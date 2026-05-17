เปิดวิธีหนีรถเมล์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เช็กตำแหน่งประตูฉุกเฉินบนรถร้อน-รถปรับอากาศ
วิธีเอาตัวรอดบนรถโดยสาร ต้องมองหาทางออกฉุกเฉิน ค้อนทุบกระจก และถังดับเพลิงตั้งแต่ก้าวแรกที่ขึ้นรถเพื่อความปลอดภัย
อุบัติเหตุบนรถโดยสารเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากเจอ แต่ผู้โดยสารควรรู้ทางหนีไว้ก่อน เพราะเวลาเกิดเหตุจริง คนที่รอดมักไม่ใช่คนที่แรงเยอะที่สุด แต่เป็นคนที่เห็นทางออกก่อน และไม่เสียเวลาหาของสำคัญในวินาทีเร่งด่วน
กรมการขนส่งทางบก แนะนำว่าเมื่อขึ้นรถโดยสาร ผู้โดยสารควรรู้ตำแหน่งประตูฉุกเฉิน ทางออกฉุกเฉิน ค้อนทุบกระจก และถังดับเพลิง เพราะทั้งหมดคืออุปกรณ์สำคัญสำหรับใช้หนีออกจากรถเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิด
ขึ้นรถเมล์ให้สังเกต 3 จุดก่อนนั่ง
สิ่งแรกที่ควรทำหลังขึ้นรถเมล์ ไม่ใช่รีบหาที่นั่งอย่างเดียว แต่ควรมองให้รู้ว่าถ้าเกิดเหตุจะหนีออกทางไหนได้บ้าง โดยเฉพาะรถปรับอากาศที่ประตูและหน้าต่างปิดทึบกว่ารถร้อน
จุดที่ต้องสังเกตคือ ประตูขึ้น-ลงปกติ ประตูฉุกเฉิน และค้อนทุบกระจก ประตูฉุกเฉินมักมีข้อความ “ประตูฉุกเฉิน” หรือ “EXIT” อยู่ค่อนไปทางท้ายรถ ผู้ผลิตออกแบบให้เปิดได้จากทั้งด้านในและด้านนอกโดยไม่ต้องใช้กุญแจ
ส่วนทางออกฉุกเฉินด้านข้างจะเป็นกระจกนิรภัยประเภทเทมเปอร์ มีข้อความ “ทางออกฉุกเฉิน” พร้อมค้อนทุบกระจกและวิธีทุบติดไว้ใกล้กระจก ขณะที่รถบางคันมีช่องทางออกบนหลังคา ซึ่งผู้โดยสารสามารถใช้วิธีดันฝา หมุนสลัก แล้วปีนออกจากตัวรถได้เลย
รถร้อนกับรถปรับอากาศ หนีไม่เหมือนกัน
รถเมล์ร้อนมักมีหน้าต่างเปิดได้และมีช่องลมมากกว่า หากเกิดเหตุและประตูยังใช้การได้ ผู้โดยสารควรหนีออกทางประตูปกติก่อน เพราะรวดเร็วและปลอดภัยกว่า แต่ถ้าประตูเสียหาย มีไฟ ควัน หรือสิ่งกีดขวาง ให้มองหาช่องหน้าต่างหรือจุดกระจกที่ใช้เป็นทางออกฉุกเฉิน
รถเมล์ปรับอากาศต้องระวังมากกว่า เพราะกระจกปิดตายหลายบาน ผู้โดยสารจึงควรจำตำแหน่งค้อนทุบกระจกตั้งแต่ขึ้นรถ มาตรฐานรถบัสต้องมีค้อนทุบกระจกอย่างน้อย 2 อัน ติดตั้งด้านซ้ายและขวาของตัวรถ ใกล้บานกระจกนิรภัยประเภทเทมเปอร์
พูดง่าย ๆ รถร้อนยังพอมีช่องธรรมชาติให้หนีมากกว่า ส่วนรถปรับอากาศต้องพึ่งอุปกรณ์ฉุกเฉินมากขึ้น ดังนั้นการขึ้นรถปรับอากาศแล้วรู้ตำแหน่งค้อนทุบกระจกจึงเป็นเรื่องสำคัญพอ ๆ กับการจำป้ายลงรถ
วิธีใช้ค้อนทุบกระจกให้ถูกจุด
ค้อนทุบกระจกไม่ได้มีไว้ประดับรถ แต่ต้องใช้ให้ถูกจุด ถ้าใช้ผิดตำแหน่งอาจเสียแรงและเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์
วิธีใช้ค้อนทุบกระจกที่ถูกต้องคือ ให้ดึงค้อนออกจากแท่น จับด้ามให้แน่น ใช้ปลายแหลมกรีดหรือเคาะกระจกให้เป็นรอยหลายจุด ผู้โดยสารต้องหลีกเลี่ยงการทุบตรงกลางกระจก เพราะเป็นจุดที่แข็งแรงที่สุด จากนั้นให้ทุบตามแนวที่กรีดหรือบริเวณขอบมุมกระจก
ผู้โดยสารสามารถทุบเป็นรูหลายจุด หรือทุบที่มุมกระจก แล้วใช้แรงกระแทกให้กระจกหลุดออก
ข้อสำคัญคือ ห้ามใช้มือเปล่าดันกระจก เพราะกระจกนิรภัยแข็งแรงกว่ากระจกทั่วไปหลายเท่า บริษัทผู้ผลิตออกแบบกระจกชนิดนี้มาให้ทนแรงกระแทก แรงบิด และความร้อนมากกว่ากระจกปกติ
ถ้ามีควันไฟ ต้องก้มต่ำและรีบออก
หากในรถมีควัน ผู้โดยสารต้องก้มตัวต่ำและเคลื่อนตัวไปยังทางออกที่ใกล้ที่สุด เพราะควันลอยขึ้นด้านบน การอยู่ต่ำช่วยให้หายใจได้ดีกว่า ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ทิ้งของส่วนตัวทั้งหมด อย่าเสียเวลาหยิบกระเป๋า โทรศัพท์ หรือของมีค่า เพราะไม่คุ้มกับเวลาหนีออกจากรถ
เมื่อหนีออกจากรถได้แล้ว ต้องรีบถอยห่างจากตัวรถ ถนน ทางรถไฟ หรือจุดที่ยังมีความเสี่ยง จากนั้นรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ผ่านเบอร์ฉุกเฉิน 191 หรือ 1669 ทันที
ประตูฉุกเฉินอยู่ตรงไหน
ตำแหน่งประตูฉุกเฉินขึ้นอยู่กับรุ่นรถ แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ช่วงกลางถึงท้ายรถ มีป้าย “ประตูฉุกเฉิน” หรือ “EXIT” ให้เห็นชัดเจน บางคันเป็นประตูด้านหลัง บางคันเป็นช่องกระจกด้านข้าง และบางคันมีช่องหลังคาเป็นทางออกสำรอง
หลักจำง่ายคือ ถ้าประตูหน้าเปิดไม่ได้ ให้มองไปทางท้ายรถ ถ้าประตูท้ายหรือทางเดินมีสิ่งกีดขวาง ให้มองหากระจกที่มีป้ายทางออกฉุกเฉินและค้อนทุบกระจก ถ้ารถพลิกหรือประตูด้านข้างเปิดไม่ได้ ให้มองหาช่องหลังคา หากรถคันนั้นมีติดตั้งไว้
ถังดับเพลิงอยู่ตรงไหน ใช้เมื่อไหร่
รถโดยสารทุกคันควรมีถังดับเพลิงบริเวณด้านหน้าและด้านท้ายรถ วิธีใช้คือดึงสลัก ปลดสายฉีด ยืนห่างจากกองไฟราว 6-8 ฟุต และฉีดไปที่ฐานของไฟ ไม่ใช่ฉีดใส่เปลวไฟด้านบน
ผู้โดยสารทั่วไปควรใช้ถังดับเพลิงเฉพาะเมื่อไฟยังเล็ก ทางหนีเปิดโล่ง และตัวเองไม่เสี่ยงติดอยู่ในรถ หากไฟลุกเร็ว มีควันมาก หรือมีคนจำนวนมากอยู่ในรถ สิ่งสำคัญกว่าคือการเปิดทางออกและอพยพคนให้เร็วที่สุด
สูตรจำง่าย 5 วินาทีแรกหลังขึ้นรถ
ขึ้นรถทุกครั้งให้ใช้เวลาไม่เกิน 5 วินาที มองหา 3 อย่างนี้
-
ประตูออกที่ใกล้ที่สุด
-
ป้ายทางออกฉุกเฉิน หรือ EXIT
-
ค้อนทุบกระจกสีแดง หรือจุดติดตั้งค้อน
เรื่องนี้ดูเล็กน้อย แต่เวลาเกิดเหตุจริง 5 วินาทีแรกอาจมีค่ามากที่สุด การรู้ว่าประตูอยู่ไหน ค้อนอยู่ตรงไหน และควรทุบกระจกตรงมุม ไม่ใช่ตรงกลาง จะช่วยให้ตัวเองและคนข้าง ๆ หนีออกจากรถได้เร็วขึ้น
