“สังข์ ดอกสะเดา” ตลกดังเสียชีวิตแล้ว หลังลูกหยุดการรักษา ไม่อยากให้พ่อทรมาน
สังข์ ดอกสะเดา ตลกดังเสียชีวิตแล้ว ด้วยวัย 63 ปี หลังลูกหยุดการรักษา ไม่อยากให้พ่อทรมาน ลูกสัญญาจะดูแลแม่เป็นอย่างดี
จากกรณีที่ลูกชายคนกลางของ สังข์ ดอกสะเดา ดาราตลกได้ออกมาแจ้งว่า ยกเลิกการรักษาด้วยการผ่าตัด และยกเลิกการปั๊มหัวใจ เพราะไม่อยากให้พ่อทรมานอีกแล้ว หลังจากที่พ่อป่วยเป็นมะเร็ง ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดลูกชายได้แจ้งผ่านเพจเฟซบุ๊ก คุณสังข์ ดอกสะเดา ระบุว่า “ตอนนี้ พ่อเสียชีวิตแล้วนะครับ จากไปอย่างสงบ พ่อไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะ จะทำตามทุกอย่างที่เคยคุยกันไว้ จะดูแลแม่อย่างดี”
ทั้งนี้ลูกชายของตลกดังได้เคยโพสต์แจ้งอาการของคุณพ่อว่า “หมอ บอก ออกซิเจนในเลือดต่ำ87% ใข้ขึ้นสูง ความดันต่ำ
การช่วย มีผลเสี่ยง ปั้มหัวใจเสี่ยง ซี่โครงหัก เลือดออก มีข้อดีข้อเสียมีต่างๆๆนาๆๆ
1ปั้มขึ้นมาได้ก็เป็นเจ้าชายนิทา
2ปั้มไม่ขึ้นพ่อก็ไป ทั้งนี้ทั้งนั้นได้ปรึกษาญาติๆๆแล้วว่าให้คุณหมอช่วยสุดความสามารถ แต่ถ้าสุดความสามารถแล้วพ่อไม่ใหว ขออย่ายื้อเลยครับ พ่อเหนื่อยมามากแล้ว”
