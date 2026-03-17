ข่าวต่างประเทศ

อัฟกาฯ กล่าวหา ปากีฯ ยิงขีปนาวุธใส่โรงพยาบาล ตายพุ่ง 400 ศพ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 มี.ค. 2569 10:37 น.| อัปเดต: 17 มี.ค. 2569 10:37 น.
อัฟกานิสถาน กล่าวหา ปากีสถาน ยิงขีปนาวุธใส่โรงพยาบาล ตายพุ่ง 400 ศพ ด้านปากีสถานปฏิเสธระบุว่าพวกเขาเล็งเป้าไปยังที่ตั้งทางทหาร

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า เกิดเหตุโรงพยาบาลในกรุงคาบูล ประเทศอัฟกานิสถาน ถูกขีปนาวุธตกใส่ โดยอ้างอิงจากโฆษกรัฐบาลตาลีบันระบุว่าเหตุการณ์มีผู้เสียชีวิตกว่า 400 ศพ และได้รับบาดเจ็บหลายราย อย่างไรก็ตาม BBC ระบุว่าพวกเขาไม่สามารถยืนยันตัวเลขดังกล่าวได้

โดยทางอัฟกานิสถานกล่าวหาว่าปากีสถานเป็นเบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้ พร้อมย้ำว่าจุดที่ขีปนาวุธตกใส่นั้นไม่ได้อยู่ใกล้กับฐานทัพแต่อย่างใด

ขณะที่ทางปากีสถานออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหา พร้อมกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้โจมตีโรงพยาบาล และย้ำว่าพวกเขาเล็งเป้ามายังฐานที่ตั้งทางทหารและโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการก่อการร้ายในกรุงคาบูล

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวในพื้นที่ของ BBC ระบุว่าพวกเขาได้เดินทางตรวจสอบโรงพยาบาลดังกล่าวและพบว่าบางส่วนยังมีไฟลุกไหม้ และพบว่าร่างผู้เสียชีวิตกว่า 30 ศพถูกเข็นออกจากจุดเกิดเหตุ ท่ามกลางครอบครัวที่ยังเฝ้ารอด้วยความกังวลและรอฟังข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่

ก่อนหน้านี้ ควาวาจา มูฮัมเมด อาซิฟ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของปากีสถาน ได้ประกาศทำสงครามกับอัฟกานิสถาน โดยระบุว่าทางปากีสถานหมดความอดทนแล้ว ซึ่งเป็นผลพวงจากการปะทะรอบใหม่เมื่อช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

 

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

