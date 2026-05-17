โซเชียลแชร์คลิป รถเมล์ 514 จอดค้างบนรางรถไฟมักกะสัน ชาวเน็ตลั่นทำตามกฎได้แปบเดียว
โซเชียลแห่วิจารณ์ ภาพรถเมล์สาย 514 ขับไปจอดค้างอยู่บนทางตัดรถไฟมักกะสัน จุดเดียวกับที่เพิ่งเกิดอุบัติเหตุสลดไปเมื่อวันก่อนหน้า ชาวเน็ตตั้งคำถามถึงจิตสำนึกผู้ขับขี่ หวั่นประวัติศาสตร์ซ้ำรอย
กลายเป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักบนโลกออนไลน์ เมื่อเพจเฟซบุ๊ก Drama-addict ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ปัญหาเดิมอาจเกิดเหตุซ้ำอีกเมื่อไหร่ก็ได้” พร้อมกับแชร์คลิปจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Nuntawut Iyang Thaweechot ที่โพสต์ภาพและข้อความเตือนภัยผู้ใช้ถนน
ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Nuntawut Iyang Thaweechot ระบุข้อความประกอบภาพว่า “10.01 รถเมล์สาย 514 ขับคารางที่เดิม… แต่สบายใจได้ รถไฟขบวนต่อไปมาอีกที 10.33” ภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นรถโดยสารประจำทางสาย 514 จอดติดค้างอยู่บนรางรถไฟ บริเวณทางตัดใกล้สถานีแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน ซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่เพิ่งเกิดอุบัติเหตุรถไฟสินค้าชนรถเมล์สาย 206 จนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากไปเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569
ภาพนี้สร้างความกังวลใจให้กับชาวเน็ตอย่างมาก เนื่องจากก่อนหน้านี้ในช่วงเช้า เพจ Drama-addict เพิ่งแชร์คลิปวิดีโอบรรยากาศบริเวณจุดเกิดเหตุ ซึ่งเผยให้เห็นรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดรออยู่หลังเส้นสีเหลืองหรือเขตห้ามหยุดรถกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่เมื่อเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่ชั่วโมง กลับมีภาพรถเมล์ขับเข้าไปจอดค้างบนรางอีกครั้ง
ชาวเน็ตหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงประชดประชันว่า ผู้ขับขี่มักจะทำตามกฎระเบียบและระมัดระวังตัวกันแค่ช่วงสั้น ๆ หลังเกิดเหตุสลด แต่พอเวลาผ่านไปก็กลับมามีพฤติกรรมมักง่ายเช่นเดิม พร้อมตั้งคำถามว่า หากการจราจรด้านหน้าติดขัด ผู้ขับขี่ควรรับมืออย่างไรเพื่อไม่ให้รถไปหยุดค้างบนรางรถไฟ
กรมการขนส่งทางบกได้มีข้อกำหนดชัดเจนเกี่ยวกับการขับรถผ่านจุดตัดทางรถไฟ โดยระบุว่า หากมีสัญญาณเตือน หรือมีขบวนรถไฟกำลังแล่นเข้าใกล้ ผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วและหยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า 5 เมตร และจะสามารถขับผ่านไปได้ก็ต่อเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ใช้รถควรให้ความสำคัญกับ “เส้นเหลือง” บริเวณจุดตัดทางรถไฟ ซึ่งเป็นเขตที่ห้ามนำรถเข้าไปหยุดค้างโดยเด็ดขาด
สำหรับความคืบหน้าของอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์สาย 206 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่ 8 ราย และมีผู้บาดเจ็บ 30 ราย โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการเคลื่อนย้ายซากรถเมล์ออกจากพื้นที่ตั้งแต่ช่วงกลางคืน เพื่อเปิดการจราจรให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติแล้ว
