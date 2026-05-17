โซเชียลแห่อาลัย “หนุ่มอนาคตไกล” จบป.โท เก่ง 6 ภาษา หนึ่งในเหยื่อรถไฟชนรถเมล์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 พ.ค. 2569 14:33 น.| อัปเดต: 17 พ.ค. 2569 16:05 น.
โซเชียลแห่อาลัย "หนุ่มอนาคตไกล" เพจดังเผยโปรไฟล์เก่ง 6 ภาษา หนึ่งในเหยื่อรถไฟชนรถเมล์

โลกออนไลน์แห่แชร์เรื่องราวสุดเศร้า อาลัยชายวัย 34 ปี หนึ่งในผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์สาย 206 ที่มักกะสัน ระบุเป็นคนเก่ง จบปริญญาโทออสเตรเลีย และพูดได้ถึง 6 ภาษา ขณะที่ตำรวจเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตที่เหลือ

จากกรณีอุบัติเหตุสลด รถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางสาย 206 จนเกิดเพลิงไหม้ บริเวณทางตัดใกล้สถานีแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตรวม 8 ราย ล่าสุดโลกออนไลน์ได้มีการแชร์เรื่องราวที่สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้คนจำนวนมาก

เฟซบุ๊ก เพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว และผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียหลายราย โพสต์ข้อความไว้อาลัยถึงหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ โดยมีการแชร์ข้อมูลว่า ผู้เสียชีวิตรายดังกล่าวเป็นชายหนุ่มอนาคตไกลวัย 35 ปี มีประวัติการศึกษาดีเยี่ยม จบปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง และคว้าใบปริญญาโทจากประเทศออสเตรเลีย

ข้อมูลบนโซเชียลยังระบุด้วยว่า ชายหนุ่มคนนี้เป็นผู้ที่มีความสามารถสูง สามารถสื่อสารได้ถึง 6 ภาษา และในวันเกิดเหตุ เขากำลังเดินทางไปคุยงานกับชาวต่างชาติ ก่อนจะมาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอย่างกะทันหัน โพสต์ดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเสียใจและเสียดายบุคลากรที่มีความสามารถเป็นจำนวนมาก

ภาพจาก : FB/สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว, FB/Drama-addict, FB/ดาวแปดแฉก

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเรื่องประวัติการศึกษาและความสามารถดังกล่าวยังเป็นเพียงข้อมูลที่มีการแชร์ต่อกันในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ขณะที่รายงานข่าวอย่างเป็นทางการระบุว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถยืนยันชื่อและอัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตได้แล้ว 2 ราย คือ นายทีฆา อุตมากร อายุ 34 ปี และ น.ส.เทียม พวงยอด อายุ 57 ปี ซึ่งอายุของนายทีฆามีความใกล้เคียงกับข้อมูลชายวัย 35 ปีในโลกออนไลน์

ส่วนผู้เสียชีวิตอีก 6 รายยังอยู่ระหว่างรอการพิสูจน์อัตลักษณ์ที่สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ สำหรับความคืบหน้าทางคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบสวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อสรุปข้อเท็จจริงและหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป

โซเชียลแห่อาลัย "หนุ่มอนาคตไกล" จบป.โท เก่ง 6 ภาษา หนึ่งในเหยื่อรถไฟชนรถเมล์

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

