ตรวจหวย
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 พฤษภาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล
เช็กผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2569 ตรวจสอบ ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ ครบทุกรางวัล พร้อมสถิติย้อนหลัง
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เตรียมประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2569 บรรดาคอหวยและนักเสี่ยงโชคทั่วประเทศสามารถนำลอตเตอรี่ที่มีอยู่ในมือมาตรวจสอบความถูกต้องได้ทันที ทีมงานได้รวบรวมผลการออกรางวัลทุกประเภททั้ง รางวัลที่ 1, เลขหน้า 3 ตัว, เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว มาไว้ให้ตรวจกันอย่างละเอียดครบถ้วนทุกรางวัลในรูปแบบ “ใบเรียงเบอร์”
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 พ.ค. 69 (16/5/69)
- รางวัลที่ 1 : 107387
- เลขหน้า 3 ตัว : 298 – 091
- เลขท้าย 3 ตัว : 602 – 716
- เลขท้าย 2 ตัว : 08
ผลการออกรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล 5 งวดล่าสุด
งวดประจำวันที่ 2 พ.ค. 2569
- รางวัลที่ 1: 536077
- เลขหน้า 3 ตัว: 267 – 318
- เลขท้าย 3 ตัว: 065 – 153
- เลขท้าย 2 ตัว: 43
งวดประจำวันที่ 16 เม.ย. 2569
- รางวัลที่ 1: 309612
- เลขหน้า 3 ตัว: 355 – 108
- เลขท้าย 3 ตัว: 868 – 424
- เลขท้าย 2 ตัว: 77
งวดประจำวันที่ 1 เม.ย. 2569
- รางวัลที่ 1: 292514
- เลขหน้า 3 ตัว: 406 – 113
- เลขท้าย 3 ตัว: 851 – 098
- เลขท้าย 2 ตัว: 47
งวดประจำวันที่ 16 มี.ค. 2569
- รางวัลที่ 1: 833009
- เลขหน้า 3 ตัว: 510 – 983
- เลขท้าย 3 ตัว: 439 – 954
- เลขท้าย 2 ตัว: 64
งวดประจำวันที่ 1 มี.ค. 2569
- รางวัลที่ 1: 820866
- เลขหน้า 3 ตัว: 479 – 054
- เลขท้าย 3 ตัว: 068 – 837
- เลขท้าย 2 ตัว: 06
