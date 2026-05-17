ผอ.ขสมก. เร่งเยียวยา ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ เหตุรถไฟชนรถเมล์แยกอโศก ด่วนที่สุด

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 พ.ค. 2569 10:59 น.| อัปเดต: 17 พ.ค. 2569 11:00 น.
จากอุบัติเหตุร้ายแรงกรณีรถไฟชนกับรถโดยสารประจำทาง บริเวณใต้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงก์มักกะสัน ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี เมื่อเวลา 15.42 น. ของวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา จนส่งผลให้เกิดเพลิงลุกไหม้รถโดยสารอย่างรุนแรง และมีรายงานผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายนั้น

ล่าสุด นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้ออกมากล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ได้รับบาดเจ็บทุกคน พร้อมกับยืนยันว่ารถโดยสารประจำทางคันที่เกิดเหตุมีประกันภัยและ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถรองรับอย่างถูกต้อง โดยจะมีการจ่ายเงินเยียวให้กับ ครอบครัวของผู้เสียชีวิต รายละ 1,500,000 บาท

ส่วนกรณีของผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว ผอ.ขสมก. เผยว่า จะได้รับค่ารักษาพยาบาลและเงินช่วยเหลือเบื้องต้น เริ่มต้นตั้งแต่ 80,000 บาท ไปจนถึงสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ตามความรุนแรงของอาการ

ผู้อำนวยการ ขสมก. ระบุเพิ่มเติมว่า ทางหน่วยงานจะเร่งดำเนินการประสานงานเพื่อรัดขั้นตอนการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าวให้ถึงมือผู้ประสบภัยและครอบครัวโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ ยังได้ส่งเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าเยี่ยมเพื่อติดตามอาการและให้กำลังใจผู้บาดเจ็บตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ตามข้อสั่งการอย่างเร่งด่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

