกฎได้แปบเดียว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 พ.ค. 2569 17:00 น.| อัปเดต: 17 พ.ค. 2569 16:48 น.
51
ภาพจาก : Drama-addict, Nuntawut Iyang Thaweechot

โซเชียลแห่วิจารณ์ ภาพรถเมล์สาย 514 ขับไปจอดค้างอยู่บนทางตัดรถไฟมักกะสัน จุดเดียวกับที่เพิ่งเกิดอุบัติเหตุสลดไปเมื่อวันก่อนหน้า ชาวเน็ตตั้งคำถามถึงจิตสำนึกผู้ขับขี่ หวั่นประวัติศาสตร์ซ้ำรอย

กลายเป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักบนโลกออนไลน์ เมื่อเพจเฟซบุ๊ก Drama-addict ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ปัญหาเดิมอาจเกิดเหตุซ้ำอีกเมื่อไหร่ก็ได้” พร้อมกับแชร์คลิปจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Nuntawut Iyang Thaweechot ที่โพสต์ภาพและข้อความเตือนภัยผู้ใช้ถนน

ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Nuntawut Iyang Thaweechot ระบุข้อความประกอบภาพว่า “10.01 รถเมล์สาย 514 ขับคารางที่เดิม… แต่สบายใจได้ รถไฟขบวนต่อไปมาอีกที 10.33” ภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นรถโดยสารประจำทางสาย 514 จอดติดค้างอยู่บนรางรถไฟ บริเวณทางตัดใกล้สถานีแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน ซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่เพิ่งเกิดอุบัติเหตุรถไฟสินค้าชนรถเมล์สาย 206 จนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากไปเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569

ภาพรถเมล์สาย 514 ขับไปจอดค้างอยู่บนทางตัดรถไฟมักกะสัน
ภาพจาก : Drama-addict, Nuntawut Iyang Thaweechot

ภาพนี้สร้างความกังวลใจให้กับชาวเน็ตอย่างมาก เนื่องจากก่อนหน้านี้ในช่วงเช้า เพจ Drama-addict เพิ่งแชร์คลิปวิดีโอบรรยากาศบริเวณจุดเกิดเหตุ ซึ่งเผยให้เห็นรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดรออยู่หลังเส้นสีเหลืองหรือเขตห้ามหยุดรถกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่เมื่อเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่ชั่วโมง กลับมีภาพรถเมล์ขับเข้าไปจอดค้างบนรางอีกครั้ง

ชาวเน็ตหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงประชดประชันว่า ผู้ขับขี่มักจะทำตามกฎระเบียบและระมัดระวังตัวกันแค่ช่วงสั้น ๆ หลังเกิดเหตุสลด แต่พอเวลาผ่านไปก็กลับมามีพฤติกรรมมักง่ายเช่นเดิม พร้อมตั้งคำถามว่า หากการจราจรด้านหน้าติดขัด ผู้ขับขี่ควรรับมืออย่างไรเพื่อไม่ให้รถไปหยุดค้างบนรางรถไฟ

กรมการขนส่งทางบกได้มีข้อกำหนดชัดเจนเกี่ยวกับการขับรถผ่านจุดตัดทางรถไฟ โดยระบุว่า หากมีสัญญาณเตือน หรือมีขบวนรถไฟกำลังแล่นเข้าใกล้ ผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วและหยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า 5 เมตร และจะสามารถขับผ่านไปได้ก็ต่อเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ใช้รถควรให้ความสำคัญกับ “เส้นเหลือง” บริเวณจุดตัดทางรถไฟ ซึ่งเป็นเขตที่ห้ามนำรถเข้าไปหยุดค้างโดยเด็ดขาด

สำหรับความคืบหน้าของอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์สาย 206 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่ 8 ราย และมีผู้บาดเจ็บ 30 ราย โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการเคลื่อนย้ายซากรถเมล์ออกจากพื้นที่ตั้งแต่ช่วงกลางคืน เพื่อเปิดการจราจรให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติแล้ว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

โซเชียลแชร์คลิป รถเมล์ 514 จอดค้างบนรางรถไฟมักกะสัน ชาวเน็ตลั่นทำตามกฎได้แปบเดียว

21 วินาที ที่แล้ว
แม่บุญธรรมบินจากอุบลฯ ตามหาลูกสาววัย 25 สูญหาย หลังรถไฟชนรถเมล์มักกะสัน ข่าว

แม่บุญธรรมบินจากอุบลฯ ตามหาลูกสาววัย 25 สูญหาย หลังรถไฟชนรถเมล์มักกะสัน

38 นาที ที่แล้ว
โซเชียลแห่อาลัย &quot;หนุ่มอนาคตไกล&quot; เพจดังเผยโปรไฟล์เก่ง 6 ภาษา หนึ่งในเหยื่อรถไฟชนรถเมล์ ข่าว

โซเชียลแห่อาลัย “หนุ่มอนาคตไกล” จบป.โท เก่ง 6 ภาษา หนึ่งในเหยื่อรถไฟชนรถเมล์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวิธีหนีรถเมล์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เช็กตำแหน่งประตูฉุกเฉินบนรถร้อน-รถปรับอากาศ ข่าว

เปิดวิธีหนีรถเมล์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เช็กตำแหน่งประตูฉุกเฉินบนรถร้อน-รถปรับอากาศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อญี่ปุ่นรายงานข่าวรถไฟชนรถบัสในไทย ชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่น ปมไม้กั้น-รถติดค้างราง ข่าว

สื่อญี่ปุ่นลงข่าว รถไฟชนรถบัสในไทย ชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่น ปมไม้กั้น-รถติดค้างราง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยรายชื่อ 2 ใน 8 ผู้เสียชีวิต เหตุ รถไฟชนรถเมล์ จนท.เร่งตรวจอัตลักษณ์อีก 6 ร่าง ข่าว

เผยรายชื่อ 2 ใน 8 ผู้เสียชีวิต เหตุ รถไฟชนรถเมล์ จนท.เร่งตรวจอัตลักษณ์อีก 6 ร่าง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! แจ้งข้อหาเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้น ปมรถไฟชนรถเมล์มักกะสัน ส่วนคนขับรอหลักฐานเพิ่ม ข่าว

ด่วน! แจ้งข้อหา “คนขับรถไฟ” ปมรถไฟชนรถเมล์มักกะสัน กระทำการโดยประมาท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ล่าตัว! เฒ่าหื่น บุกขืนใจ เด็กหญิง 13 ผู้พิการหูหนวกและเป็นใบ้ คาโซฟาในบ้านพัก ก่อนเผ่นหนี ข่าว

ล่าตัว! เฒ่าหื่น บุกขืนใจ เด็กหญิง 13 ผู้พิการหูหนวกและเป็นใบ้ คาโซฟาในบ้านพัก ก่อนเผ่นหนี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผอ.ขสมก. เร่งจ่ายเยียวยาผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ จากเหตุรถไฟชนรถเมล์แยกอโศก ด่วนที่สุด ข่าว

ผอ.ขสมก. เร่งเยียวยา ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ เหตุรถไฟชนรถเมล์แยกอโศก ด่วนที่สุด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดคลิปจุดรถไฟชนรถเมล์ วันแรกหลังเหตุ รถสัญจรเป็นระเบียบ จอดหลังเส้นเหลือง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนคำทำนาย หมอปลาย เตือนอุบัติเหตุรถไฟชนบ้าน-รถ ก่อนเกิดเหตุสลดแยกพระราม 9 ข่าว

ย้อนคำทำนาย หมอปลาย เตือนอุบัติเหตุรถไฟชนบ้าน-รถ ก่อนเกิดเหตุสลดแยกพระราม 9

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนเส้นทางรัก 9 ปี มายด์ ลภัสลัล - พาย สุนิษฐ์ ก่อนประกาศห่างสามี หลังคลิปเสียง ทราย สก๊อต ถูกปล่อย ข่าวดารา

ย้อนเส้นทางรัก 9 ปี มายด์ ลภัสลัล – พาย สุนิษฐ์ ก่อนประกาศห่างสามี หลังคลิปเสียง ทราย สก๊อต ถูกปล่อย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปล่าสุด คนขับรถไฟ-รถเมล์ยังไม่เสียชีวิต เหตุชนมักกะสัน เจ็บรักษาตัวใน รพ. ข่าว

สรุปล่าสุด คนขับรถไฟ-รถเมล์ยังไม่เสียชีวิต เหตุชนมักกะสัน เจ็บรักษาตัวใน รพ.

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังแชร์คลิป ปมรถไฟชนรถเมล์มักกะสัน อ้างตีธงแดงเตือนแล้ว ข่าว

เปิดปมใหม่รถไฟชนรถเมล์มักกะสัน คลิป จนท. ยืนยัน วิทยุเตือน-ตีธงแดงก่อนชนแล้ว

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลวิจัยพบ ไวรัสฮันตา ฝังตัวในอสุจินาน 6 ปี แม้หายป่วย เสี่ยงติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ข่าว

ผลวิจัยพบ ไวรัสฮันตา ฝังตัวในอสุจินาน 6 ปี แม้หายป่วย เสี่ยงติดต่อทางเพศสัมพันธ์

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

มายด์ โพสต์ขอโทษ ทราย สก๊อต ได้ยินคลิปเสียงพร้อมทุกคน ขอห่างสามีรักษาใจ

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เปิดเลขรถเมล์ รถไฟพุ่งชน ไฟท่วมกลางแยกมักกะสัน ดับ 8

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดคลิปนาทีสลด รถไฟชนรถเมล์กลางแยกอโศก ตาย 8 เจ็บหลายราย

1 วัน ที่แล้ว
ยินดีเศรษฐีใหม่ เป๋าตังถูกรางวัลที่ 1 รวม 30 ใบเป็นเงิน 180 ล้าน สลากดิจิทัล L6 งวด 16 พ.ค. 69 ข่าว

ยินดีเศรษฐีใหม่ เป๋าตังถูกรางวัลที่ 1 รวม 30 ใบเป็นเงิน 180 ล้าน สลากดิจิทัล L6 งวด 16/5/69

1 วัน ที่แล้ว
ด่วน! รถไฟพชนรถเมล์ บริเวณทางรถไฟมักกะสัน เบื้องต้นเสียชีวิตแล้ว 6 ศพ ข่าว

ด่วน! รถไฟชนรถเมล์ บริเวณทางรถไฟมักกะสัน เบื้องต้นเสียชีวิตแล้ว 8 ศพ

1 วัน ที่แล้ว
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 พฤษภาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล ตรวจหวย

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 พฤษภาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

1 วัน ที่แล้ว
โป๊ะแตก! โรงเรียนริบมือถือเด็กแลกเงินหมื่น สช. ตรวจพบ ไม่ได้รับอนุญาตจัดตั้งรร.เอกชน ข่าว

โป๊ะแตก! โรงเรียนริบมือถือเด็กแลกเงินหมื่น สช. ตรวจพบ ไม่ได้รับอนุญาตจัดตั้งรร.เอกชน

1 วัน ที่แล้ว
ข่าว

เปิดโพสต์สุดท้าย ลุงเจ้ย ภูเก็ต ก่อนหมดสติ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา

1 วัน ที่แล้ว
เลขเด็ด

มาแล้ว! เลขเด็ด POTATO งวด 16/5/69 แนวทางโค้งสุดท้ายก่อนหวยออก 4 โมงเย็น

1 วัน ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พ.ค. 69 ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 16 พ.ค. 69 ลุ้นผลแบบเรียลไทม์ ตรวจรางวัลที่นี่

1 วัน ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 พ.ค. 2569 17:00 น.| อัปเดต: 17 พ.ค. 2569 16:48 น.
51
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เผยรายชื่อ 2 ใน 8 ผู้เสียชีวิต เหตุ รถไฟชนรถเมล์ จนท.เร่งตรวจอัตลักษณ์อีก 6 ร่าง

เผยรายชื่อ 2 ใน 8 ผู้เสียชีวิต เหตุ รถไฟชนรถเมล์ จนท.เร่งตรวจอัตลักษณ์อีก 6 ร่าง

เผยแพร่: 17 พฤษภาคม 2569
ด่วน! แจ้งข้อหาเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้น ปมรถไฟชนรถเมล์มักกะสัน ส่วนคนขับรอหลักฐานเพิ่ม

ด่วน! แจ้งข้อหา “คนขับรถไฟ” ปมรถไฟชนรถเมล์มักกะสัน กระทำการโดยประมาท

เผยแพร่: 17 พฤษภาคม 2569
ล่าตัว! เฒ่าหื่น บุกขืนใจ เด็กหญิง 13 ผู้พิการหูหนวกและเป็นใบ้ คาโซฟาในบ้านพัก ก่อนเผ่นหนี

ล่าตัว! เฒ่าหื่น บุกขืนใจ เด็กหญิง 13 ผู้พิการหูหนวกและเป็นใบ้ คาโซฟาในบ้านพัก ก่อนเผ่นหนี

เผยแพร่: 17 พฤษภาคม 2569
ผอ.ขสมก. เร่งจ่ายเยียวยาผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ จากเหตุรถไฟชนรถเมล์แยกอโศก ด่วนที่สุด

ผอ.ขสมก. เร่งเยียวยา ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ เหตุรถไฟชนรถเมล์แยกอโศก ด่วนที่สุด

เผยแพร่: 17 พฤษภาคม 2569
Back to top button