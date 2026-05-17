ด่วน! แจ้งข้อหา “คนขับรถไฟ” ปมรถไฟชนรถเมล์มักกะสัน กระทำการโดยประมาท
เผยความคืบหน้าล่าสุด ตำรวจ สน.มักกะสัน ดำเนินคดี คนขับรถไฟ ประมาทจนมีผู้เสียชีวิต
ความคืบหน้าคดีอุบัติเหตุขบวนรถไฟสินค้าพุ่งชนรถเมล์ ขสมก. สาย 206 บริเวณทางผ่านเสมอระดับ แยกอโศก-ดินแดง ใกล้สถานีมักกะสัน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องบางส่วนแล้ว
อ้างอิงข้อมูลจากเฟซบุ๊ก Drama-addict ที่แชร์โพสต์ข่าวจาก เพจ Thai PBS News ที่รายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น. พนักงานสอบสวน สน.มักกะสัน แจ้งข้อหาคนขับรถไฟ ในความผิดฐานกระทำการโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัส
สำหรับพนักงานขับรถเมล์และพนักงานขับรถไฟ ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในทันที ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน คำให้การของพยานแวดล้อม ภาพจากกล้องวงจรปิด และข้อมูลทางเทคนิค เพื่อพิจารณาความผิดอย่างรอบคอบ
ปมสำคัญที่ตำรวจต้องพิสูจน์
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยแนวทางการสืบสวนว่า เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบการทำงานของทุกฝ่าย โดยแบ่งประเด็นหลักออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1. เจ้าหน้าที่คุมไม้กั้น ตำรวจต้องพิสูจน์ว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนครบถ้วนหรือไม่ มีการควบคุมระบบไม้กั้นอย่างไร และประสานงานกับตำรวจจราจรเพื่อแจ้งเตือนทันเวลาหรือไม่
2. คนขับรถเมล์สาย 206 เบื้องต้นเจ้าหน้าที่มองว่าเข้าข่ายประมาท เนื่องจากภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถเมล์จอดคร่อมรางรถไฟอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มีความเสี่ยง แต่ตำรวจยังต้องรอสอบสวนข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้แน่ชัด
3. คนขับรถไฟ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบระยะทาง ความเร็ว ช่วงเวลาการเกิดเหตุ การชะลอขบวนรถ การรับสัญญาณเตือน และการสังเกตสภาพการจราจรบริเวณจุดตัดก่อนเกิดการชน
หาความจริงจากกล่องดำและวงจรปิด
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุจุดผิดปกติของเหตุการณ์นี้ว่าไม้กั้นทางรถไฟไม่ลดลงมาปิดถนน ทั้งที่ตามปกติรถไฟจะแล่นผ่านจุดตัดได้ก็ต่อเมื่อมีไม้กั้น สัญญาณธง และสัญญาณไฟทำงานพร้อมกัน
กระทรวงคมนาคมสั่งการให้ตรวจสอบเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินรถ (กล่องดำ) ของรถไฟ กล้องวงจรปิดของกรุงเทพมหานคร และกล้องภายในตู้ควบคุมเครื่องกั้นทางรถไฟ หลักฐานทั้งหมดจะช่วยชี้ชัดว่าความประมาทเกิดขึ้นที่จุดใดและเกิดจากบุคคลใดบ้าง ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
- สรุปล่าสุด คนขับรถไฟ-รถเมล์ยังไม่เสียชีวิต เหตุชนมักกะสัน เจ็บรักษาตัวใน รพ.
- เปิดปมใหม่รถไฟชนรถเมล์มักกะสัน คลิป จนท. ยืนยัน วิทยุเตือน-ตีธงแดงก่อนชนแล้ว
- เปิดคลิปนาทีสลด รถไฟชนรถเมล์กลางแยกอโศก ตาย 8 เจ็บหลายราย
