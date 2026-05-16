เปิดคลิปนาทีสลด รถไฟชนรถเมล์กลางแยกอโศก ตาย 8 เจ็บหลายราย
เปิดคลิปนาทีสลด จากกล้องหน้ารถยนต์ รถไฟชนรถเมล์กลางแยกอโศก ใต้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์มักกะสัน ตาย 8 เจ็บ หลายราย เผยไม้กั้นไม่ได้ปิดตาม
เกิดเหตุรถไฟชนรถประจำทาง รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ใต้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์มักกะสัน ทำให้เกิดไฟลุกไหม้ ถ.อโศกดินแดง แยกพระราม 9 – แยกอโศกเพชร เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 8 ศพ บาดเจ็บหลายรายนั้น
ล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊ก Natchaphan Kongkiattisak ซึ่งเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์ได้นำภาพกล้องหน้ารถมาโพสต์ลงเฟซบุ๊กพร้อมระบุว่า “อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจริงๆ นี่อยู่แยกอโศกใจกลางเมือง ใครจะไปคิดรถไฟมาชนรถเมล์แล้วก็ชนรถที่จอดอยู่แถวรางรถไฟ
แล้วไม้กั้นก็ไม่ได้ปิดตามคลิป ภาพที่เห็นคือคนนอนเกลื่อนกลาดเต็มถนน รถไฟชนกับรถเมล์ระเบิดดังมาก รถที่อยู่ตรงรางรถไฟโดนกวาดเรียบ แล้วสิ่งที่โมโหที่สุดอิฉันโทร 1669 บอกให้ไปโทร 191 กับ 199 เหอะๆ
ตอนนี้ไม่สะดวกคุยยังแพนิคกับภาพที่เห็นอยู่ค่ะ
**เรียนนักข่าวเอาคลิปไปประกอบได้ขอเครดิตด้วยค่ะ”
- ด่วน! รถไฟชนรถเมล์ บริเวณทางรถไฟมักกะสัน เบื้องต้นเสียชีวิตแล้ว 6 ศพ
