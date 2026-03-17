ดราม่าออสการ์ ทีมงานเกาหลีโดนตัดจบสปีช ซ้ำเปิดเพลงไล่ จวกยับเหยียดเอเชีย
ดราม่าเวทีออสการ์ ผู้จัดงานตัดจบสปีช-เปิดเพลงไล่ ทีมงาน KPop Demon Hunters ขณะรับรางวัล แฟนคลับเดือดจัดจวกไร้มารยาท-ส่อเหยียดเชื้อชาติ
งานประกาศรางวัลออสการ์ปีนี้ กลายเป็นค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองของภาพยนตร์แอนิเมชันสุดฮิตจาก Netflix และ Sony Pictures Animation อย่าง KPop Demon Hunters ที่กวาดไปถึง 2 รางวัลใหญ่ ทั้งสาขาภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยม (Best Animated Feature) และเพลงประกอบดั้งเดิมยอดเยี่ยม (Best Original Song) จากเพลง Golden แต่กลับเกิดเป็นประเด็นดราม่าร้อนส่อเหยียดเชื้อชาติ
ในงานออสการ์มีการแสดงโชว์เพลง Golden โดยมีศิลปินอย่าง EJAE, Rei Ami และ Audrey Nuna ขึ้นเวทีพร้อมแดนเซอร์ในชุดที่ได้แรงบันดาลใจจากเกาหลี โบกสะบัดธงสีทองระยิบระยับ ท่ามกลางเสียงเชียร์ของผู้ชมที่พร้อมใจกันโบกแท่งไฟ K-pop ชนิดที่ถอดแบบมาจากในหนังเป๊ะ ๆ
กระแสดราม่าเริ่มต้นขึ้นหลังทีมนักแต่งเพลงทั้ง 6 คน ได้แก่ EJAE, Mark Sonnenblick, Joong-gyu Kwak, Yu-han Lee, Hee-dong Nam และ Jeong-hoon Seo เดินขึ้นเวทีไปรับรางวัลเพลงประกอบดั้งเดิมยอดเยี่ยม โดย EJAE ยืนอยู่หน้าไมค์และกล่าวสปีชสุดซึ้งที่ใช้เวลาไปไม่ถึง 1 นาที ทว่าหลังจากนั้น จู่ ๆ ไมค์ก็ถูกตัด และสปีชของ Lee ถูกขัดจังหวะด้วยเสียงดนตรีในงานออสการ์คืนนั้น
จากนั้น EJAE พยายามตะโกนว่า “หยุดเถอะ ได้โปรด!” (Stop it, please!) ขณะที่ Sonnenblick ถึงกับกระโดดไปมาบนเวทีเพื่อส่งสัญญาณให้หยุดเล่นดนตรี แต่ทุกอย่างก็ไร้ผล ไฟในฮอลล์ถูกหรี่ลง และทีมงาน Golden ก็ถูกเชิญลงจากเวทีเพื่อตัดเข้าโฆษณา
หลังเกิดเหตุการณ์นี้ ผู้ชมจำนวนมากรู้สึกโกรธจัด ตกใจและไม่พอใจ หลายคนวิจารณ์จวกยับว่านี่เป็นการกระทำที่หยาบคาย ไร้มารยาท และถึงขั้นเป็นการเหยียดเชื้อชาติ
สิ่งที่น่าเสียดายและค้านสายตาที่สุดคือ Golden เป็นเพลง K-pop เพลงแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์ และทีมนักแต่งเพลงชุดนี้ก็ถือเป็นชาวเกาหลีกลุ่มแรกที่คว้ารางวัลสาขานี้ไปครอง ชาวเน็ตหลายคนตั้งข้อสังเกตว่า ผู้ชนะคนอื่น ๆ พูดสปีชที่ยาวกว่านี้มาก แถมในงานยังมีช่วงการแสดงตลกแทรกอยู่เต็มไปหมด ซึ่งผู้ชมบางส่วนมองว่าถ้าเวลาจัดงานไม่พอจริง ๆ ก็ควรจะไปตัดหรือลดเวลาช่วงเล่นมุกตลกพวกนั้นออกเสียมากกว่า
ในเวลาต่อมา Lee ก็ได้รับโอกาสให้กล่าวสปีชจนจบที่หลังเวที เมื่อ Hope Sloop นักข่าวจากสื่อ Decider ได้สอบถามเขาและทีมนักแต่งเพลงว่าอยากจะกล่าวอะไรต่อหรือไม่ ซึ่ง Lee และ Sonnenblick ก็ได้ใช้โอกาสนี้ขอบคุณครอบครัว ทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพยนตร์และเพลงประกอบ รวมถึงแฟน ๆ ที่คอยสนับสนุนพวกเขามาตลอด
เมื่อมองย้อนกลับไปดูประวัติดราม่าของเวทีออสการ์ อย่างเช่นแฮชแท็ก #OscarsSoWhite อาจจะไม่ควรแปลกใจนักที่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับทีม KPop Demon Hunters ในค่ำคืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฮอลลีวูด เหตุการณ์นี้ชวนให้นึกถึงความเจ็บปวดในงานออสการ์ปี 2020 เมื่อไฟถูกหรี่ลงก่อนกำหนดขณะที่ทีมนักแสดงและทีมงานภาพยนตร์เรื่อง Parasite ขึ้นรับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Picture) ในครั้งนั้นต้องอาศัยเสียงประท้วงจากเหล่านักแสดงฮอลลีวูดแถวหน้าที่พร้อมใจกันชูมือและตะโกนว่า “Up! Up! Up!” (เปิดไฟ!) ไฟถึงจะสว่างขึ้นมาอีกครั้ง และยอมให้ Miky Lee ผู้อำนวยการสร้างบริหารของ Parasite ได้กล่าวสปีชจนจบ
แม้ว่าการจัดการที่ผิดพลาดของออสการ์ต่อช่วงเวลาบนเวทีของทีม KPop Demon Hunters จะทำให้ผู้ชมหลายคนรู้สึกแย่และหมดสนุก แต่สุดท้ายแล้วนี่ก็ยังคงเป็นค่ำคืนแห่งประวัติศาสตร์ของวงการ K-pop ของประเทศเกาหลี และของการแสดงตัวตนของชาวเอเชียในเวทีโลก ดังที่ Maggie Kang ผู้ร่วมกำกับและผู้ร่วมเขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้อย่างลึกซึ้งว่า
“สำหรับพวกคุณทุกคนที่มีหน้าตาเหมือนกับฉัน ฉันขอโทษจริง ๆ ที่มันใช้เวลานานมาก กว่าที่เราจะได้เห็นตัวตนของพวกเราในภาพยนตร์แบบนี้ แต่มันเกิดขึ้นแล้วที่นี่ และนั่นหมายความว่าคนรุ่นหลังจะไม่ต้องตั้งตารอคอยอีกต่อไป รางวัลนี้เพื่อประเทศเกาหลี และเพื่อคนเกาหลีในทุก ๆ ที่”
ข้อมูลจาก : forbes
