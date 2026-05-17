เผยรายชื่อ 2 ใน 8 ผู้เสียชีวิต เหตุ รถไฟชนรถเมล์ จนท.เร่งตรวจอัตลักษณ์อีก 6 ร่าง
เปิดรายชื่อผู้เสียชีวิต 2 ราย จากทั้งหมด 8 ราย เจ้าหน้าที่เร่งตรวจอัตลักษณ์อีก 6 ร่างที่เหลือ เผยคนเจ็บยังนอนโรงพยาบาลอยู่ 18 ราย จาก 33 ราย นอกนั้นกลับบ้านได้แล้ว
จากอุบัติเหตุสะเทือนขวัญกรณีรถไฟขบวนสินค้าพุ่งชนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศอย่างรุนแรงจนเกิดเพลิงไหม้วอดทั้งคัน บริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ มักกะสัน ล่าสุดในเช้าวันที่ 17 พฤษภาคม 2569 ข่าวสด ได้รายงานความคืบหน้า ระบุว่า เจ้าหน้าที่ได้ออกมาอัปเดตสถานการณ์ของผู้ประสบภัยทั้งหมดแล้ว โดยจากการตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลเบื้องต้น จากผู้เสียชีวิตทั้งหมด 8 ราย ขณะนี้เจ้าหน้าที่ทราบชื่อแล้ว 2 ราย คือ
- นายทีฆา อุตมากร อายุ 34 ปี สัญชาติไทย
- น.ส.เทียม พวงยอด อายุ 57 ปี สัญชาติไทย
สำหรับร่างผู้เสียชีวิตอีก 6 รายที่เหลือ ขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการเร่งตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอย่างละเอียดที่สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ เนื่องจากสภาพศพถูกไฟคลอกรุนแรง
ในส่วนของผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมด 33 ราย แพทย์ประเมินอาการแล้วอนุญาตให้เดินทางกลับบ้านได้แล้ว 15 ราย ส่วนอีก 18 ราย ยังคงต้องนอนพักรักษาตัวกระจายอยู่ตามโรงพยาบาล 8 แห่ง ดังนี้
- โรงพยาบาลคามิลเลียน 8 ราย
- โรงพยาบาลเพชรเวช 3 ราย
- โรงพยาบาลรามาธิบดี 2 ราย
- โรงพยาบาลพญาไท 1 ราย
- โรงพยาบาลราชวิถี 1 ราย
- โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 1 ราย
- โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1 ราย
- โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ 1 ราย
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เขตราชเทวี ได้ตั้งจุดประสานงานอยู่ใต้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน พร้อมออกประกาศถึงประชาชนทั่วไป หากมีญาติหรือคนรู้จักที่เดินทางด้วยรถประจำทางสาย 206 เส้นทาง ‘บางนา-บางเขน’ (หรือเชื่อมโยงกับสาย 23 ในวันเกิดเหตุ) แล้วยังติดต่อไม่ได้หรือยังไม่กลับบ้าน ให้รีบติดต่อด่วนที่เบอร์ 063-918-7654 หรือเดินทางมาประสานงานด้วยตนเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ผอ.ขสมก. เร่งเยียวยา ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ เหตุรถไฟชนรถเมล์แยกอโศก ด่วนที่สุด
- ย้อนคำทำนาย หมอปลาย เตือนอุบัติเหตุรถไฟชนบ้าน-รถ ก่อนเกิดเหตุสลดแยกพระราม 9
- เปิดคลิปนาทีสลด รถไฟชนรถเมล์กลางแยกอโศก ตาย 8 เจ็บหลายราย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: