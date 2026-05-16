ผลวิจัยพบ ไวรัสฮันตา ฝังตัวในอสุจินาน 6 ปี แม้หายป่วย เสี่ยงติดต่อทางเพศสัมพันธ์
งานวิจัยเผยไวรัสฮันตาอาจฝังตัวในอสุจิได้นานถึง 6 ปี แม้หายขาด เสี่ยงกลายเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แพทย์แนะตรวจเชื้อต่อเนื่องป้องกันระบาดซ้ำรอย
ท่ามกลางการเฝ้าระวังไวรัสฮันตาสายพันธุ์อันตรายอย่าง Andes ที่กำลังแพร่ระบาดบนเรือสำราญหรู MV Hondius จนทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย ล่าสุดวงการแพทย์ได้เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่สร้างความกังวลใจให้กับทั่วโลก
งานวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญและตีพิมพ์ในวารสาร Viruses โดยทีมนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการ Spiez ในสวิตเซอร์แลนด์ ได้ทำการศึกษาชายวัย 55 ปีที่เคยติดเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์ Andes เมื่อ 6 ปีก่อน แม้ร่างกายจะกำจัดไวรัสจนไม่พบเชื้อในกระแสเลือด ปัสสาวะ หรือระบบทางเดินหายใจแล้ว แต่กลับยังคงตรวจพบเชื้อไวรัสฮันตาในน้ำอสุจิได้ยาวนานถึง 71 เดือน (ประมาณ 5 ปี 11 เดือน)
เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์จะไม่โจมตีเซลล์อสุจิ ทำให้อัณฑะกลายเป็น “พื้นที่ปลอดภัย” ที่เอื้อให้ไวรัสอันตรายหลายชนิด เช่น ฮันตา อีโบลา และซิกา สามารถกบดานอยู่ได้เป็นเวลานานหลายปี
ทีมนักวิจัยระบุว่า ไวรัส Andes มีศักยภาพที่จะติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันได้ แม้ว่าปัจจุบันจะยังไม่มีการยืนยันผู้ป่วยที่ติดเชื้อผ่านช่องทางนี้อย่างเป็นทางการก็ตาม
กรณีนี้มีความคล้ายคลึงกับการระบาดของไวรัสอีโบลาในกินีเมื่อปี 2021 ที่มีผู้เสียชีวิต 12 ราย ซึ่งในเวลาต่อมาแพทย์พบว่าชนวนเหตุเริ่มต้นมาจากชายรายหนึ่งที่รอดชีวิตจากการระบาดใหญ่ในอดีต แต่เขาได้แพร่เชื้อให้คู่นอนโดยไม่รู้ตัวผ่านการมีเพศสัมพันธ์
จากความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทพยากรณ์โรค Airfinity และผู้เชี่ยวชาญระดับสากล จึงได้ออกคำแนะนำให้ผู้ที่รอดชีวิตจากไวรัสฮันตาสายพันธุ์ Andes ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันขององค์การอนามัยโลก (WHO) อย่างเคร่งครัด ดังนี้
- ควรตรวจเช็กน้ำอสุจิทุก 3 เดือน และงดการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันจนกว่าผลตรวจจะเป็นลบติดต่อกัน 2 ครั้ง
- สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ทุกรูปแบบ และควรล้างทำความสะอาดร่างกายด้วยสบู่ทันทีหลังจากสัมผัสน้ำอสุจิ
อย่างไรก็ตาม องค์การอนามัยโลกย้ำว่า แม้จะคาดว่าจะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นจากคลัสเตอร์เรือสำราญ แต่โรคนี้มีความแตกต่างจากโควิด-19 และไม่ได้เป็นภัยคุกคามที่รุนแรงถึงขั้นจะเกิดการแพร่ระบาดใหญ่ไปทั่วโลก
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- WHO เชื่อยอดผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตา จะเพิ่มขึ้นอีก หลังเชื้่อยังอยู่ในระยะฟักตัว
- ข่าวบิดเบือน! ไวรัสฮันตา ถึงประเทศไทย กรมควบคุมโรค ยันไม่พบการแพร่ระบาด
- จริงไหม? โซเชียลอ้าง ผู้ป่วยไวรัสฮันตา อวัยวะเพศชายจะหดตัวลง 3 นิ้ว
- สธ. ยืนยันยังไม่พบผู้ป่วยไวรัสฮันตาในไทย ย้ำไม่ใช่โรคใหม่ ขออย่าตื่นตระหนก
อ้าวอิงจาก : nypost
ติดตาม The Thaiger บน Google News: