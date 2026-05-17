ย้อนคำทำนาย หมอปลาย เตือนอุบัติเหตุรถไฟชนบ้าน-รถ ก่อนเกิดเหตุสลดแยกพระราม 9
ย้อนคำทำนาย หมอปลาย พรายกระซิบ เตือนอุบัติเหตุรถไฟชนบ้าน-รถ ก่อนเกิดเหตุสลดแยกพระราม 9 หลายฟังแล้วยังอึ้งในความแม่น
จากกรณีเหตุระทึกกลางกรุงเมื่อเวลา 15.40 น. ของวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุ ‘รถไฟชนรถเมล์’ บริเวณทางรถไฟมักกะสัน ทำให้เกิดไฟลุกไหม้ มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายราย และมีผู้เสียชีวิตจากเหตุดังกล่าว 8 ราย ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
ล่าสุดทางทีมข่าว ThaiNews – ไทยนิวส์ ได้มีการย้อนบทสัมภาษณ์ของ หมอปลาย พรายกระซิบ ที่ได้เดินทางไปให้สัมภาษณ์แบบ Exclusive กับทางสำนักข่าว ไทยนิวส์ เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา พบว่า หมอปลาย เคยเตือนถึงอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถไฟเอาไว้ด้วย ระบุว่า
“จะมีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นอีกประมาณ 2-3 ครั้ง ในพื้นที่หรือเส้นทางเดิม ๆ จะมีทั้งข้างบนและข้างล่าง คือรอบนี้ชัดเจนเลยว่า ‘ข้างบนก็เก่าสนิมผุ ข้างล่างก็กลวง’ จริง ๆ คำว่าระมัดระวังเราเป็นคนใช้บริการก็ไม่รู้จะระวังยังไง สิ่งที่เราได้แต่หวังก็คือผู้ใหญ่ต้องระวังให้เรา เพราะเกิดอีกรอบ
ปีนี้จะเจอแต่เหตุที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้ เช่น ข้างบนชนข้างล่าง หรือ ข้างล่างที่เป็นรถไฟอยู่ดี ๆ มาชนบ้าน หรือชนรถที่อยู่บนถนนอะไรแบบนี้ คือแปลก ๆ”
สำหรับคนที่ต้องสัญจรไปมาแต่ก็มีความกังวล หมอปลาย แนะนำว่า “อย่างแรกให้ดูสภาวการณ์ก่อน เพราะว่าน้ำก็เยอะเหมือนกัน ถ้าน้ำเยอะไอ้พวกที่มุดใต้ดินก็พยายามหลีกเลี่ยงหน่อย แล้วก็ใครที่ซื้อในกลุ่มรถที่เป็นรถไฟฟ้า (EV) หน้าฝนต้องระวังแบบมาก ๆ ถ้ามีประกันอะไรที่เกี่ยวกับรถ การซ่อม ให้เลือกที่เป็นพิเศษและครอบคลุมทั้งหมด
ส่วนคนที่ต้องเดินทางไกลแล้วอาจจะต้องเดินทางโดยมีล้อเยอะ ๆ เป็นรุ่นเก่า ๆ หน่อย กลุ่มพวกนี้อาจจะต้องเช็กสถานีว่าสภาพรถโอเคอยู่หรือไม่”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! รถไฟชนรถเมล์ บริเวณทางรถไฟมักกะสัน เบื้องต้นเสียชีวิตแล้ว 8 ศพ
- เปิดคลิปนาทีสลด รถไฟชนรถเมล์กลางแยกอโศก ตาย 8 เจ็บหลายราย
- เปิดปมใหม่รถไฟชนรถเมล์มักกะสัน คลิป จนท. ยืนยัน วิทยุเตือน-ตีธงแดงก่อนชนแล้ว
อ้างอิงจาก : ThaiNews – ไทยนิวส์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: