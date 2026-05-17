ข่าว

เปิดคลิปจุดรถไฟชนรถเมล์ วันแรกหลังเหตุ รถสัญจรเป็นระเบียบ จอดหลังเส้นเหลือง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 พ.ค. 2569 10:48 น.| อัปเดต: 17 พ.ค. 2569 10:52 น.
61
ภาพจาก : Drama-addict, Nuntawut Iyang Thaweechot

เพจ Drama-addict แชร์คลิปถนนบริเวณจุดเกิดเหตุรถไฟชนรถเมล์มักกะสัน พบรถยนต์-มอเตอร์ไซค์จอดรอหลังเส้นเหลือง พร้อมตั้งคำถาม หากเจอสภาพรถติดไหลช้า ควรจัดการอย่างไร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2569 เฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict ได้แชร์คลิปรรยากาศถนนบริเวณจุดเกิดเหตุรถไฟสินค้าชนรถเมล์สาย 206 ใกล้สถานีแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน หลังเกิดอุบัติเหตุสลดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ภาพในคลิปช่วงเช้าวันถัดมา เผยให้เห็นรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดรอหลังเส้นสีเหลืองหรือเขตห้ามหยุดรถกันอย่างเป็นระเบียบ

คลิปดังกล่าวมาจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Nuntawut Iyang Thaweechot ก่อนที่เพจ Drama-addict จะนำมาแชร์ต่อ พร้อมระบุข้อความทำนองว่า นี่คือวันแรกหลังเกิดเหตุร้าย หากเป็นช่วงเวลาที่การจราจรไม่ติดขัด ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่น่าจะไม่ขับรถเลยเส้นออกไป แต่คำถามสำคัญที่ตามมาคือ หากรถติดและค่อย ๆ ไหลไปข้างหน้า ผู้ขับขี่ควรรับมืออย่างไร

ประเด็นนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากจุดดังกล่าวเพิ่งเกิดอุบัติเหตุรุนแรง ขบวนรถสินค้าพุ่งชนรถโดยสารประจำทางจนเกิดเพลิงลุกไหม้ ข้อมูลอัปเดตล่าสุดจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันยอดผู้เสียชีวิต 8 ราย และผู้บาดเจ็บ 30 ราย โดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งเคลื่อนย้ายซากรถเมล์ออกจากพื้นที่ตั้งแต่ช่วงกลางคืน เพื่อเปิดทางให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติอีกครั้ง

เพจ Drama-addict แชร์คลิปถนนบริเวณจุดเกิดเหตุรถไฟชนรถเมล์มักกะสัน พบรถยนต์-มอเตอร์ไซค์จอดรอหลังเส้นเหลือง
ภาพจาก : Drama-addict, Nuntawut Iyang Thaweechot

หลังเกิดเหตุการณ์ ผู้ใช้รถจำนวนมากเริ่มกลับมาให้ความสำคัญกับ “เส้นเหลือง” บริเวณจุดตัดทางรถไฟมากขึ้น เส้นดังกล่าวคือเขตที่รถไม่ควรเข้าไปหยุดค้างเด็ดขาด โดยเฉพาะในช่วงที่การจราจรติดขัด หากประเมินแล้วว่ารถคันหน้าไม่สามารถเคลื่อนผ่านพ้นรางไปได้ ผู้ขับขี่ก็ควรรออยู่ก่อนถึงเส้นเหลือง แม้ว่าสัญญาณไฟจราจรจะเปิดเป็นไฟเขียวให้ไปต่อได้ก็ตาม

กรมการขนส่งทางบกได้ระบุแนวทางขับรถผ่านจุดตัดทางรถไฟไว้อย่างชัดเจนว่า หากมีสัญญาณเตือน เจ้าหน้าที่ให้สัญญาณ หรือมีขบวนรถไฟกำลังแล่นเข้าใกล้ ผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วและหยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า 5 เมตร จากนั้นจึงจะสามารถขับผ่านไปได้เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว

อย่างไรก็ตาม ภาพบรรยากาศความมีระเบียบในคลิปวิดีโอยังไม่ได้หมายความว่าปัญหาจราจรบริเวณนี้ถูกแก้ไขจนหมดไป สภาพรถในคลิปเป็นช่วงที่การจราจรยังพอเคลื่อนตัวได้ ซึ่งแตกต่างจากชั่วโมงเร่งด่วนที่รถมักจะติดสะสมและไหลช้าแบบคันต่อคัน

สิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งหาคำตอบคือ ควรจัดระบบจราจรบริเวณทางตัดรถไฟแห่งนี้อย่างไร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหารถติดค้างบนรางซ้ำรอยเดิม โดยเฉพาะในจุดที่มีทั้งสัญญาณไฟจราจร ทางตัดรถไฟ และปริมาณรถที่หนาแน่นรวมอยู่ในพื้นที่เดียวกัน

เหตุการณ์นี้จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การตั้งคำถามถึงพฤติกรรมของผู้ขับขี่ แต่ยังนำไปสู่การทบทวนระบบความปลอดภัยภาพรวม ทั้งการตีเส้นจราจร สัญญาณเตือน การควบคุมระบบไม้กั้น การจัดสรรเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ และวิธีการระบายรถในช่วงที่การจราจรหนาแน่น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เผยรายชื่อ 2 ใน 8 ผู้เสียชีวิต เหตุ รถไฟชนรถเมล์ จนท.เร่งตรวจอัตลักษณ์อีก 6 ร่าง ข่าว

เผยรายชื่อ 2 ใน 8 ผู้เสียชีวิต เหตุ รถไฟชนรถเมล์ จนท.เร่งตรวจอัตลักษณ์อีก 6 ร่าง

59 วินาที ที่แล้ว
ด่วน! แจ้งข้อหาเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้น ปมรถไฟชนรถเมล์มักกะสัน ส่วนคนขับรอหลักฐานเพิ่ม ข่าว

ด่วน! แจ้งข้อหา “คนขับรถไฟ” ปมรถไฟชนรถเมล์มักกะสัน กระทำการโดยประมาท

7 นาที ที่แล้ว
ล่าตัว! เฒ่าหื่น บุกขืนใจ เด็กหญิง 13 ผู้พิการหูหนวกและเป็นใบ้ คาโซฟาในบ้านพัก ก่อนเผ่นหนี ข่าว

ล่าตัว! เฒ่าหื่น บุกขืนใจ เด็กหญิง 13 ผู้พิการหูหนวกและเป็นใบ้ คาโซฟาในบ้านพัก ก่อนเผ่นหนี

18 นาที ที่แล้ว
ผอ.ขสมก. เร่งจ่ายเยียวยาผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ จากเหตุรถไฟชนรถเมล์แยกอโศก ด่วนที่สุด ข่าว

ผอ.ขสมก. เร่งเยียวยา ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ เหตุรถไฟชนรถเมล์แยกอโศก ด่วนที่สุด

43 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดคลิปจุดรถไฟชนรถเมล์ วันแรกหลังเหตุ รถสัญจรเป็นระเบียบ จอดหลังเส้นเหลือง

54 นาที ที่แล้ว
ย้อนคำทำนาย หมอปลาย เตือนอุบัติเหตุรถไฟชนบ้าน-รถ ก่อนเกิดเหตุสลดแยกพระราม 9 ข่าว

ย้อนคำทำนาย หมอปลาย เตือนอุบัติเหตุรถไฟชนบ้าน-รถ ก่อนเกิดเหตุสลดแยกพระราม 9

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนเส้นทางรัก 9 ปี มายด์ ลภัสลัล - พาย สุนิษฐ์ ก่อนประกาศห่างสามี หลังคลิปเสียง ทราย สก๊อต ถูกปล่อย ข่าวดารา

ย้อนเส้นทางรัก 9 ปี มายด์ ลภัสลัล – พาย สุนิษฐ์ ก่อนประกาศห่างสามี หลังคลิปเสียง ทราย สก๊อต ถูกปล่อย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปล่าสุด คนขับรถไฟ-รถเมล์ยังไม่เสียชีวิต เหตุชนมักกะสัน เจ็บรักษาตัวใน รพ. ข่าว

สรุปล่าสุด คนขับรถไฟ-รถเมล์ยังไม่เสียชีวิต เหตุชนมักกะสัน เจ็บรักษาตัวใน รพ.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังแชร์คลิป ปมรถไฟชนรถเมล์มักกะสัน อ้างตีธงแดงเตือนแล้ว ข่าว

เปิดปมใหม่รถไฟชนรถเมล์มักกะสัน คลิป จนท. ยืนยัน วิทยุเตือน-ตีธงแดงก่อนชนแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลวิจัยพบ ไวรัสฮันตา ฝังตัวในอสุจินาน 6 ปี แม้หายป่วย เสี่ยงติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ข่าว

ผลวิจัยพบ ไวรัสฮันตา ฝังตัวในอสุจินาน 6 ปี แม้หายป่วย เสี่ยงติดต่อทางเพศสัมพันธ์

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

มายด์ โพสต์ขอโทษ ทราย สก๊อต ได้ยินคลิปเสียงพร้อมทุกคน ขอห่างสามีรักษาใจ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เปิดเลขรถเมล์ รถไฟพุ่งชน ไฟท่วมกลางแยกมักกะสัน ดับ 8

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดคลิปนาทีสลด รถไฟชนรถเมล์กลางแยกอโศก ตาย 8 เจ็บหลายราย

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยินดีเศรษฐีใหม่ เป๋าตังถูกรางวัลที่ 1 รวม 30 ใบเป็นเงิน 180 ล้าน สลากดิจิทัล L6 งวด 16 พ.ค. 69 ข่าว

ยินดีเศรษฐีใหม่ เป๋าตังถูกรางวัลที่ 1 รวม 30 ใบเป็นเงิน 180 ล้าน สลากดิจิทัล L6 งวด 16/5/69

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! รถไฟพชนรถเมล์ บริเวณทางรถไฟมักกะสัน เบื้องต้นเสียชีวิตแล้ว 6 ศพ ข่าว

ด่วน! รถไฟชนรถเมล์ บริเวณทางรถไฟมักกะสัน เบื้องต้นเสียชีวิตแล้ว 8 ศพ

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 พฤษภาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล ตรวจหวย

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 พฤษภาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
โป๊ะแตก! โรงเรียนริบมือถือเด็กแลกเงินหมื่น สช. ตรวจพบ ไม่ได้รับอนุญาตจัดตั้งรร.เอกชน ข่าว

โป๊ะแตก! โรงเรียนริบมือถือเด็กแลกเงินหมื่น สช. ตรวจพบ ไม่ได้รับอนุญาตจัดตั้งรร.เอกชน

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดโพสต์สุดท้าย ลุงเจ้ย ภูเก็ต ก่อนหมดสติ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

มาแล้ว! เลขเด็ด POTATO งวด 16/5/69 แนวทางโค้งสุดท้ายก่อนหวยออก 4 โมงเย็น

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พ.ค. 69 ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 16 พ.ค. 69 ลุ้นผลแบบเรียลไทม์ ตรวจรางวัลที่นี่

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนบ้านหลอนยา! บุกแทงหลาน-ต่อยอา ต้องปิดร้านหนีตาย ตร.อ้างร้านพัสดุเอาผิดบุกรุกยาก ข่าว

เพื่อนบ้านหลอนยา! บุกแทงหลาน-ต่อยอา ต้องปิดร้านหนีตาย ตร.อ้างร้านพัสดุเอาผิดบุกรุกยาก

1 วัน ที่แล้ว
บันเทิง

สาเหตุเสียชีวิต “เดวิด เอง” มือกีตาร์วงพลอย จากไปอย่างสงบหลังล้มป่วย

1 วัน ที่แล้ว
ฉาววงการ! เพจดังรุมแฉ ดาราดังกกเด็ก 17 คาบ้าน ครอบครัวผู้ชายแจ้งข้อหา ‘พรากผู้เยาว์’ บันเทิง

ฉาววงการ! เพจดังรุมแฉ ดาราดังกกเด็ก 17 คาบ้าน ครอบครัวผู้ชายแจ้งข้อหา ‘พรากผู้เยาว์’

1 วัน ที่แล้ว
ตรวจหวย 16 พฤษภาคม 2569 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล ตรวจหวย

ตรวจหวย 16 พฤษภาคม 2569 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล

1 วัน ที่แล้ว
เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์ คำชะโนด งวด 16 พฤษภาคม 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์ คำชะโนด ชุดสุดท้ายก่อนหวยออกบ่ายนี้ 16 พ.ค. 69

1 วัน ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 พ.ค. 2569 10:48 น.| อัปเดต: 17 พ.ค. 2569 10:52 น.
61
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ย้อนคำทำนาย หมอปลาย เตือนอุบัติเหตุรถไฟชนบ้าน-รถ ก่อนเกิดเหตุสลดแยกพระราม 9

ย้อนคำทำนาย หมอปลาย เตือนอุบัติเหตุรถไฟชนบ้าน-รถ ก่อนเกิดเหตุสลดแยกพระราม 9

เผยแพร่: 17 พฤษภาคม 2569
ย้อนเส้นทางรัก 9 ปี มายด์ ลภัสลัล - พาย สุนิษฐ์ ก่อนประกาศห่างสามี หลังคลิปเสียง ทราย สก๊อต ถูกปล่อย

ย้อนเส้นทางรัก 9 ปี มายด์ ลภัสลัล – พาย สุนิษฐ์ ก่อนประกาศห่างสามี หลังคลิปเสียง ทราย สก๊อต ถูกปล่อย

เผยแพร่: 17 พฤษภาคม 2569
สรุปล่าสุด คนขับรถไฟ-รถเมล์ยังไม่เสียชีวิต เหตุชนมักกะสัน เจ็บรักษาตัวใน รพ.

สรุปล่าสุด คนขับรถไฟ-รถเมล์ยังไม่เสียชีวิต เหตุชนมักกะสัน เจ็บรักษาตัวใน รพ.

เผยแพร่: 17 พฤษภาคม 2569
เพจดังแชร์คลิป ปมรถไฟชนรถเมล์มักกะสัน อ้างตีธงแดงเตือนแล้ว

เปิดปมใหม่รถไฟชนรถเมล์มักกะสัน คลิป จนท. ยืนยัน วิทยุเตือน-ตีธงแดงก่อนชนแล้ว

เผยแพร่: 17 พฤษภาคม 2569
Back to top button