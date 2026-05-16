ข่าวดาราบันเทิง

มายด์ โพสต์ขอโทษ ทราย สก๊อต ได้ยินคลิปเสียงพร้อมทุกคน ขอห่างสามีรักษาใจ

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 16 พ.ค. 2569 21:19 น.| อัปเดต: 16 พ.ค. 2569 21:19 น.
50

มายด์ ลภัสลัล โพสต์ขอโทษ ทราย สก๊อต ปมคลิปเสียง ประกาศถอยห่างสามี พาย สุนิษฐ์ เพื่อรักษาจิตใจ

มายด์ ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล นักแสดงสาว โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมบัญชี @wjmild เพื่อขอโทษ ทราย สิรณัฐ สก๊อตเปิดเผยความรู้สึกผิดกับความเข้าใจคลาดเคลื่อนของตนเอง ตลอดเวลาที่คบกันมาไม่เคยได้ยินคลิปเสียงสนทนาดังกล่าวมาก่อน สิ่งที่ทรายต้องเผชิญทำให้เธอเสียใจอย่างมาก มายด์จึงตัดสินใจขอถอยห่างจาก พาย สุนิษฐ์ สก๊อต ผู้เป็นสามี เพื่อทบทวนตัวเองรวมถึงดูแลสภาพจิตใจ

มายด์ยังส่งคำขอโทษไปยังเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิง กลุ่มคนเหล่านี้เพียงเข้ามาให้กำลังใจเธอโดยไม่ทราบเรื่องราวทั้งหมดจนพลอยเผชิญกระแสวิจารณ์เชิงลบ ท้ายที่สุดเธอขอบคุณผู้คนที่ส่งกำลังใจมาให้ รวมถึงขอบคุณทุกคนที่ยืนหยัดเคียงข้างทราย

ก่อนหน้านี้ ทราย สก๊อต ออกมาอัดคลิปวิดีโอ ทรายบอกเล่าเหตุการณ์ในอดีตว่า พาย สุนิษฐ์ พี่ชายแท้ๆ ล่วงละเมิดทางเพศตนเอง พายตอบโต้ด้วยการใช้พื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ของมายด์อัดคลิปชี้แจง ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด เพื่อนดาราหลายคนจึงเข้าไปแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจมายด์

ต่อมา ทราย สก๊อต ตัดสินใจปล่อยคลิปเสียงบทสนทนาระหว่างตนเองกับพายออกมาเป็นหลักฐาน ยืนยันอดีตของพี่ชาย มวลชนบนสื่อสังคมออนไลน์จึงหันมาวิพากษ์วิจารณ์พายอย่างหนักหน่วง ดาราหลายคนที่เคยกดไลก์หรือคอมเมนต์ให้กำลังใจมายด์ต้องรีบลบข้อความพร้อมออกมาขอโทษสังคม เหตุการณ์ทั้งหมดนี้นำไปสู่การตัดสินใจล่าสุดของมายด์ที่ขอถอยห่างจากสามีในที่สุด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

มายด์ โพสต์ขอโทษ ทราย สก๊อต ได้ยินคลิปเสียงพร้อมทุกคน ขอห่างสามีรักษาใจ

18 วินาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

เปิดเลขรถเมล์ รถไฟพุ่งชน ไฟท่วมกลางแยกมักกะสัน ดับ 8

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดคลิปนาทีสลด รถไฟชนรถเมล์กลางแยกอโศก ตาย 8 เจ็บหลายราย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยินดีเศรษฐีใหม่ เป๋าตังถูกรางวัลที่ 1 รวม 30 ใบเป็นเงิน 180 ล้าน สลากดิจิทัล L6 งวด 16 พ.ค. 69 ข่าว

ยินดีเศรษฐีใหม่ เป๋าตังถูกรางวัลที่ 1 รวม 30 ใบเป็นเงิน 180 ล้าน สลากดิจิทัล L6 งวด 16/5/69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! รถไฟพชนรถเมล์ บริเวณทางรถไฟมักกะสัน เบื้องต้นเสียชีวิตแล้ว 6 ศพ ข่าว

ด่วน! รถไฟชนรถเมล์ บริเวณทางรถไฟมักกะสัน เบื้องต้นเสียชีวิตแล้ว 8 ศพ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 พฤษภาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล ตรวจหวย

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 พฤษภาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
โป๊ะแตก! โรงเรียนริบมือถือเด็กแลกเงินหมื่น สช. ตรวจพบ ไม่ได้รับอนุญาตจัดตั้งรร.เอกชน ข่าว

โป๊ะแตก! โรงเรียนริบมือถือเด็กแลกเงินหมื่น สช. ตรวจพบ ไม่ได้รับอนุญาตจัดตั้งรร.เอกชน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดโพสต์สุดท้าย ลุงเจ้ย ภูเก็ต ก่อนหมดสติ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

มาแล้ว! เลขเด็ด POTATO งวด 16/5/69 แนวทางโค้งสุดท้ายก่อนหวยออก 4 โมงเย็น

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พ.ค. 69 ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 16 พ.ค. 69 ลุ้นผลแบบเรียลไทม์ ตรวจรางวัลที่นี่

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนบ้านหลอนยา! บุกแทงหลาน-ต่อยอา ต้องปิดร้านหนีตาย ตร.อ้างร้านพัสดุเอาผิดบุกรุกยาก ข่าว

เพื่อนบ้านหลอนยา! บุกแทงหลาน-ต่อยอา ต้องปิดร้านหนีตาย ตร.อ้างร้านพัสดุเอาผิดบุกรุกยาก

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สาเหตุเสียชีวิต “เดวิด เอง” มือกีตาร์วงพลอย จากไปอย่างสงบหลังล้มป่วย

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฉาววงการ! เพจดังรุมแฉ ดาราดังกกเด็ก 17 คาบ้าน ครอบครัวผู้ชายแจ้งข้อหา ‘พรากผู้เยาว์’ บันเทิง

ฉาววงการ! เพจดังรุมแฉ ดาราดังกกเด็ก 17 คาบ้าน ครอบครัวผู้ชายแจ้งข้อหา ‘พรากผู้เยาว์’

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย 16 พฤษภาคม 2569 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล ตรวจหวย

ตรวจหวย 16 พฤษภาคม 2569 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์ คำชะโนด งวด 16 พฤษภาคม 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์ คำชะโนด ชุดสุดท้ายก่อนหวยออกบ่ายนี้ 16 พ.ค. 69

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวด 16 พฤษภาคม 2569 เลขเด็ด

วันนี้หวยออก! เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ 16/5/69 ฟันเลข 2 ตัว 3 ตัว แถม เลขธูปมงคล

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยออมสิน 16/5/69 ผลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี เช็กรางวัลที่ 1 ถ่ายทอดสดวันนี้ ตรวจหวย

ตรวจหวยออมสิน 16/5/69 ผลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี เช็กรางวัลที่ 1 ถ่ายทอดสดวันนี้

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊กุ้งพารวย 16 พฤษภาคม 2569 เลขเด็ด

โค้งสุดท้ายหวยวันเสาร์ เจ๊กุ้งพารวย 16/5/69 ชี้เป้าเลขเด็ดงวดนี้ เซียนหวยส่องก่อนหมดเวลา

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แปลปกสลาก งวด 16 พฤษภาคม 2569 เลขเด็ด

รหัสลับโค้งสุดท้าย! เลขเด็ด แปลปกสลาก 16/5/69 เจาะแนวทางจากภาพมหามงคล

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ตรวจหวย ธ.ก.ส. งวด 16 พ.ค. 69 อัปเดตผลสลากออมทรัพย์ทุกรางวัล เริ่ม 09.30 น.

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

หวยออกวันเสาร์ 16/5/69 หวยเฮียนัน แจกแนวทางเลขเด็ดงวดนี้ คัดมาให้แบบเน้น ๆ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปสาวญี่ปุ่นผวา ชายต่างชาติคุกคามสาวบนรถไฟ ถ่ายคลิป-คุยลามก แย่งที่นั่งทั้งที่ว่างเพียบ ข่าวต่างประเทศ

คลิปสาวญี่ปุ่นผวา ชายต่างชาติคุกคามบนรถไฟ ถ่ายคลิป-คุยลามก แย่งที่นั่งทั้งที่ว่างเพียบ

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คนไข้งง อ้าปากค้าง 3 ชั่วโมง หมอถอนฟันคุดไม่ได้ ไม่คิดเงิน อ้างเหตุผล “ศักดิ์ศรี”

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

พรุ่งนี้หวยออก! เปิดเลขเด็ด อ.ออร่า ‘ตารางทักษาโหรรานี’ ตรงงวดวันเสาร์ 16 พ.ค. 69

1 วัน ที่แล้ว
คีแอน เอเวอเรตต์ ชายหนุ่มวัย 21 ปี เสียชีวิตจากฝีในสมองแทรกซ้อนไซนัสอักเสบ ข่าวต่างประเทศ

แม่ใจสลาย ลูกชายวัย 21 ปวดหัวหนัก ป่วยภาวะหายาก ดับสลดคาห้องนอน

1 วัน ที่แล้ว
Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 16 พ.ค. 2569 21:19 น.| อัปเดต: 16 พ.ค. 2569 21:19 น.
50
Photo of Thaiger

Thaiger

The Thaiger นำเสนอข่าวสารล่าสุดและอัปเดตจากทั่วประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดเลขรถเมล์ รถไฟพุ่งชน ไฟท่วมกลางแยกมักกะสัน ดับ 8

เผยแพร่: 16 พฤษภาคม 2569

เปิดคลิปนาทีสลด รถไฟชนรถเมล์กลางแยกอโศก ตาย 8 เจ็บหลายราย

เผยแพร่: 16 พฤษภาคม 2569
ยินดีเศรษฐีใหม่ เป๋าตังถูกรางวัลที่ 1 รวม 30 ใบเป็นเงิน 180 ล้าน สลากดิจิทัล L6 งวด 16 พ.ค. 69

ยินดีเศรษฐีใหม่ เป๋าตังถูกรางวัลที่ 1 รวม 30 ใบเป็นเงิน 180 ล้าน สลากดิจิทัล L6 งวด 16/5/69

เผยแพร่: 16 พฤษภาคม 2569
ด่วน! รถไฟพชนรถเมล์ บริเวณทางรถไฟมักกะสัน เบื้องต้นเสียชีวิตแล้ว 6 ศพ

ด่วน! รถไฟชนรถเมล์ บริเวณทางรถไฟมักกะสัน เบื้องต้นเสียชีวิตแล้ว 8 ศพ

เผยแพร่: 16 พฤษภาคม 2569
Back to top button