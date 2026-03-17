ข่าวต่างประเทศ

ดราม่าออสการ์ ทีมงานเกาหลีโดนตัดจบสปีช ซ้ำเปิดเพลงไล่ จวกยับเหยียดเอเชีย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 มี.ค. 2569 10:50 น.| อัปเดต: 17 มี.ค. 2569 10:51 น.
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

ดราม่าเวทีออสการ์ ผู้จัดงานตัดจบสปีช-เปิดเพลงไล่ ทีมงาน KPop Demon Hunters ขณะรับรางวัล แฟนคลับเดือดจัดจวกไร้มารยาท-ส่อเหยียดเชื้อชาติ

งานประกาศรางวัลออสการ์ปีนี้ กลายเป็นค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองของภาพยนตร์แอนิเมชันสุดฮิตจาก Netflix และ Sony Pictures Animation อย่าง KPop Demon Hunters ที่กวาดไปถึง 2 รางวัลใหญ่ ทั้งสาขาภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยม (Best Animated Feature) และเพลงประกอบดั้งเดิมยอดเยี่ยม (Best Original Song) จากเพลง Golden แต่กลับเกิดเป็นประเด็นดราม่าร้อนส่อเหยียดเชื้อชาติ

ในงานออสการ์มีการแสดงโชว์เพลง Golden โดยมีศิลปินอย่าง EJAE, Rei Ami และ Audrey Nuna ขึ้นเวทีพร้อมแดนเซอร์ในชุดที่ได้แรงบันดาลใจจากเกาหลี โบกสะบัดธงสีทองระยิบระยับ ท่ามกลางเสียงเชียร์ของผู้ชมที่พร้อมใจกันโบกแท่งไฟ K-pop ชนิดที่ถอดแบบมาจากในหนังเป๊ะ ๆ

กระแสดราม่าเริ่มต้นขึ้นหลังทีมนักแต่งเพลงทั้ง 6 คน ได้แก่ EJAE, Mark Sonnenblick, Joong-gyu Kwak, Yu-han Lee, Hee-dong Nam และ Jeong-hoon Seo เดินขึ้นเวทีไปรับรางวัลเพลงประกอบดั้งเดิมยอดเยี่ยม โดย EJAE ยืนอยู่หน้าไมค์และกล่าวสปีชสุดซึ้งที่ใช้เวลาไปไม่ถึง 1 นาที ทว่าหลังจากนั้น จู่ ๆ ไมค์ก็ถูกตัด และสปีชของ Lee ถูกขัดจังหวะด้วยเสียงดนตรีในงานออสการ์คืนนั้น

จากนั้น EJAE พยายามตะโกนว่า “หยุดเถอะ ได้โปรด!” (Stop it, please!) ขณะที่ Sonnenblick ถึงกับกระโดดไปมาบนเวทีเพื่อส่งสัญญาณให้หยุดเล่นดนตรี แต่ทุกอย่างก็ไร้ผล ไฟในฮอลล์ถูกหรี่ลง และทีมงาน Golden ก็ถูกเชิญลงจากเวทีเพื่อตัดเข้าโฆษณา

หลังเกิดเหตุการณ์นี้ ผู้ชมจำนวนมากรู้สึกโกรธจัด ตกใจและไม่พอใจ หลายคนวิจารณ์จวกยับว่านี่เป็นการกระทำที่หยาบคาย ไร้มารยาท และถึงขั้นเป็นการเหยียดเชื้อชาติ

สิ่งที่น่าเสียดายและค้านสายตาที่สุดคือ Golden เป็นเพลง K-pop เพลงแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์ และทีมนักแต่งเพลงชุดนี้ก็ถือเป็นชาวเกาหลีกลุ่มแรกที่คว้ารางวัลสาขานี้ไปครอง ชาวเน็ตหลายคนตั้งข้อสังเกตว่า ผู้ชนะคนอื่น ๆ พูดสปีชที่ยาวกว่านี้มาก แถมในงานยังมีช่วงการแสดงตลกแทรกอยู่เต็มไปหมด ซึ่งผู้ชมบางส่วนมองว่าถ้าเวลาจัดงานไม่พอจริง ๆ ก็ควรจะไปตัดหรือลดเวลาช่วงเล่นมุกตลกพวกนั้นออกเสียมากกว่า

ในเวลาต่อมา Lee ก็ได้รับโอกาสให้กล่าวสปีชจนจบที่หลังเวที เมื่อ Hope Sloop นักข่าวจากสื่อ Decider ได้สอบถามเขาและทีมนักแต่งเพลงว่าอยากจะกล่าวอะไรต่อหรือไม่ ซึ่ง Lee และ Sonnenblick ก็ได้ใช้โอกาสนี้ขอบคุณครอบครัว ทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพยนตร์และเพลงประกอบ รวมถึงแฟน ๆ ที่คอยสนับสนุนพวกเขามาตลอด

เมื่อมองย้อนกลับไปดูประวัติดราม่าของเวทีออสการ์ อย่างเช่นแฮชแท็ก #OscarsSoWhite อาจจะไม่ควรแปลกใจนักที่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับทีม KPop Demon Hunters ในค่ำคืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฮอลลีวูด เหตุการณ์นี้ชวนให้นึกถึงความเจ็บปวดในงานออสการ์ปี 2020 เมื่อไฟถูกหรี่ลงก่อนกำหนดขณะที่ทีมนักแสดงและทีมงานภาพยนตร์เรื่อง Parasite ขึ้นรับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Picture) ในครั้งนั้นต้องอาศัยเสียงประท้วงจากเหล่านักแสดงฮอลลีวูดแถวหน้าที่พร้อมใจกันชูมือและตะโกนว่า “Up! Up! Up!” (เปิดไฟ!) ไฟถึงจะสว่างขึ้นมาอีกครั้ง และยอมให้ Miky Lee ผู้อำนวยการสร้างบริหารของ Parasite ได้กล่าวสปีชจนจบ

แม้ว่าการจัดการที่ผิดพลาดของออสการ์ต่อช่วงเวลาบนเวทีของทีม KPop Demon Hunters จะทำให้ผู้ชมหลายคนรู้สึกแย่และหมดสนุก แต่สุดท้ายแล้วนี่ก็ยังคงเป็นค่ำคืนแห่งประวัติศาสตร์ของวงการ K-pop ของประเทศเกาหลี และของการแสดงตัวตนของชาวเอเชียในเวทีโลก ดังที่ Maggie Kang ผู้ร่วมกำกับและผู้ร่วมเขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้อย่างลึกซึ้งว่า

“สำหรับพวกคุณทุกคนที่มีหน้าตาเหมือนกับฉัน ฉันขอโทษจริง ๆ ที่มันใช้เวลานานมาก กว่าที่เราจะได้เห็นตัวตนของพวกเราในภาพยนตร์แบบนี้ แต่มันเกิดขึ้นแล้วที่นี่ และนั่นหมายความว่าคนรุ่นหลังจะไม่ต้องตั้งตารอคอยอีกต่อไป รางวัลนี้เพื่อประเทศเกาหลี และเพื่อคนเกาหลีในทุก ๆ ที่”

ข้อมูลจาก : forbes

ข่าวล่าสุด
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต เศรษฐกิจ

กัมพูชาเปิดปั๊มน้ำมัน 1,600 แห่ง ดีเซลพุ่ง 66% หลังวิกฤตตะวันออกกลาง

7 วินาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

ลูกชาย ป.5 ถูกครูคณิตฯ บิดหูจนอักเสบ-ไข้ขึ้น แม่โวยคดีไม่คืบแถมไม่เคยขอโทษ

6 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

จับตาวันนี้! ศาลพิพากษา “Tokyogurl-Cheerio” คดีร่างทรง ROV ซีเกมส์

6 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ดราม่าออสการ์ ทีมงานเกาหลีโดนตัดจบสปีช ซ้ำเปิดเพลงไล่ จวกยับเหยียดเอเชีย

8 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

คร่า 400 ชีวิต ปากีสถานทิ้งบอมบ์ “รพ.บำบัดยาเสพติด” ในคาบูล

14 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

ในหลวง-พระราชินี ทรงขับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จฯ เยือน สปป.ลาว กระชับสัมพันธ์ไทย-ลาว ครบ 75 ปี

15 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวการเมือง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุก ‘อติรุจ’ 1 ปี 8 เดือน ไม่รอลงอาญา ในความผิดฐาน ม.112 กรณีตะโกนใส่ขบวนเสด็จ

20 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

อัฟกาฯ กล่าวหา ปากีฯ ยิงขีปนาวุธใส่โรงพยาบาล ตายพุ่ง 400 ศพ

21 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ ประกาศขู่ยึด คิวบา ลั่นจะทำอะไรก็ได้ที่ต้องการ หลังเกิดวิกฤตไฟดับทั้งประเทศ

27 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวการเมือง

“ศุภจี” มั่นใจคุมราคาสินค้า 59 ชนิดอยู่ เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือประชาชน

41 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวภูมิภาค

ปั๊มน้ำมันสายหลักขึ้นป้าย “น้ำมันหมดทุกชนิด” สาวขี่จยย.ข้ามอำเภอ มาเจอแทบทรุด

45 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต บันเทิง

มัม ลาโคนิค กลัวมาก ป่วยตับแข็ง ทั้งที่เลิกเหล้า-บุหรี่ 10 ปี เผยต้นตอช็อกหนัก

48 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ยูเออี ปิดน่านฟ้าชั่วคราว สกัดขีปนาวุธ-โดรนโจมตีคลังน้ำมันฟูไจราห์ ล่าสุด เปิดตามปกติแล้ว

51 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต เศรษฐกิจ

ลูกค้าใจหาย บุฟเฟต๊อกบกกีเจ้าดัง แจ้งปิดสาขาสิ้นเดือนมี.ค. หลังเปิดให้บริการกว่า 6 ปี

52 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

“โตโน่ ภาคิน” ประกาศลาออกประธาน “ขอนแก่น FC” เลื่อนชั้นไม่สำเร็จ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

ช็อกวงการ! ผู้บริหารสาว กางผลแล็บอาหารเสริมตัวดัง เคลมแรงแต่พบโปรตีนแค่ 8.59%

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เลื่อนเยือนจีนคุย “สีจิ้นผิง” อ้างติดสงครามตะวันออกกลาง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต บันเทิง

แม่เกตุ แม่ของเจนนี่ รัชนก เปิดตัวรักครั้งใหม่ อวดโมเมนต์พร้อมแคปชั่นหวานจนน่าอิจฉา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

ไผ่ ลิกค์ จี้ รมว.พลังงาน แก้วิกฤตน้ำมัน ผุดสายด่วนช่วยผู้ป่วยกำแพงเพชร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต เศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันวันนี้ 17 มี.ค. 69 เช็กราคาดีเซล-แก๊สโซฮอล์ 5 ปั๊มใหญ่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวอาชญากรรม

เตือนภัย อย่าหลงกลแค่แอดไลน์รับของแจกฟรี เปิด 4 สิ่งใช้ลวงเหยื่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวการเมือง

“หมอวรงค์” อัดคลิปท้า “ไอซ์ รักชนก” ยกเลิกอาหารสภาฟรี ไม่ใช่แค่ตัดงบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวภูมิภาค

เร่งค้นหาร่าง ครูสาววัย 25 รร.ดังภูเก็ตตกสะพานสารสิน ญาติรอด้วยความหวัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวการเมือง

“สส.พิษณุโลก” ยันน้ำมันไม่ขาดแคลน เทียบตู้ ATM คนตกใจแห่ถอนเงินหมด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

กองทุนน้ำมัน เพิ่มเงินอุดหนุน “น้ำมันดีเซล” ป้องกันราคาทะลุ 30 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

กัมพูชาเปิดปั๊มน้ำมัน 1,600 แห่ง ดีเซลพุ่ง 66% หลังวิกฤตตะวันออกกลาง

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

ลูกชาย ป.5 ถูกครูคณิตฯ บิดหูจนอักเสบ-ไข้ขึ้น แม่โวยคดีไม่คืบแถมไม่เคยขอโทษ

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

จับตาวันนี้! ศาลพิพากษา “Tokyogurl-Cheerio” คดีร่างทรง ROV ซีเกมส์

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

ในหลวง-พระราชินี ทรงขับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จฯ เยือน สปป.ลาว กระชับสัมพันธ์ไทย-ลาว ครบ 75 ปี

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
Back to top button