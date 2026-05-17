แม่บุญธรรมบินจากอุบลฯ ตามหาลูกสาววัย 25 สูญหาย หลังรถไฟชนรถเมล์มักกะสัน
วิภาดา จันทำ วัย 59 รู้ข่าวอุบัติเหตุผ่าน Crash Detect สมาร์ตวอตช์ของ “น้องโรส” หลังโทรศัพท์ถูกกู้ภัยรับสายแทน ขณะ 8 ศพยังรอพิสูจน์อัตลักษณ์
ย้อนกลับไปเมื่อเวลา 15.41 น. วันที่ 16 พ.ค. 2569 เกิดอุบัติเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าขบวนที่ 2126 เส้นทางท่าเรือแหลมฉบัง-บางซื่อ เฉี่ยวชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศก-ดินแดง ใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงก์ มักกะสัน กรุงเทพมหานคร ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 8 ราย และบาดเจ็บอีก 35 ราย
ท่ามกลางผู้สูญหายหลายคนที่ครอบครัวยังตามหาอยู่ในขณะนี้ เรื่องราวของ นางวิภาดา จันทำ อายุ 59 ปี แม่บุญธรรมของ น้องโรส อายุ 25 ปี จากจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับสัญญาณเตือนจากนาฬิกาสมาร์ตวอตช์ของ น้องโรส ที่ส่งสัญญาณ Crash Detect หรือระบบเตือนการชนมาตลอด
“เสียงมันดังและเด้งมาตลอด ตนเองจึงพยายามติดต่อหาน้อง แต่ติดต่อไม่ได้เลย” นางวิภาดาเล่า
เธอโทรหาลูกสาวมากกว่า 10 สาย จนกระทั่งมีคนรับสาย แต่ไม่ใช่น้องโรส
“กู้ภัยถามว่าเป็นอะไรกับเจ้าของโทรศัพท์ ตนก็บอกว่าเป็นแม่ เขาก็บอกว่าน้องได้รับอุบัติเหตุ”
บินด่วนจากอุบลฯ มากรุงเทพฯ
หลังรู้ข่าว นางวิภาดาพยายามหาข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่นำผู้ประสบเหตุส่งโรงพยาบาลใดบ้าง ก่อนตัดสินใจบินตรงมากรุงเทพฯ ทันที
“พอเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ มันทำอะไรไม่ถูก นั่งไม่ติด ได้แต่รีบเสิร์ชหาข้อมูล”
น้องโรสออกไปทำงานตามปกติวันนั้น แม่ทราบจากสตอรี่ที่โพสต์ไว้ว่าลูกสาวนั่งรถเมล์ และมีภาพเอากระเป๋าวางไว้บนตัก แต่ไม่แน่ใจว่าถือโทรศัพท์ไว้ที่ใด
มูลนิธิร่วมกตัญญูระบุว่า ผู้เสียชีวิตทั้ง 8 ศพอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์อย่างละเอียด และยืนยันจะนำร่างส่งกลับคืนสู่ครอบครัวโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
นางวิภาดาเปิดเผยว่า กู้ภัยแจ้งกับเธอว่า ใน 3 ศพสุดท้ายที่ยังไม่ระบุตัวตนได้ มีร่างของคนตัวเล็กและผอม ซึ่งตรงกับลักษณะของลูกสาว
“ในใจก็ยังหวังว่าจะเกิดปาฏิหาริย์ ลูกอาจจะตกหล่นตามโรงพยาบาล ขออย่าให้มีเหตุร้ายตามที่คิด แม้ในใจจะไม่ดีแล้ว”
“น้องฝันอยากเก็บเงิน กลับบ้านมาเลี้ยงแม่”
นางวิภาดาเลี้ยงน้องโรสมาด้วยตัวเอง พ่อบุญธรรมเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ 3 ปีก่อน น้องโรสเพิ่งกลับบ้านที่อุบลฯ ช่วงสงกรานต์ วันที่ 11 เม.ย. และกลับมากรุงเทพฯ อีกครั้งวันที่ 16 เม.ย.
“น้องมีความฝันว่าอยากเก็บเงินให้ได้เยอะ ๆ แล้วจะกลับไปอยู่บ้าน เลี้ยงเรา นี่คือความฝันของน้อง”
แม่ยังเสริมว่า เคยชวนน้องโรสให้ไปสอบงานราชการ เดินตามรอยพ่อบุญธรรม แต่น้องยังไม่อยากไป เพราะกำลังสนุกกับการทำงานและเก็บเงินอยู่
“รักลูกคนนี้มาก ไม่รักได้ยังไง เลี้ยงมากับมือ ขอให้ไม่ใช่เรื่องจริง ขอให้มีปาฏิหาริย์”
