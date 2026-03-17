อัฟกาฯ กล่าวหา ปากีฯ ยิงขีปนาวุธใส่โรงพยาบาล ตายพุ่ง 400 ศพ
อัฟกานิสถาน กล่าวหา ปากีสถาน ยิงขีปนาวุธใส่โรงพยาบาล ตายพุ่ง 400 ศพ ด้านปากีสถานปฏิเสธระบุว่าพวกเขาเล็งเป้าไปยังที่ตั้งทางทหาร
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า เกิดเหตุโรงพยาบาลในกรุงคาบูล ประเทศอัฟกานิสถาน ถูกขีปนาวุธตกใส่ โดยอ้างอิงจากโฆษกรัฐบาลตาลีบันระบุว่าเหตุการณ์มีผู้เสียชีวิตกว่า 400 ศพ และได้รับบาดเจ็บหลายราย อย่างไรก็ตาม BBC ระบุว่าพวกเขาไม่สามารถยืนยันตัวเลขดังกล่าวได้
โดยทางอัฟกานิสถานกล่าวหาว่าปากีสถานเป็นเบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้ พร้อมย้ำว่าจุดที่ขีปนาวุธตกใส่นั้นไม่ได้อยู่ใกล้กับฐานทัพแต่อย่างใด
ขณะที่ทางปากีสถานออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหา พร้อมกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้โจมตีโรงพยาบาล และย้ำว่าพวกเขาเล็งเป้ามายังฐานที่ตั้งทางทหารและโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการก่อการร้ายในกรุงคาบูล
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวในพื้นที่ของ BBC ระบุว่าพวกเขาได้เดินทางตรวจสอบโรงพยาบาลดังกล่าวและพบว่าบางส่วนยังมีไฟลุกไหม้ และพบว่าร่างผู้เสียชีวิตกว่า 30 ศพถูกเข็นออกจากจุดเกิดเหตุ ท่ามกลางครอบครัวที่ยังเฝ้ารอด้วยความกังวลและรอฟังข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่
ก่อนหน้านี้ ควาวาจา มูฮัมเมด อาซิฟ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของปากีสถาน ได้ประกาศทำสงครามกับอัฟกานิสถาน โดยระบุว่าทางปากีสถานหมดความอดทนแล้ว ซึ่งเป็นผลพวงจากการปะทะรอบใหม่เมื่อช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
