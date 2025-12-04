ตาลีบัน ให้วัยรุ่นอายุ 13 เป็นผู้ลงมือประหารต่อหน้าสาธารณะ แก้แค้นคนร้าย
รัฐบาลตาลีบัน ให้วัยรุ่นอายุ 13 ปี เป็นผู้ลงมือประหาร คนร้ายฆ่าครอบครัว 13 ศพ ต่อหน้าประชาชนที่ร่วมชมการประหารกว่า 8 หมื่นคน
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม สำนักข่าว อินดีเพนเด้นท์ รายงานอ้างอิงจากสหประชาชาติ หรือ UN ว่า กองกำลังตาลีบันประเทสอัฟกานิสถาน ได้ให้วัยรุ่นอายุ 13 ปี เป็นคนประหารชีวิตคนร้ายหาคดีฆาตกรรม หลังจากที่ชายคนดังกล่าวได้ฆ่าสมาชิกของครอบครัววัยรุ่นคนดังกล่าว ซึ่งการประหารครั้งนี้เกิดขึ้นต่อหน้าประชาชนกว่า 80,000 คนที่มารวมกันที่สนามกีฬาในจังหวัดโคลส
ทราบชื่อผู้ก่อเหตุคือนาย มังกัล ถูกตัดสินให้มีความผิด หลังจากที่เขาได้ก่อเหตุฆ่าสมาชิกครอบครัวของวัยรุ่น จำนวน 13 คน ซึ่งในบรรดาผู้เสียชีวิตมีเด็กและผู้หญิงอยู่ด้วย ศาลจึงตัดสินพิพากษาชีวิตประหารชีวิต
อ้างอิงจากศาลสูงสุดระบุว่า ครอบครัวของผู้ตายอนุญาตให้เลือกว่าจะยกโทษและไว้ชีวิตของคนร้าย หรือจะประหารชีวิต โดยทางครอบครัวยืนกรานให้ประหารชีวิตนายมังกัล
ซึ่งแม้ว่ากองกำลังตาบีบันจะแบนไม่ให้นำมือถือหรือกล้องเข้าไปในลานประหาร แต่มีประชาชนสามารถถ่ายคลิปจากนอกสนามและโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์ได้ ก่อนที่จะมีรายงานในเวลาต่อมาว่า นายมังกัลถูกยิงเสียชีวิต
ด้านสหประชาชาติกล่าวว่า ขอให้ระงับการประหารชีวิตแบบต่อหน้าสาธารณชน โดยระบุว่าเป็นการกระทำที่โหดร้าย และเป็นการลงโทษที่ผิดแปลกจากกฎหมายนานาชาติ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ‘ตาลีบัน’ ในอัฟกานิสถาน กลับมาใช้โทษประหาร ปาหินใส่ผู้หญิงที่มีชู้
- ศาลบังกลาเทศสั่งประหารชีวิต “ชีค ฮาสินา” อดีตนายกฯ ฐานสั่งปราบม็อบนักศึกษา สังเวย 1,400 ศพ
- รัฐบาลตาลีบันในอัฟกาฯ สั่งห้ามเล่น “หมากรุก” หวั่นเป็นแหล่งการพนัน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: