สรุปล่าสุด คนขับรถไฟ-รถเมล์ยังไม่เสียชีวิต เหตุชนมักกะสัน เจ็บรักษาตัวใน รพ.

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 พ.ค. 2569 09:16 น.| อัปเดต: 17 พ.ค. 2569 09:18 น.
ปภ.ยืนยันยอดเสียชีวิต 8 ราย บาดเจ็บ 30 ราย รวมคนขับรถเมล์สาย 206 ที่ถูกไฟลวก ส่วนคนขับรถไฟบาดเจ็บศีรษะ ตำรวจรอสอบสวนต่อ

จากกรณีอุบัติเหตุขบวนรถไฟสินค้าพุ่งชนรถโดยสารประจำทาง ขสมก. สาย 206 บริเวณทางผ่านเสมอระดับ แยกอโศก-ดินแดง ใกล้สถานีแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 จนทำให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงและมีผู้เสียชีวิต ล่าสุดมีข้อมูลยืนยันชัดเจนแล้วว่า พนักงานขับรถเมล์และพนักงานขับรถไฟทั้งสองรายยังมีชีวิตอยู่

ข้อมูลเบื้องต้นที่มีการรายงานคลาดเคลื่อนในช่วงแรก ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสื่อสังคมออนไลน์ว่าพนักงานขับรถเมล์เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ อย่างไรก็ตาม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้สรุปตัวเลขผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2569

รายงานจาก ปภ. ยืนยันว่าอุบัติเหตุครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 8 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 30 ราย หนึ่งในผู้บาดเจ็บคือ นายลาพิศ ทองบุญ พนักงานขับรถเมล์สาย 206 คันเกิดเหตุ นายลาพิศได้รับบาดเจ็บจากแผลไฟลวก ขณะนี้กำลังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส่วนพนักงานเก็บค่าโดยสารก็ได้รับบาดเจ็บและกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเช่นเดียวกัน

สำหรับฝั่งการรถไฟแห่งประเทศไทย พนักงานขับรถไฟขบวนสินค้าคือ นายสมยพร สวนกูล อายุ 46 ปี นายสมยพรได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะจากแรงกระแทกขณะเกิดการชน ขณะนี้กำลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลและอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อรอการสอบสวนเช่นกัน

ทั้งนี้ ผู้เสียชีวิตทั้ง 8 ราย ยังอยู่ในขั้นตอนการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการเพื่อให้ญาติสามารถรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

