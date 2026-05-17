ย้อนเส้นทางรัก 9 ปี มายด์ ลภัสลัล – พาย สุนิษฐ์ ก่อนประกาศห่างสามี หลังคลิปเสียง ทราย สก๊อต ถูกปล่อย

ย้อนเส้นทางรัก 9 ปี มายด์ ลภัสลัล – พาย สุนิษฐ์ ก่อนประกาศห่างสามี หลัง ทราย สก๊อต ปล่อยหลักฐานคลิปเสียงพี่ชายล่วงละเมิดทางเพศ
มายด์-พาย รู้จักกันได้เพราะ มารีน่า น้องสาว มาร์กี้ เป็นคนจับแมตช์ มายด์ ลภัสลัล เล่าว่า “ตอนนั้นเราเล่นละครเรื่องน้องใหม่ฯ ด้วยกัน ตอนนั้นมายด์โสด เหงา ตอนนั้นแฟนเก่าเขาเป็นเพื่อนสนิทกับแฟนปัจจุบันของหนู ก็ชวนไปกินข้าวก็เจอเลย มีโอกาสได้คุย ได้แลกเปลี่ยนนู้นนี่นั่นกัน ก็ทำให้รู้ว่าเขาชอบฟังเพลงเหมือนกัน ดูคอนเสิร์ต ไลฟ์สไตล์ตรงกัน ตอนแรกไม่รู้จะคุยอะไรกัน มีคนใดคนนึงเปิดเรื่องเพลงมาทีนี้เลยคุยได้ยาว”
พาย สุนิษฐ์ กล่าวเสริมว่า แต่ก็ไม่ได้ปิ๊งกันทันที เป็นเพื่อนกันมากกว่า ชวนมาเล่นดนตรี ชวนไปดูคอนเสิร์ต พาไปเที่ยวด้วยกัน ก็รู้สึกว่าคนนี้เวิร์คดี ก็เลยค่อย ๆ พัฒนาไปเรื่อย ๆ จนรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช่ เพราะเป็นคนที่ฟังเพลงดี เป็นคนลุย เวลาไปคอนเสิร์ตด้วยกัน ตนจะเป็นคนชอบเดิน เดินเยอะมาก ๆ มายด์ก็ไม่เคยบ่นไปด้วยทุกที่ เป็นคนจิตใจดี นิสัยดี แถมดูแลเราอย่างดีด้วย เลยคิดว่าคนนี้น่าจะเป็นคนที่ใช่สำหรับตน
ด้านมายด์บอกว่า “สเปกเราชอบลูกครึ่งอยู่แล้ว ข้างนอกเขาผ่านหมดเลย ก็ใช้วิธีเรียนรู้ไปเรื่อยๆ เขาเป็นคนน่ารัก สม่ำเสมอ วันแรกเป็นยังไง ทุกวันนี้ยังเป็นอย่างนั้น ไม่มีเปลี่ยนเลย มีแต่จะพัฒนาดีขึ้น บางอย่างเราไม่โอเคก็จะบอกตรงๆ เขาก็ค่อยๆ ปรับ เราก็เห็นว่าเขามีการพัฒนาเพื่อเรา ก็เลยประทับใจ
ตัวเชื่อมความรักคือบทสนทนาแรก ถามเลยว่าชอบวงอะไร ฟังเพลงแนวไหน เป็นคำถามแรกที่มายด์ถามเขาเลย ตอนเจอกันเดตแรกเขาเงียบๆ เราไม่รู้ว่าจะชวนเขาคุยอะไรดี เราเลยถามคำถามนี้ จริงๆ ไม่ใช่แค่ถามเขา เป็นคำถามเบสิกที่มายด์ชอบถาม”
คบกันมา 8 ปีแล้ว เดือน ก.พ. ก็จะครบรอบ 9 ปี ตอนขอแต่งงานก็คบมา 7 ปี ทลายเลขอาถรรพ์ด้วยการขอแต่งงานเลย แต่ตลอด 7 ปีที่ผ่านมาไม่เคยลงรูปคู่ลงในโซเชียลเลย มายด์ บอกว่า “เขาขอไว้ เรื่องลงรูปไม่ลงรูปมันเป็นเรื่องที่เราต้องคุยกันอยู่แล้ว บางทีเราก็มีโมเมนต์ วันเกิดเขาหรือเทศกาลสำคัญ ๆ ก็อยากลง แต่เขาบอกไม่เอาเดี๋ยวคนเห็นเยอะ คือเราใช้ชีวิตกันปกติมาก ตอนลงไปปุ๊บก็จะมีคนมาคอมเมนต์เห็นไปโผล่ช่อง ป๊อกกี้ บ่อย คือแฟนมายด์เป็นเพื่อนสนิทพี่ป็อก ก็จะมีคนสังเกต คือเราใช้ชีวิตปกติแค่ไม่ได้ลงโซเชียลเท่านั้นเอง จริง ๆ มีรูปคู่กันตลอด 7 ปี แต่เก็บไว้ดูกันเอง ไม่ได้โพสต์ลงที่ไหน”
พาย บอกว่า ความรัก 8 ปีก็สนุกมาก เราได้ทำอะไรด้วยกันเยอะ ไปดูวงที่เราอยากดูมานานเยอะ เป็นการเดินทางที่สนุกและเต็มไปด้วยเพื่อนฝูง ส่วนมายด์บอกว่าพอเราได้ทำกิจกรรมร่วมกันเยอะ เรารู้สึกว่าคนนี้เป็นได้ทั้งเพื่อน แฟน พี่ ครอบครัว เป็นได้ทุกอย่างเสมอ เลยรู้สึกว่าชีวิตที่เหลืออยากใช้อยู่กับเขา
ไม่ทันตั้งตัว “มายด์ ลภัสลัล” ถูกแฟนหนุ่มทายาท “ตระกูลสิงห์” คุกเข่าขอแต่งงาน
กระทั่งในวันที่ 20 ธันวาคม 2568 มายด์ ลภัสลัล และ พาย สุนิษฐ์ ทายาทตระกูลสิงห์ ได้ควงคู่เข้าสู่ประตูวิวาห์ด้วยธีมงานแต่งเป็นมิวสิกเฟสติวัล โดยจัดขึ้น ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี พายบอกว่า เป็นคนชอบคอนเสิร์ตกับดนตรีทั้งคู่ เลยคิดว่างานแต่งงานก็เอาให้สุด ให้เป็นตัวเอง ไลน์อัปศิลปิน มายด์บอกว่า จริง ๆ มีศิลปินทาง Muzik Move อยู่แล้วด้วย ซึ่งก็รู้จักกันคุ้นเคยอยู่แล้ว ส่วนพี่ป๊อก (ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์) ก็รู้จักกันอยู่แล้ว อยากให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของงาน ก็มีแต่คนที่เรารักมาร่วมสนุกกับเรา
ผ่านการแต่งงานได้ไม่กี่เดือน มายด์ ลภัสลัล และ พาย สุนิษฐ์ ออกมาโพสต์คลิปประกาศข่าวดีกลางงานคอนเสิร์ต Coachella 2026 ที่สหรัฐอเมริกา พร้อมโชว์ภาพอัลตราซาวด์เบบี๋คนแรก และแคปชั่นระบุว่า “ปีนี้มีคนอยากมาด้วย” ท่ามกลางความยินดีจากทั้งคนในวงการบันเทิง รวมถึงแฟนคลับของทั้งสองด้วยที่กำลังจะมีทายาทตระกูลสิงห์ถือกำเนิดเพิ่มอีกหนึ่งคน
ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2569 เกิดมีกระแสข่าวใหญ่สะเทือนวงการไฮโซ วงการบันเทิง และตระกูลดังเป็นอย่างมาก หลังจากที่ ทราย สก๊อต ออกมาเปิดใจเล่าปมวัยเด็ก โดยกล่าวอ้างว่า ถูกพี่ชาย (พาย สก๊อต) ล่วงละเมิดทางเพศ และมีผู้ใหญ่ในครอบครัวรู้ แต่ก็ไม่มีใครช่วยอะไรเขาเลยสักคนเดียว กระทั่ง พาย สุนิษฐ์ ต้องโพสต์คลิปผ่านไอจีของภรรยา “มายด์ ลภัสลัล” เพื่อชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่า ตนไม่ได้กระทำเรื่องดังกล่าว
ทางด้าน มายด์ ลภัสลัล ก็ออกตัวปกป้องสามี พาย สก๊อต และครอบครัวของสามีอย่างสุดความสามารถ ท่ามกลางคนบันเทิงที่เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์เพื่อให้กำลังใจ แต่สุดท้ายกระแสก็ตีกลับไปที่คนบันเทิงเหล่านั้นว่าไม่เห็นใจเหยื่อ แต่กลับให้กำลังใจคนผิด หลังจากที่ ทนาย สก๊อต งัดหลักฐานคลิปเสียงที่บันทึกไว้เมื่อ 3 ปีก่อน เป็นเสียงที่ยืนยันรายละเอียดว่า พี่ชายบังคับให้ตนใช้ปากกับอวัยวะเพศ จนดาราหลายคนในวงการต้องออกมาร่อนจดหมายขอโทษสังคมกันยกใหญ่ หลังรับรู้ความจริงที่เกิดขึ้น ในขณะที่ทางด้าน พาย สุนิษฐ์ ก็ปิดอินสตาแกรมส่วนตัวทิ้งทันทีหลังคลิปเสียงถูกปล่อยออกมา
ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมา (16 พ.ค. 69) มายด์ ลภัสลัล ภรรยาของ พาย สุนิษฐ์ สก๊อต ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว หลังคลิปเสียงของสามีถูกปล่อยออกมา โดยมายด์ ระบุข้อความว่า “ก่อนอื่นมายด์ต้องขอโทษจากใจจริง ที่การแสดงออกและความเข้าใจคลาดเคลื่อนของมายด์ในเหตุการณ์ครั้งนี้ ได้สร้างความเสียหายและทําให้หลายคนต้องผิดหวัง โดยเฉพาะคุณทราย
มายด์รู้สึกผิดและเสียใจอย่างที่สุดที่เรื่องราวบานปลายไปถึงจุดนี้ ส่วนตัวมายด์ไม่เคยได้ยินคลิปเสียงนี้มาก่อนตลอดเวลาที่คบกันมา มายด์รู้สึกเสียใจอย่างมากกับสิ่งที่คุณทรายต้องเผชิญ ต่อจากนี้มายด์ขอถอยห่างออกมาจากสามีเพื่อทบทวนตัวเองและดูแลสภาพจิตใจ
สุดท้ายนี้มายด์ขอโทษเพื่อน ๆ พี่น้องในวงการและทุก ๆ คนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ด้วยนะคะ พวกเค้าเพียงแต่ต้องการให้กําลังใจมายด์ โดยที่ไม่ได้ทราบเรื่องราวทั้งหมดเช่นกัน ขอบคุณทุกคนที่ส่งกําลังใจมาให้มายด์นะคะ และขอบคุณที่คอยอยู่ข้างคุณทรายเช่นกันค่ะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- มายด์ โพสต์ขอโทษ ทราย สก๊อต ได้ยินคลิปเสียงพร้อมทุกคน ขอห่างสามีรักษาใจ
- ทราย สก๊อต เปิดใจ หลังปล่อยคลิปเสียงยืนยันถูกพี่ชายล่วงละเมิด ลั่น “คนแบบนี้ต้องติดคุก”
- “ทราย สก๊อต” เปิดใจปมแฉ “พาย สุนิษฐ์” ล่วงละเมิด ลั่นคำตอบอยู่ในคลิปเสียง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: