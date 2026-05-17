เปิดคลิปจุดรถไฟชนรถเมล์ วันแรกหลังเหตุ รถสัญจรเป็นระเบียบ จอดหลังเส้นเหลือง
เพจ Drama-addict แชร์คลิปถนนบริเวณจุดเกิดเหตุรถไฟชนรถเมล์มักกะสัน พบรถยนต์-มอเตอร์ไซค์จอดรอหลังเส้นเหลือง พร้อมตั้งคำถาม หากเจอสภาพรถติดไหลช้า ควรจัดการอย่างไร
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2569 เฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict ได้แชร์คลิปรรยากาศถนนบริเวณจุดเกิดเหตุรถไฟสินค้าชนรถเมล์สาย 206 ใกล้สถานีแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน หลังเกิดอุบัติเหตุสลดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ภาพในคลิปช่วงเช้าวันถัดมา เผยให้เห็นรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดรอหลังเส้นสีเหลืองหรือเขตห้ามหยุดรถกันอย่างเป็นระเบียบ
คลิปดังกล่าวมาจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Nuntawut Iyang Thaweechot ก่อนที่เพจ Drama-addict จะนำมาแชร์ต่อ พร้อมระบุข้อความทำนองว่า นี่คือวันแรกหลังเกิดเหตุร้าย หากเป็นช่วงเวลาที่การจราจรไม่ติดขัด ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่น่าจะไม่ขับรถเลยเส้นออกไป แต่คำถามสำคัญที่ตามมาคือ หากรถติดและค่อย ๆ ไหลไปข้างหน้า ผู้ขับขี่ควรรับมืออย่างไร
ประเด็นนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากจุดดังกล่าวเพิ่งเกิดอุบัติเหตุรุนแรง ขบวนรถสินค้าพุ่งชนรถโดยสารประจำทางจนเกิดเพลิงลุกไหม้ ข้อมูลอัปเดตล่าสุดจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันยอดผู้เสียชีวิต 8 ราย และผู้บาดเจ็บ 30 ราย โดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งเคลื่อนย้ายซากรถเมล์ออกจากพื้นที่ตั้งแต่ช่วงกลางคืน เพื่อเปิดทางให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติอีกครั้ง
หลังเกิดเหตุการณ์ ผู้ใช้รถจำนวนมากเริ่มกลับมาให้ความสำคัญกับ “เส้นเหลือง” บริเวณจุดตัดทางรถไฟมากขึ้น เส้นดังกล่าวคือเขตที่รถไม่ควรเข้าไปหยุดค้างเด็ดขาด โดยเฉพาะในช่วงที่การจราจรติดขัด หากประเมินแล้วว่ารถคันหน้าไม่สามารถเคลื่อนผ่านพ้นรางไปได้ ผู้ขับขี่ก็ควรรออยู่ก่อนถึงเส้นเหลือง แม้ว่าสัญญาณไฟจราจรจะเปิดเป็นไฟเขียวให้ไปต่อได้ก็ตาม
กรมการขนส่งทางบกได้ระบุแนวทางขับรถผ่านจุดตัดทางรถไฟไว้อย่างชัดเจนว่า หากมีสัญญาณเตือน เจ้าหน้าที่ให้สัญญาณ หรือมีขบวนรถไฟกำลังแล่นเข้าใกล้ ผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วและหยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า 5 เมตร จากนั้นจึงจะสามารถขับผ่านไปได้เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว
อย่างไรก็ตาม ภาพบรรยากาศความมีระเบียบในคลิปวิดีโอยังไม่ได้หมายความว่าปัญหาจราจรบริเวณนี้ถูกแก้ไขจนหมดไป สภาพรถในคลิปเป็นช่วงที่การจราจรยังพอเคลื่อนตัวได้ ซึ่งแตกต่างจากชั่วโมงเร่งด่วนที่รถมักจะติดสะสมและไหลช้าแบบคันต่อคัน
สิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งหาคำตอบคือ ควรจัดระบบจราจรบริเวณทางตัดรถไฟแห่งนี้อย่างไร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหารถติดค้างบนรางซ้ำรอยเดิม โดยเฉพาะในจุดที่มีทั้งสัญญาณไฟจราจร ทางตัดรถไฟ และปริมาณรถที่หนาแน่นรวมอยู่ในพื้นที่เดียวกัน
เหตุการณ์นี้จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การตั้งคำถามถึงพฤติกรรมของผู้ขับขี่ แต่ยังนำไปสู่การทบทวนระบบความปลอดภัยภาพรวม ทั้งการตีเส้นจราจร สัญญาณเตือน การควบคุมระบบไม้กั้น การจัดสรรเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ และวิธีการระบายรถในช่วงที่การจราจรหนาแน่น
