สื่อญี่ปุ่นลงข่าว รถไฟชนรถบัสในไทย ชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่น ปมไม้กั้น-รถติดค้างราง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 พ.ค. 2569 12:29 น.| อัปเดต: 17 พ.ค. 2569 12:29 น.
สื่อญี่ปุ่นรายงานข่าวรถไฟชนรถบัสในไทย ชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่น ปมไม้กั้น-รถติดค้างราง

สื่อดังญี่ปุ่นอย่าง TBS NEWS DIG และ FNN Prime Online รายงานเหตุรถไฟสินค้าชนรถเมล์ที่กรุงเทพฯ เสียชีวิต 8 ราย บาดเจ็บกว่า 30 ราย ชาวเน็ตญี่ปุ่นตั้งคำถามรถหยุดค้างบนทางตัดและระบบความปลอดภัย

อุบัติเหตุรถไฟสินค้าชนรถเมล์สาย 206 บริเวณทางตัดรถไฟย่านมักกะสัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ไม่ได้เป็นข่าวใหญ่เฉพาะในไทย แต่สื่อญี่ปุ่นหลายสำนักนำไปรายงานต่อ โดยเฉพาะประเด็นรถบัสหยุดค้างอยู่บนทางตัด และข้อสงสัยเรื่องเครื่องกั้นทางรถไฟไม่ทำงานขณะเกิดเหตุ

สำนักข่าว TBS NEWS DIG รายงานหัวข้อว่า รถไฟสินค้าชนรถโดยสารประจำทางที่ทางตัดในกรุงเทพฯ รถบัสเกิดไฟไหม้ มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 8 ราย และบาดเจ็บ 32 ราย โดยรายงานระบุว่า ภาพเหตุการณ์เผยให้เห็นรถบัสหยุดอยู่ภายในทางตัด ก่อนที่ขบวนรถไฟจะพุ่งเข้าชน

รายงานของ TBS ยังระบุว่า นอกจากรถบัสที่ไฟไหม้อย่างหนักแล้ว ยังมีรถยนต์และรถจักรยานยนต์หลายคันได้รับความเสียหายในเหตุการณ์เดียวกัน พร้อมอ้างข้อมูลว่า ขณะเกิดเหตุเครื่องกั้นทางรถไฟน่าจะไม่ได้ทำงาน และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทยให้ข้อมูลว่า ขบวนรถไฟบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มีน้ำหนักมาก ทำให้เบรกไม่ทัน

ขณะเดียวกัน FNN Prime Online รายงานในทิศทางเดียวกันว่า เหตุเกิดบริเวณทางตัดรถไฟในใจกลางกรุงเทพฯ ขณะรถบัสโดยสารหยุดรอสัญญาณไฟอยู่ในเขตทางตัด ก่อนรถไฟสินค้าจะพุ่งชน และมีรถยนต์กับรถจักรยานยนต์หลายคันได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุครั้งนี้

FNN ระบุเพิ่มเติมว่า เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต 8 ราย และบาดเจ็บมากกว่า 30 ราย โดยพยานในที่เกิดเหตุเล่าว่าได้ยินเสียงชนดังสนั่น ก่อนเห็นรถไฟลากรถบัสไปและเกิดไฟไหม้ ส่วนสถานทูตญี่ปุ่นในไทยแจ้งว่า ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลชาวญี่ปุ่นได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

หลังสื่อญี่ปุ่นเผยแพร่ข่าวนี้ ผู้ใช้โซเชียลญี่ปุ่นจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยประเด็นที่ชาวเน็ตพูดถึงมากที่สุดคือ ทำไมรถบัสจึงหยุดค้างอยู่บนทางตัดรถไฟ ทำไมเครื่องกั้นจึงไม่ลง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรออกแบบระบบไฟจราจรบริเวณทางตัดให้ป้องกันรถติดค้างบนรางมากกว่านี้หรือไม่

คอมเมนต์จำนวนหนึ่งมองว่า ผู้ขับขี่ไม่ควรขับเข้าไปในทางตัด หากยังไม่มีพื้นที่ว่างพอให้รถผ่านพ้นราง แม้สัญญาณไฟด้านหน้าจะเปิดให้เคลื่อนตัวได้ก็ตาม ขณะที่อีกกลุ่มตั้งข้อสังเกตว่า หากจุดเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่เมืองใหญ่และมีการจราจรหนาแน่น สังคมไม่ควรฝากระบบความปลอดภัยไว้กับการตัดสินใจของคนขับเพียงอย่างเดียว

อีกประเด็นที่ชาวเน็ตญี่ปุ่นให้ความสนใจคือ “ไม้กั้นไม่ลง” เพราะในญี่ปุ่น การหยุดรถบนทางตัดรถไฟถือเป็นเรื่องอันตรายร้ายแรง กฎจราจรเน้นย้ำให้ผู้ขับขี่ประเมินพื้นที่ด้านหน้าให้ชัดเจนก่อนข้ามราง การเห็นรถโดยสารขนาดใหญ่ติดอยู่กลางทางตัดจึงกลายเป็นประเด็นที่หลายคนตั้งคำถามถึงมาตรฐานความปลอดภัยบนถนนในพื้นที่เมือง

สำหรับในไทย เหตุการณ์นี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งเรื่องพฤติกรรมของคนขับรถเมล์ การทำงานของเครื่องกั้นทางรถไฟ สัญญาณเตือน การสื่อสารกับคนขับรถไฟ และข้อมูลจากกล้องวงจรปิด ซึ่งทั้งหมดจะเป็นหลักฐานสำคัญในการระบุสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุ

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

