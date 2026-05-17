ข่าว

ด่วน! แจ้งข้อหา “คนขับรถไฟ” ปมรถไฟชนรถเมล์มักกะสัน กระทำการโดยประมาท

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 พ.ค. 2569 11:35 น.| อัปเดต: 17 พ.ค. 2569 11:32 น.
ด่วน! แจ้งข้อหาเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้น ปมรถไฟชนรถเมล์มักกะสัน ส่วนคนขับรอหลักฐานเพิ่ม

เผยความคืบหน้าล่าสุด ตำรวจ สน.มักกะสัน ดำเนินคดี คนขับรถไฟ ประมาทจนมีผู้เสียชีวิต

ความคืบหน้าคดีอุบัติเหตุขบวนรถไฟสินค้าพุ่งชนรถเมล์ ขสมก. สาย 206 บริเวณทางผ่านเสมอระดับ แยกอโศก-ดินแดง ใกล้สถานีมักกะสัน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องบางส่วนแล้ว

อ้างอิงข้อมูลจากเฟซบุ๊ก Drama-addict ที่แชร์โพสต์ข่าวจาก เพจ Thai PBS News ที่รายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น. พนักงานสอบสวน สน.มักกะสัน แจ้งข้อหาคนขับรถไฟ ในความผิดฐานกระทำการโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัส

สำหรับพนักงานขับรถเมล์และพนักงานขับรถไฟ ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในทันที ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน คำให้การของพยานแวดล้อม ภาพจากกล้องวงจรปิด และข้อมูลทางเทคนิค เพื่อพิจารณาความผิดอย่างรอบคอบ

สน.มักกะสัน แจ้งข้อหาคนขับรถไฟ ในความผิดฐานกระทำการโดยประมาท
ภาพจาก : Thai PBS News

ปมสำคัญที่ตำรวจต้องพิสูจน์

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยแนวทางการสืบสวนว่า เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบการทำงานของทุกฝ่าย โดยแบ่งประเด็นหลักออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

1. เจ้าหน้าที่คุมไม้กั้น ตำรวจต้องพิสูจน์ว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนครบถ้วนหรือไม่ มีการควบคุมระบบไม้กั้นอย่างไร และประสานงานกับตำรวจจราจรเพื่อแจ้งเตือนทันเวลาหรือไม่

2. คนขับรถเมล์สาย 206 เบื้องต้นเจ้าหน้าที่มองว่าเข้าข่ายประมาท เนื่องจากภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถเมล์จอดคร่อมรางรถไฟอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มีความเสี่ยง แต่ตำรวจยังต้องรอสอบสวนข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้แน่ชัด

3. คนขับรถไฟ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบระยะทาง ความเร็ว ช่วงเวลาการเกิดเหตุ การชะลอขบวนรถ การรับสัญญาณเตือน และการสังเกตสภาพการจราจรบริเวณจุดตัดก่อนเกิดการชน

หาความจริงจากกล่องดำและวงจรปิด

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุจุดผิดปกติของเหตุการณ์นี้ว่าไม้กั้นทางรถไฟไม่ลดลงมาปิดถนน ทั้งที่ตามปกติรถไฟจะแล่นผ่านจุดตัดได้ก็ต่อเมื่อมีไม้กั้น สัญญาณธง และสัญญาณไฟทำงานพร้อมกัน

กระทรวงคมนาคมสั่งการให้ตรวจสอบเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินรถ (กล่องดำ) ของรถไฟ กล้องวงจรปิดของกรุงเทพมหานคร และกล้องภายในตู้ควบคุมเครื่องกั้นทางรถไฟ หลักฐานทั้งหมดจะช่วยชี้ชัดว่าความประมาทเกิดขึ้นที่จุดใดและเกิดจากบุคคลใดบ้าง ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ ทีมงาน The Thaiger ขออภัยในความคลาดเคลื่อนของการรายงานข่าวกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ บริเวณมักกะสัน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569

ก่อนหน้านี้ ทีมงานรายงานว่า ตำรวจ สน.มักกะสัน แจ้งข้อหา “เจ้าหน้าที่คุมไม้กั้นรถไฟ” ตามข้อมูลที่ปรากฏจากแหล่งข่าวบางแห่งในช่วงแรก

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม พบว่าข้อมูลที่ถูกต้องคือ ตำรวจแจ้ง 1 ข้อหาแก่ “คนขับรถไฟ” ไม่ใช่ “เจ้าหน้าที่คุมไม้กั้นรถไฟ”

ทีมงานได้แก้ไขเนื้อหาให้ถูกต้องแล้ว และขออภัยผู้อ่านทุกท่าน รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เราจะเพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งก่อนเผยแพร่ เพื่อให้การรายงานข่าวมีความถูกต้องมากที่สุดครับ

แหล่งข้อมูลอ้างอิงจาก PPTV

