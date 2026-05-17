เปิดปมใหม่รถไฟชนรถเมล์มักกะสัน คลิป จนท. ยืนยัน วิทยุเตือน-ตีธงแดงก่อนชนแล้ว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 พ.ค. 2569 08:34 น.| อัปเดต: 17 พ.ค. 2569 08:47 น.
เพจดังแชร์คลิป ปมรถไฟชนรถเมล์มักกะสัน อ้างตีธงแดงเตือนแล้ว

เพจดัง Drama-addict แชร์คลิปตั้งข้อสังเกตอุบัติเหตุรถไฟสินค้าชนรถเมล์สาย 206 บริเวณมักกะสัน อ้างเจ้าหน้าที่ตีธงแดงและวิทยุเตือนแล้วแต่ไม่มีการตอบรับ ขณะที่ทางการเร่งสอบสวน

เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 เพจเฟซบุ๊กชื่อดัง Drama-addict ได้โพสต์ข้อความสั้น ๆ ว่า “เอ้า” พร้อมแชร์ข้อมูลจากผู้ใช้งานชื่อ NormalYukhon ซึ่งนำไปสู่ประเด็นใหม่ในกรณีอุบัติเหตุขบวนรถไฟสินค้าที่ 2126 พุ่งชนรถโดยสารประจำทาง ขสมก. สาย 206 บริเวณทางผ่านเสมอระดับ แยกอโศก-ดินแดง ใกล้สถานีแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน

โพสต์ดังกล่าวได้ระบุข้อกล่าวอ้างว่า มีคลิปเสียงวิทยุสื่อสารของนายสถานีรถไฟที่แจ้งเตือนพนักงานขับรถไฟแล้วว่ามีการจราจรติดขัด พร้อมกับระบุว่าได้ “ตีธงแดง” เพื่อส่งสัญญาณให้หยุดขบวนรถ แต่กลับไม่มีการตอบรับจากฝั่งพนักงานขับรถไฟ ประเด็นจากเพจ Drama-addict ทำให้เกิดข้อสงสัยบนโลกออนไลน์อย่างมาก อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปมตีธงแดงแจ้งแล้ว ไร้การตอบกลับ
สรุปเหตุการณ์ รถไฟชนรถเมล์ เกิดอะไรขึ้นที่มักกะสัน

อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงบ่าย รถเมล์สาย 206 ต้องจอดติดสัญญาณไฟแดงบริเวณแยกอโศก-เพชรบุรี ทำให้ตัวรถจอดคร่อมอยู่บนรางรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ระบุเวลาเกิดเหตุประมาณ 15.41 น. ขณะที่ศูนย์วิทยุพระราม 199 ได้รับแจ้งเหตุในช่วง 15.51 น. เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้รถเมล์อย่างรุนแรง

ยอดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ

พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ยืนยันยอดผู้เสียชีวิตจำนวน 8 ราย ส่วนพนักงานขับรถเมล์ได้รับบาดเจ็บและอยู่ในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสอบสวน ไม่ได้เสียชีวิตตามที่มีรายงานข่าวในช่วงแรก สำหรับตัวเลขผู้ได้รับบาดเจ็บยังมีความคลาดเคลื่อนระหว่างหน่วยงาน (ดูหมายเหตุกองบรรณาธิการ) ตำรวจได้ควบคุมตัวพนักงานขับรถเมล์และเจ้าหน้าที่ประจำไม้กั้นทางรถไฟไว้สอบสวนแล้ว ส่วนพนักงานขับรถไฟได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ

สาเหตุเบื้องต้น ไม้กั้นลงไม่ได้

รฟท. และ ขสมก. ชี้แจงตรงกันว่า รถเมล์จอดคร่อมรางรถไฟขณะติดสัญญาณไฟแดง ทำให้ระบบเครื่องกั้นทางรถไฟไม่สามารถลดไม้กั้นลงมาปิดถนนได้ตามปกติ ประกอบกับขบวนรถไฟสินค้ามีน้ำหนักมาก เมื่อพนักงานขับรถไฟเห็นรถเมล์ในระยะกระชั้นชิดจึงไม่สามารถหยุดรถได้ทัน

เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังปฏิบัติงานในที่เกิดเหตุรถไฟชนกันใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิงค์ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2569 (ภาพถ่ายโดย AP/Sakchai Lalit)
สั่งตรวจกล่องดำ-กล้องวงจรปิด

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้เร่งส่งหลักฐานจากกล้องวงจรปิดของ กทม. และกล้องบริเวณตู้ควบคุมเครื่องกั้นทางรถไฟให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบ พร้อมกำชับว่าตามระเบียบแล้ว การปล่อยให้รถไฟผ่านจุดตัดจะต้องมีไม้กั้น สัญญาณธง และสัญญาณไฟพร้อมกันเสมอ

กระทรวงคมนาคมสั่งการให้ รฟท. ตรวจสอบเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินรถ (กล่องดำ) เพื่อดูพฤติกรรมการขับขี่ ความเร็ว และการชะลอขบวนรถไฟ ขณะที่กรมการขนส่งทางรางกำลังเร่งสอบสวนสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางผ่านแห่งนี้

การเยียวยาผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ

ขสมก. ประกาศว่า ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้นรายละ 1.5 ล้านบาท ส่วนผู้บาดเจ็บจะได้รับเงินช่วยเหลือตั้งแต่ 80,000 ถึง 500,000 บาท ตามระดับความรุนแรงของอาการ โดยค่ารักษาพยาบาลจะอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

นายกฯ ลงพื้นที่ ตั้งคำถามระบบเตือนภัย

ช่วงเช้าวันที่ 17 พฤษภาคม 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ นายกรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและดูแลผู้บาดเจ็บ

นายกรัฐมนตรีได้ตั้งคำถามถึงระบบความปลอดภัยว่า เหตุใดจึงไม่มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีรถจอดคร่อมรางรถไฟในพื้นที่จราจรหนาแน่น นอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตจากคลิปวิดีโอเหตุการณ์ว่า ขบวนรถไฟดูเหมือนจะไม่ได้ชะลอความเร็ว ซึ่งประเด็นนี้จะต้องมีการพิสูจน์ด้วยหลักฐานที่ชัดเจนต่อไป

