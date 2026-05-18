กล่องดำรถไฟเผย คนขับใช้เบรกฉุกเฉินก่อนจุดปะทะรถเมล์ 100 เมตร แต่เอาไม่อยู่ ขณะที่รถไฟวิ่งด้วยความเร็ว 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
จากกรณีเหตุโศกนาฎกรรมรถไฟชนรถประจำทาง รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ใต้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์มักกะสัน ทำให้เกิดไฟลุกไหม้ ถ.อโศกดินแดง แยกพระราม 9 – แยกอโศกเพชร เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 8 ศพ บาดเจ็บ 30 ราย เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมานั้น
ล่าสุดนายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยผลตรวจสอบข้อมูลจากกล่องดำของรถไฟขบวนดังกล่าว โดยในเบื้องต้นพบว่า ขบวนรถไฟวิ่งเข้าปะทะรถเมล์ด้วยความเร็วประมาณ 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และหยุดรถด้วยการใช้ระบบเบรกฉุกเฉิน (Emergency Brake) ก่อนถึงจุดปะทะประมาณ 100 เมตร เท่ากับว่าคนขับรถไฟเริ่มเหยียบเบรกตั้งแต่ 100 เมตรก่อนหน้านั้น และต้องหาทุกวิถีทางเพื่อหยุดรถ หรือขยับตัวรถไม่ได้ แต่หยุดช้าเกินไป จนชนเข้ากับรถเมล์และนำไปสู่ความสูญเสียในที่สุด
จากการตรวจสอบระบบอาณัติสัญญาณไม่พบความผิดปกติ ไม่บกพร่อง ยังสามารถทำงานได้อยู่ เพียงแต่ไม้กั้นไม่สามารถลงมากั้นได้ตามปกติ และคนขับรถไฟควรจะหยุด แต่หยุดช้าเกินไป
อย่างไรก็ตาม การหยุดขบวนรถไฟ โดยเฉพาะขบวนที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งมีน้ำหนักรวมหลายพันตัน ต้องใช้ระยะทางในการหยุดรถเกือบ 2 กิโลเมตร ฉะนั้น การเบรกในระยะ 100 เมตร ถือว่าช้าเกินไป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐาน และข้อมูลแวดล้อมต่างๆ
