ข่าว

เผยรายชื่อ 2 ใน 8 ผู้เสียชีวิต เหตุ รถไฟชนรถเมล์ จนท.เร่งตรวจอัตลักษณ์อีก 6 ร่าง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 พ.ค. 2569 11:41 น.| อัปเดต: 17 พ.ค. 2569 11:42 น.
50
เผยรายชื่อ 2 ใน 8 ผู้เสียชีวิต เหตุ รถไฟชนรถเมล์ จนท.เร่งตรวจอัตลักษณ์อีก 6 ร่าง
ภาพจาก : FM91 Trafficpro﻿

เปิดรายชื่อผู้เสียชีวิต 2 ราย จากทั้งหมด 8 ราย เจ้าหน้าที่เร่งตรวจอัตลักษณ์อีก 6 ร่างที่เหลือ เผยคนเจ็บยังนอนโรงพยาบาลอยู่ 18 ราย จาก 33 ราย นอกนั้นกลับบ้านได้แล้ว

จากอุบัติเหตุสะเทือนขวัญกรณีรถไฟขบวนสินค้าพุ่งชนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศอย่างรุนแรงจนเกิดเพลิงไหม้วอดทั้งคัน บริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ มักกะสัน ล่าสุดในเช้าวันที่ 17 พฤษภาคม 2569 ข่าวสด ได้รายงานความคืบหน้า ระบุว่า เจ้าหน้าที่ได้ออกมาอัปเดตสถานการณ์ของผู้ประสบภัยทั้งหมดแล้ว โดยจากการตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลเบื้องต้น จากผู้เสียชีวิตทั้งหมด 8 ราย ขณะนี้เจ้าหน้าที่ทราบชื่อแล้ว 2 ราย คือ

  1. นายทีฆา อุตมากร อายุ 34 ปี สัญชาติไทย
  2. น.ส.เทียม พวงยอด อายุ 57 ปี สัญชาติไทย

สำหรับร่างผู้เสียชีวิตอีก 6 รายที่เหลือ ขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการเร่งตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอย่างละเอียดที่สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ เนื่องจากสภาพศพถูกไฟคลอกรุนแรง

ในส่วนของผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมด 33 ราย แพทย์ประเมินอาการแล้วอนุญาตให้เดินทางกลับบ้านได้แล้ว 15 ราย ส่วนอีก 18 ราย ยังคงต้องนอนพักรักษาตัวกระจายอยู่ตามโรงพยาบาล 8 แห่ง ดังนี้

  1. โรงพยาบาลคามิลเลียน 8 ราย
  2. โรงพยาบาลเพชรเวช 3 ราย
  3. โรงพยาบาลรามาธิบดี 2 ราย
  4. โรงพยาบาลพญาไท 1 ราย
  5. โรงพยาบาลราชวิถี 1 ราย
  6. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 1 ราย
  7. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1 ราย
  8. โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ 1 ราย

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เขตราชเทวี ได้ตั้งจุดประสานงานอยู่ใต้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน พร้อมออกประกาศถึงประชาชนทั่วไป หากมีญาติหรือคนรู้จักที่เดินทางด้วยรถประจำทางสาย 206 เส้นทาง ‘บางนา-บางเขน’ (หรือเชื่อมโยงกับสาย 23 ในวันเกิดเหตุ) แล้วยังติดต่อไม่ได้หรือยังไม่กลับบ้าน ให้รีบติดต่อด่วนที่เบอร์ 063-918-7654 หรือเดินทางมาประสานงานด้วยตนเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เผยรายชื่อ 2 ใน 8 ผู้เสียชีวิต เหตุ รถไฟชนรถเมล์ จนท.เร่งตรวจอัตลักษณ์อีก 6 ร่าง ข่าว

เผยรายชื่อ 2 ใน 8 ผู้เสียชีวิต เหตุ รถไฟชนรถเมล์ จนท.เร่งตรวจอัตลักษณ์อีก 6 ร่าง

44 วินาที ที่แล้ว
ด่วน! แจ้งข้อหาเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้น ปมรถไฟชนรถเมล์มักกะสัน ส่วนคนขับรอหลักฐานเพิ่ม ข่าว

ด่วน! แจ้งข้อหา “คนขับรถไฟ” ปมรถไฟชนรถเมล์มักกะสัน กระทำการโดยประมาท

7 นาที ที่แล้ว
ล่าตัว! เฒ่าหื่น บุกขืนใจ เด็กหญิง 13 ผู้พิการหูหนวกและเป็นใบ้ คาโซฟาในบ้านพัก ก่อนเผ่นหนี ข่าว

ล่าตัว! เฒ่าหื่น บุกขืนใจ เด็กหญิง 13 ผู้พิการหูหนวกและเป็นใบ้ คาโซฟาในบ้านพัก ก่อนเผ่นหนี

18 นาที ที่แล้ว
ผอ.ขสมก. เร่งจ่ายเยียวยาผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ จากเหตุรถไฟชนรถเมล์แยกอโศก ด่วนที่สุด ข่าว

ผอ.ขสมก. เร่งเยียวยา ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ เหตุรถไฟชนรถเมล์แยกอโศก ด่วนที่สุด

43 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดคลิปจุดรถไฟชนรถเมล์ วันแรกหลังเหตุ รถสัญจรเป็นระเบียบ จอดหลังเส้นเหลือง

54 นาที ที่แล้ว
ย้อนคำทำนาย หมอปลาย เตือนอุบัติเหตุรถไฟชนบ้าน-รถ ก่อนเกิดเหตุสลดแยกพระราม 9 ข่าว

ย้อนคำทำนาย หมอปลาย เตือนอุบัติเหตุรถไฟชนบ้าน-รถ ก่อนเกิดเหตุสลดแยกพระราม 9

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนเส้นทางรัก 9 ปี มายด์ ลภัสลัล - พาย สุนิษฐ์ ก่อนประกาศห่างสามี หลังคลิปเสียง ทราย สก๊อต ถูกปล่อย ข่าวดารา

ย้อนเส้นทางรัก 9 ปี มายด์ ลภัสลัล – พาย สุนิษฐ์ ก่อนประกาศห่างสามี หลังคลิปเสียง ทราย สก๊อต ถูกปล่อย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปล่าสุด คนขับรถไฟ-รถเมล์ยังไม่เสียชีวิต เหตุชนมักกะสัน เจ็บรักษาตัวใน รพ. ข่าว

สรุปล่าสุด คนขับรถไฟ-รถเมล์ยังไม่เสียชีวิต เหตุชนมักกะสัน เจ็บรักษาตัวใน รพ.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังแชร์คลิป ปมรถไฟชนรถเมล์มักกะสัน อ้างตีธงแดงเตือนแล้ว ข่าว

เปิดปมใหม่รถไฟชนรถเมล์มักกะสัน คลิป จนท. ยืนยัน วิทยุเตือน-ตีธงแดงก่อนชนแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลวิจัยพบ ไวรัสฮันตา ฝังตัวในอสุจินาน 6 ปี แม้หายป่วย เสี่ยงติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ข่าว

ผลวิจัยพบ ไวรัสฮันตา ฝังตัวในอสุจินาน 6 ปี แม้หายป่วย เสี่ยงติดต่อทางเพศสัมพันธ์

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

มายด์ โพสต์ขอโทษ ทราย สก๊อต ได้ยินคลิปเสียงพร้อมทุกคน ขอห่างสามีรักษาใจ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เปิดเลขรถเมล์ รถไฟพุ่งชน ไฟท่วมกลางแยกมักกะสัน ดับ 8

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดคลิปนาทีสลด รถไฟชนรถเมล์กลางแยกอโศก ตาย 8 เจ็บหลายราย

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยินดีเศรษฐีใหม่ เป๋าตังถูกรางวัลที่ 1 รวม 30 ใบเป็นเงิน 180 ล้าน สลากดิจิทัล L6 งวด 16 พ.ค. 69 ข่าว

ยินดีเศรษฐีใหม่ เป๋าตังถูกรางวัลที่ 1 รวม 30 ใบเป็นเงิน 180 ล้าน สลากดิจิทัล L6 งวด 16/5/69

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! รถไฟพชนรถเมล์ บริเวณทางรถไฟมักกะสัน เบื้องต้นเสียชีวิตแล้ว 6 ศพ ข่าว

ด่วน! รถไฟชนรถเมล์ บริเวณทางรถไฟมักกะสัน เบื้องต้นเสียชีวิตแล้ว 8 ศพ

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 พฤษภาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล ตรวจหวย

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 พฤษภาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
โป๊ะแตก! โรงเรียนริบมือถือเด็กแลกเงินหมื่น สช. ตรวจพบ ไม่ได้รับอนุญาตจัดตั้งรร.เอกชน ข่าว

โป๊ะแตก! โรงเรียนริบมือถือเด็กแลกเงินหมื่น สช. ตรวจพบ ไม่ได้รับอนุญาตจัดตั้งรร.เอกชน

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดโพสต์สุดท้าย ลุงเจ้ย ภูเก็ต ก่อนหมดสติ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

มาแล้ว! เลขเด็ด POTATO งวด 16/5/69 แนวทางโค้งสุดท้ายก่อนหวยออก 4 โมงเย็น

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พ.ค. 69 ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 16 พ.ค. 69 ลุ้นผลแบบเรียลไทม์ ตรวจรางวัลที่นี่

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนบ้านหลอนยา! บุกแทงหลาน-ต่อยอา ต้องปิดร้านหนีตาย ตร.อ้างร้านพัสดุเอาผิดบุกรุกยาก ข่าว

เพื่อนบ้านหลอนยา! บุกแทงหลาน-ต่อยอา ต้องปิดร้านหนีตาย ตร.อ้างร้านพัสดุเอาผิดบุกรุกยาก

1 วัน ที่แล้ว
บันเทิง

สาเหตุเสียชีวิต “เดวิด เอง” มือกีตาร์วงพลอย จากไปอย่างสงบหลังล้มป่วย

1 วัน ที่แล้ว
ฉาววงการ! เพจดังรุมแฉ ดาราดังกกเด็ก 17 คาบ้าน ครอบครัวผู้ชายแจ้งข้อหา ‘พรากผู้เยาว์’ บันเทิง

ฉาววงการ! เพจดังรุมแฉ ดาราดังกกเด็ก 17 คาบ้าน ครอบครัวผู้ชายแจ้งข้อหา ‘พรากผู้เยาว์’

1 วัน ที่แล้ว
ตรวจหวย 16 พฤษภาคม 2569 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล ตรวจหวย

ตรวจหวย 16 พฤษภาคม 2569 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล

1 วัน ที่แล้ว
เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์ คำชะโนด งวด 16 พฤษภาคม 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์ คำชะโนด ชุดสุดท้ายก่อนหวยออกบ่ายนี้ 16 พ.ค. 69

1 วัน ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 พ.ค. 2569 11:41 น.| อัปเดต: 17 พ.ค. 2569 11:42 น.
50
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ย้อนคำทำนาย หมอปลาย เตือนอุบัติเหตุรถไฟชนบ้าน-รถ ก่อนเกิดเหตุสลดแยกพระราม 9

ย้อนคำทำนาย หมอปลาย เตือนอุบัติเหตุรถไฟชนบ้าน-รถ ก่อนเกิดเหตุสลดแยกพระราม 9

เผยแพร่: 17 พฤษภาคม 2569
ย้อนเส้นทางรัก 9 ปี มายด์ ลภัสลัล - พาย สุนิษฐ์ ก่อนประกาศห่างสามี หลังคลิปเสียง ทราย สก๊อต ถูกปล่อย

ย้อนเส้นทางรัก 9 ปี มายด์ ลภัสลัล – พาย สุนิษฐ์ ก่อนประกาศห่างสามี หลังคลิปเสียง ทราย สก๊อต ถูกปล่อย

เผยแพร่: 17 พฤษภาคม 2569
สรุปล่าสุด คนขับรถไฟ-รถเมล์ยังไม่เสียชีวิต เหตุชนมักกะสัน เจ็บรักษาตัวใน รพ.

สรุปล่าสุด คนขับรถไฟ-รถเมล์ยังไม่เสียชีวิต เหตุชนมักกะสัน เจ็บรักษาตัวใน รพ.

เผยแพร่: 17 พฤษภาคม 2569
เพจดังแชร์คลิป ปมรถไฟชนรถเมล์มักกะสัน อ้างตีธงแดงเตือนแล้ว

เปิดปมใหม่รถไฟชนรถเมล์มักกะสัน คลิป จนท. ยืนยัน วิทยุเตือน-ตีธงแดงก่อนชนแล้ว

เผยแพร่: 17 พฤษภาคม 2569
Back to top button