สรุปล่าสุด คนขับรถไฟ-รถเมล์ยังไม่เสียชีวิต เหตุชนมักกะสัน เจ็บรักษาตัวใน รพ.
ปภ.ยืนยันยอดเสียชีวิต 8 ราย บาดเจ็บ 30 ราย รวมคนขับรถเมล์สาย 206 ที่ถูกไฟลวก ส่วนคนขับรถไฟบาดเจ็บศีรษะ ตำรวจรอสอบสวนต่อ
จากกรณีอุบัติเหตุขบวนรถไฟสินค้าพุ่งชนรถโดยสารประจำทาง ขสมก. สาย 206 บริเวณทางผ่านเสมอระดับ แยกอโศก-ดินแดง ใกล้สถานีแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 จนทำให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงและมีผู้เสียชีวิต ล่าสุดมีข้อมูลยืนยันชัดเจนแล้วว่า พนักงานขับรถเมล์และพนักงานขับรถไฟทั้งสองรายยังมีชีวิตอยู่
ข้อมูลเบื้องต้นที่มีการรายงานคลาดเคลื่อนในช่วงแรก ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสื่อสังคมออนไลน์ว่าพนักงานขับรถเมล์เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ อย่างไรก็ตาม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้สรุปตัวเลขผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2569
รายงานจาก ปภ. ยืนยันว่าอุบัติเหตุครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 8 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 30 ราย หนึ่งในผู้บาดเจ็บคือ นายลาพิศ ทองบุญ พนักงานขับรถเมล์สาย 206 คันเกิดเหตุ นายลาพิศได้รับบาดเจ็บจากแผลไฟลวก ขณะนี้กำลังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส่วนพนักงานเก็บค่าโดยสารก็ได้รับบาดเจ็บและกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเช่นเดียวกัน
สำหรับฝั่งการรถไฟแห่งประเทศไทย พนักงานขับรถไฟขบวนสินค้าคือ นายสมยพร สวนกูล อายุ 46 ปี นายสมยพรได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะจากแรงกระแทกขณะเกิดการชน ขณะนี้กำลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลและอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อรอการสอบสวนเช่นกัน
ทั้งนี้ ผู้เสียชีวิตทั้ง 8 ราย ยังอยู่ในขั้นตอนการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการเพื่อให้ญาติสามารถรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดปมใหม่รถไฟชนรถเมล์มักกะสัน คลิป จนท. ยืนยัน วิทยุเตือน-ตีธงแดงก่อนชนแล้ว
- ด่วน! รถไฟชนรถเมล์ บริเวณทางรถไฟมักกะสัน เบื้องต้นเสียชีวิตแล้ว 8 ศพ
- เปิดคลิปนาทีสลด รถไฟชนรถเมล์กลางแยกอโศก ตาย 8 เจ็บหลายราย
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: