มายด์ โพสต์ขอโทษ ทราย สก๊อต ได้ยินคลิปเสียงพร้อมทุกคน ขอห่างสามีรักษาใจ

มายด์ ลภัสลัล โพสต์ขอโทษ ทราย สก๊อต ปมคลิปเสียง ประกาศถอยห่างสามี พาย สุนิษฐ์ เพื่อรักษาจิตใจ
มายด์ ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล นักแสดงสาว โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมบัญชี @wjmild เพื่อขอโทษ ทราย สิรณัฐ สก๊อตเปิดเผยความรู้สึกผิดกับความเข้าใจคลาดเคลื่อนของตนเอง ตลอดเวลาที่คบกันมาไม่เคยได้ยินคลิปเสียงสนทนาดังกล่าวมาก่อน สิ่งที่ทรายต้องเผชิญทำให้เธอเสียใจอย่างมาก มายด์จึงตัดสินใจขอถอยห่างจาก พาย สุนิษฐ์ สก๊อต ผู้เป็นสามี เพื่อทบทวนตัวเองรวมถึงดูแลสภาพจิตใจ
มายด์ยังส่งคำขอโทษไปยังเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิง กลุ่มคนเหล่านี้เพียงเข้ามาให้กำลังใจเธอโดยไม่ทราบเรื่องราวทั้งหมดจนพลอยเผชิญกระแสวิจารณ์เชิงลบ ท้ายที่สุดเธอขอบคุณผู้คนที่ส่งกำลังใจมาให้ รวมถึงขอบคุณทุกคนที่ยืนหยัดเคียงข้างทราย
ก่อนหน้านี้ ทราย สก๊อต ออกมาอัดคลิปวิดีโอ ทรายบอกเล่าเหตุการณ์ในอดีตว่า พาย สุนิษฐ์ พี่ชายแท้ๆ ล่วงละเมิดทางเพศตนเอง พายตอบโต้ด้วยการใช้พื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ของมายด์อัดคลิปชี้แจง ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด เพื่อนดาราหลายคนจึงเข้าไปแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจมายด์
ต่อมา ทราย สก๊อต ตัดสินใจปล่อยคลิปเสียงบทสนทนาระหว่างตนเองกับพายออกมาเป็นหลักฐาน ยืนยันอดีตของพี่ชาย มวลชนบนสื่อสังคมออนไลน์จึงหันมาวิพากษ์วิจารณ์พายอย่างหนักหน่วง ดาราหลายคนที่เคยกดไลก์หรือคอมเมนต์ให้กำลังใจมายด์ต้องรีบลบข้อความพร้อมออกมาขอโทษสังคม เหตุการณ์ทั้งหมดนี้นำไปสู่การตัดสินใจล่าสุดของมายด์ที่ขอถอยห่างจากสามีในที่สุด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ป๊อก สามีมาร์กี้ สำนึกผิดปมกดไลก์ มายด์ ทัวร์ลงต่อ “ขอโทษสังคมแต่ไม่ขอโทษทราย”
- เหว่ง เทพลีลา ขอโทษ ทราย สก๊อต กดไลก์เพราะสงสารเด็ก ซัดชาวเน็ตด่าแรงถึงลูก
- เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดเจ็บปม ‘ทราย สก๊อต’ ลั่นเห็นใจ แต่เรื่องท้องไม่เกี่ยว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: