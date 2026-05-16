ยินดีเศรษฐีใหม่ เป๋าตังถูกรางวัลที่ 1 รวม 30 ใบเป็นเงิน 180 ล้าน สลากดิจิทัล L6 งวด 16/5/69
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย งวด 16 พฤษภาคม 2569 รางวัลที่ 1 ได้แก่ 107387 ยินดี 21 เศรษฐีใหม่ถูกรางวัล 30 ใบ รวมเป็นเงิน 180 ล้านบาท
จบสิ้นลงไปแล้วสำหรับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทล งวดประจำวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2569 โดยผลการออกรางวัลในครั้งนี้มีผู้โชคดีได้เป็นเศรษฐีคนใหม่หลายรายด้วยกัน โดยเฉพาะผู้ที่ซื้อ สลากดิจิทัล L6 ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง มีผู้ถูกรางวัลที่ 1 รวมกันถึง 21 ใบ คิดเป็นเงินรางวัลมหาศาลถึง 180 ล้านบาท ซึ่งทางเพจเฟซบุ๊ก Krungthai Care ได้แจ้งรายละเอียดทั้งหมดเอาไว้ดังนี้
สลากดิจิทัล L6 งวดประจำวันที่ 16 พ.ค. 69 รางวัลที่ 1 เลขที่ 107387 จำนวนใบที่ถูกทั้งหมด 30 ใบ รวมเป็นเงินรางวัล 180 ล้านบาท
- ถูก 1 ใบ จำนวน 15 คน
- ถูก 2 ใบ จำนวน 4 คน
- ถูก 3 ใบ จำนวน 1 คน
- ถูก 4 ใบ จำนวน 1 คน
สลากตัวเลขสามหลัก งวดประจำวันที่ 16 พ.ค. 69
- เลขรางวัลสามตรง: 387 รางวัลละ 3,585 บาท
- เลขรางวัลสามสลับหลัก: 378 738 783 837 873 รางวัลละ 856 บาท
- เลขรางวัลสองตรง: 08 รางวัลละ 621 บาท
- เลขรางวัลพิเศษ: 387000004270 รางวัลละ 675,822.00 บาท
ตรวจผลการถูกรางวัลสลากดิจิทัล และสามารถขึ้นรางวัลได้ ผ่านแอปฯ เป๋าตัง รายละเอียดเพิ่มเติม https://krungthai.com/link/paotang-digital-lottery-facebook งวดหน้าเริ่มซื้อได้ตั้งแต่ 06.00 – 23.00 น. ของวันถัดไป หลังจากวันออกรางวัล *เงื่อนไขเป็นไปตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด
อ้างอิงจาก : FB Krungthai Care
