ตาลีบัน ออกกฎใหม่ สามีซ้อมภรรยาและลูกได้ ตราบใดที่กระดูกไม่หัก
ตาลีบัน ออกกฎใหม่ สามีซ้อมภรรยาและลูกได้ ตราบใดที่กระดูกไม่หัก ถ้าทำผิดฝ่ายสามีจะถูกจำคุก 15 วัน หลังจากที่กฎใหม่ลดขั้นผู้หญิงเหลือเทียบเท่าทาส
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว NDTV รายงานว่า เฮเบอทุลลา อาคุนดซาด ผู้นำสูงสุดตาลีบันในอัฟกานิสถาน ได้ลงนามข้อกฎหมายอิสลามใหม่ อนุญาตให้สามีสามารถลงโทษภรรยาหรือลูกด้วยการทำร้ายร่างกายได้ ตราบใดที่ไม่ได้ทำให้กระดูกหักหรือเป็นแผลเปิดแต่อย่างใด
โดยอ้างอิงจากกฎหมายฉบับนี้ระบุว่าหากสามีทำให้ภรรยาได้รับบาดเจ็บ เขาจะถูกจำคุก 15 วัน แต่ฝ่ายสามีจะได้รับโทษ หากผู้หญิงสามารถพิสูจน์ต่อได้ว่าทางสามีทำเกินควร และขณะที่ฝ่ายภรรยาขึ้นศาลต้องมีผู้ชายหรือสามีคอยดูแลด้วย
ซึ่งกฎหมายดังกล่าวเป็นผลพวงจากที่ทางตาลีบันได้แก้กฎหมาย ได้ระบุว่า ระดับการลงโทษที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าผู้กระทำผิดเป็น “อิสระ” หรือ “ทาส” และลดระดับผู้หญิงมาเทียบเท่ากับทาส
นอกจากนี้กลุ่มสิทธิมนุษยยังเปิดเผยอีกด้วยว่าพวกเขาไม่สามารถวิจารณ์กฎหมายฉบับนี้ในที่สาธารณะได้ เนื่องจากการวิจารณ์กฎหมายฉบับนี้ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเช่นกัน
โดยประมวลกฎหมายอาญาความยาว 90 หน้า มาแทนที่กฎหมายว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี (EVAW) ที่ถูกใช้ในปี 2552 ซึ่งริเริ่มโดยรัฐบาลชุดก่อนที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ
