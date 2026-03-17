ในหลวง-พระราชินี ทรงขับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จฯ เยือน สปป.ลาว กระชับสัมพันธ์ไทย-ลาว ครบ 75 ปี
ในหลวง และพระราชินี ทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์ เสด็จฯ เยือน สปป.ลาว เพื่อการเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและกระชับสายสัมพันธ์ไทย-ลาว ครบ 75 ปี
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569 เวลา 16.41 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2569 ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของ นายทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยทรงขับเครื่องบินพระที่นั่ง Boeing 737-800 ทะเบียน HS-HMK เที่ยวบินที่ VMS904 หมายเลขเครื่องบิน 90410 ออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมือง เมื่อเวลา 15.30 น.
การเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้นับเป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว ครบ 75 ปี ในปีพุทธศักราช 2568 และจะเป็นการกระชับสายสัมพันธ์และความร่วมมืออันเข้มแข็งระหว่างประเทศทั้งสอง ในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดสนิทสนมยิ่งและมีวัฒนธรรมประเพณีที่มีความคล้ายคลึงกัน ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการ ณ หอคํา นครหลวงเวียงจันทน์ ในวันที่ 17 มีนาคม พุทธศักราช 2569 โดยมีประธานประเทศ ฯ และภริยา เฝ้ารับเสด็จ เมื่อเสร็จสิ้นพิธีรับเสด็จ จะมีพระราชปฏิสันถารกับประธานประเทศ ฯ และภริยา จากนั้นจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และภริยา และนายโซสมพอน พมวิหาน ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิบไตยประชาชนลาว และภริยา เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และในวันเดียวกัน ประธานประเทศ ฯ และภริยา จะจัดพิธีบายศรีทูลพระขวัญและถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการ ณ หอคํา
ในการสด็จพระราชดำเนินยือนครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาด้านการเกษตรห้วยขอน-ห้วยขั้ว (หลัก 22 ) ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแรกที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นในสาธารณรัฐประชาธิบไตยประชาชนลาว นอกจากนี้ จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะพระธาตุหลวง ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และทอดพระเนตรการจัดแสดงผ้าไหมลาวและงานหัตถกรรมที่ตำหนักผ้าไหมลาวโบราณ นครหลวงเวียงจันทน์ ด้วย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนิน โดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พุทธศักราช 2569 เวลา 15 นาฬิกา 30 นาที และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธ ที่ 18 มีนาคม พุทธศักราช 2569 เวลา 19 นาฬิกา 30 นาที
อ้างอิงจาก : ประกาศสำนักพระราชวัง
รูปภาพจ้าง : FB Love Airplanes, พระลาน
