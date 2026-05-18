ข่าว

เผยผลตรวจคนขับรถไฟชนรถเมล์ พบฉี่ม่วง สั่งตรวจพนักงานทุกคนที่เหลือ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 พ.ค. 2569 07:30 น.| อัปเดต: 18 พ.ค. 2569 07:31 น.
50

เผยผลตรวจคนขับรถไฟชนรถเมล์ สังเวย 8 ศพ พบฉี่ม่วง สั่งตรวจพนักงานทุกคนที่เหลือ ใช้มาตรการ Zero Tolerance ผลต้องเป็นศูนย์

จากกรณีเหตุรถไฟชนรถประจำทาง รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ใต้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์มักกะสัน ทำให้เกิดไฟลุกไหม้ ถ.อโศกดินแดง แยกพระราม 9 – แยกอโศกเพชร เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 8 ศพ บาดเจ็บหลายรายนั้น

ล่าสุด กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม ออกแถลงว่า นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยหลังได้รับข้อมูลจากตำรวจว่า ตรวจพบการใช้สารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถไฟขบวน 2126 แหลมฉบัง-ชุมทางบางซื่อ ที่ชนกับรถโดยสารประจำทางสาย 3-30 (สาย206) รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จอดบริเวณ จุดตัดทางรถไฟถนนอโศก-ดินแดง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 8 รายและผู้บาดเจ็บ 30 ราย เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา

กรมการขนส่งทางราง ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการระบบราง และประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน จึงได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จัดให้มีการตรวจคัดกรองสารเสพติดและวัดปริมาณแอลกอฮอล์กับ “พนักงานที่มีหน้าที่ขับขี่และควบคุมการเดินรถ” รวมถึง “พนักงานภาคพื้นดินที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย” เช่น พนักงานกั้นถนน พนักงานประแจ ทุกรายก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละผลัด โดยใช้มาตรการ “Zero Tolerance” (ต้องเป็นศูนย์เท่านั้น)

นายพิเชฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับพนักงานขับรถไฟ รายนายสยมพร สอนกูล ยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางราง และสั่งให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถไฟรายดังกล่าว และให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง พร้อมทั้งสั่งการให้ รฟท. พักงานพนักงานขับรถไฟและพนักงานคุมไม้กั้นที่เกี่ยวข้องทันที พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด และสืบสวนเชิงลึกว่าผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง ปล่อยให้ผู้มีสารเสพติดมาปฏิบัติหน้าที่ขับรถไฟ ซึ่งต้องรับผิดชอบชีวิตคนจำนวนมากได้อย่างไรต่อไป

นายพิเชฐ กล่าวทิ้งท้ายว่า พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ.2568 มาตรา 90 ระบุว่า “ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่า ผู้ประจำหน้าที่ใดมีสารอยู่ในร่างกายอันเกิดจากการเสพสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่น ยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ให้ผู้ตรวจการขนส่งทางรางมีอำนาจตรวจหรือทดสอบหรือสั่งให้รับการตรวจหรือทดสอบว่า ผู้นั้นมีสารนั้น ๆ อยู่ในร่างกายหรือไม่ ทั้งนี้ วิธีการตรวจหรือทดสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในระเบียบที่อธิบดีประกาศกำหนด”

ซึ่งกรมการขนส่งทางรางอยู่ระหว่างออกประกาศ เพื่อใช้บังคับตามกฎหมายต่อไปอีกด้วย การออกคำสั่งนี้เป็นไปเพื่อการสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนและผู้โดยสารว่ากรมการขนส่งทางรางยึดมั่นในหลักการความปลอดภัยสูงสุด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

เผยผลตรวจคนขับรถไฟชนรถเมล์ พบฉี่ม่วง สั่งตรวจพนักงานทุกคนที่เหลือ

1 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 18 พ.ค. 69 รอประกาศเปิดตลาดครั้งที่ 1 จับตาทองแท่ง-รูปพรรณ หลังร่วงแรงปลายสัปดาห์

31 นาที ที่แล้ว
ข่าว

โซเชียลแชร์คลิป รถเมล์ 514 จอดค้างบนรางรถไฟมักกะสัน ชาวเน็ตลั่นทำตามกฎได้แปบเดียว

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่บุญธรรมบินจากอุบลฯ ตามหาลูกสาววัย 25 สูญหาย หลังรถไฟชนรถเมล์มักกะสัน ข่าว

แม่บุญธรรมบินจากอุบลฯ ตามหาลูกสาววัย 25 สูญหาย หลังรถไฟชนรถเมล์มักกะสัน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
โซเชียลแห่อาลัย &quot;หนุ่มอนาคตไกล&quot; เพจดังเผยโปรไฟล์เก่ง 6 ภาษา หนึ่งในเหยื่อรถไฟชนรถเมล์ ข่าว

โซเชียลแห่อาลัย “หนุ่มอนาคตไกล” จบป.โท เก่ง 6 ภาษา หนึ่งในเหยื่อรถไฟชนรถเมล์

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวิธีหนีรถเมล์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เช็กตำแหน่งประตูฉุกเฉินบนรถร้อน-รถปรับอากาศ ข่าว

เปิดวิธีหนีรถเมล์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เช็กตำแหน่งประตูฉุกเฉินบนรถร้อน-รถปรับอากาศ

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อญี่ปุ่นรายงานข่าวรถไฟชนรถบัสในไทย ชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่น ปมไม้กั้น-รถติดค้างราง ข่าว

สื่อญี่ปุ่นลงข่าว รถไฟชนรถบัสในไทย ชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่น ปมไม้กั้น-รถติดค้างราง

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยรายชื่อ 2 ใน 8 ผู้เสียชีวิต เหตุ รถไฟชนรถเมล์ จนท.เร่งตรวจอัตลักษณ์อีก 6 ร่าง ข่าว

เผยรายชื่อ 2 ใน 8 ผู้เสียชีวิต เหตุ รถไฟชนรถเมล์ จนท.เร่งตรวจอัตลักษณ์อีก 6 ร่าง

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! แจ้งข้อหาเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้น ปมรถไฟชนรถเมล์มักกะสัน ส่วนคนขับรอหลักฐานเพิ่ม ข่าว

ด่วน! แจ้งข้อหา “คนขับรถไฟ” ปมรถไฟชนรถเมล์มักกะสัน กระทำการโดยประมาท

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ล่าตัว! เฒ่าหื่น บุกขืนใจ เด็กหญิง 13 ผู้พิการหูหนวกและเป็นใบ้ คาโซฟาในบ้านพัก ก่อนเผ่นหนี ข่าว

ล่าตัว! เฒ่าหื่น บุกขืนใจ เด็กหญิง 13 ผู้พิการหูหนวกและเป็นใบ้ คาโซฟาในบ้านพัก ก่อนเผ่นหนี

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผอ.ขสมก. เร่งจ่ายเยียวยาผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ จากเหตุรถไฟชนรถเมล์แยกอโศก ด่วนที่สุด ข่าว

ผอ.ขสมก. เร่งเยียวยา ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ เหตุรถไฟชนรถเมล์แยกอโศก ด่วนที่สุด

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดคลิปจุดรถไฟชนรถเมล์ วันแรกหลังเหตุ รถสัญจรเป็นระเบียบ จอดหลังเส้นเหลือง

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนคำทำนาย หมอปลาย เตือนอุบัติเหตุรถไฟชนบ้าน-รถ ก่อนเกิดเหตุสลดแยกพระราม 9 ข่าว

ย้อนคำทำนาย หมอปลาย เตือนอุบัติเหตุรถไฟชนบ้าน-รถ ก่อนเกิดเหตุสลดแยกพระราม 9

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนเส้นทางรัก 9 ปี มายด์ ลภัสลัล - พาย สุนิษฐ์ ก่อนประกาศห่างสามี หลังคลิปเสียง ทราย สก๊อต ถูกปล่อย ข่าวดารา

ย้อนเส้นทางรัก 9 ปี มายด์ ลภัสลัล – พาย สุนิษฐ์ ก่อนประกาศห่างสามี หลังคลิปเสียง ทราย สก๊อต ถูกปล่อย

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปล่าสุด คนขับรถไฟ-รถเมล์ยังไม่เสียชีวิต เหตุชนมักกะสัน เจ็บรักษาตัวใน รพ. ข่าว

สรุปล่าสุด คนขับรถไฟ-รถเมล์ยังไม่เสียชีวิต เหตุชนมักกะสัน เจ็บรักษาตัวใน รพ.

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังแชร์คลิป ปมรถไฟชนรถเมล์มักกะสัน อ้างตีธงแดงเตือนแล้ว ข่าว

เปิดปมใหม่รถไฟชนรถเมล์มักกะสัน คลิป จนท. ยืนยัน วิทยุเตือน-ตีธงแดงก่อนชนแล้ว

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลวิจัยพบ ไวรัสฮันตา ฝังตัวในอสุจินาน 6 ปี แม้หายป่วย เสี่ยงติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ข่าว

ผลวิจัยพบ ไวรัสฮันตา ฝังตัวในอสุจินาน 6 ปี แม้หายป่วย เสี่ยงติดต่อทางเพศสัมพันธ์

1 วัน ที่แล้ว
บันเทิง

มายด์ โพสต์ขอโทษ ทราย สก๊อต ได้ยินคลิปเสียงพร้อมทุกคน ขอห่างสามีรักษาใจ

1 วัน ที่แล้ว
เลขเด็ด

เปิดเลขรถเมล์ รถไฟพุ่งชน ไฟท่วมกลางแยกมักกะสัน ดับ 8

1 วัน ที่แล้ว
ข่าว

เปิดคลิปนาทีสลด รถไฟชนรถเมล์กลางแยกอโศก ตาย 8 เจ็บหลายราย

2 วัน ที่แล้ว
ยินดีเศรษฐีใหม่ เป๋าตังถูกรางวัลที่ 1 รวม 30 ใบเป็นเงิน 180 ล้าน สลากดิจิทัล L6 งวด 16 พ.ค. 69 ข่าว

ยินดีเศรษฐีใหม่ เป๋าตังถูกรางวัลที่ 1 รวม 30 ใบเป็นเงิน 180 ล้าน สลากดิจิทัล L6 งวด 16/5/69

2 วัน ที่แล้ว
ด่วน! รถไฟพชนรถเมล์ บริเวณทางรถไฟมักกะสัน เบื้องต้นเสียชีวิตแล้ว 6 ศพ ข่าว

ด่วน! รถไฟชนรถเมล์ บริเวณทางรถไฟมักกะสัน เบื้องต้นเสียชีวิตแล้ว 8 ศพ

2 วัน ที่แล้ว
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 พฤษภาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล ตรวจหวย

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 พฤษภาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

2 วัน ที่แล้ว
โป๊ะแตก! โรงเรียนริบมือถือเด็กแลกเงินหมื่น สช. ตรวจพบ ไม่ได้รับอนุญาตจัดตั้งรร.เอกชน ข่าว

โป๊ะแตก! โรงเรียนริบมือถือเด็กแลกเงินหมื่น สช. ตรวจพบ ไม่ได้รับอนุญาตจัดตั้งรร.เอกชน

2 วัน ที่แล้ว
ข่าว

เปิดโพสต์สุดท้าย ลุงเจ้ย ภูเก็ต ก่อนหมดสติ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา

2 วัน ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 พ.ค. 2569 07:30 น.| อัปเดต: 18 พ.ค. 2569 07:31 น.
50
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราคาทองวันนี้ 18 พ.ค. 69 รอประกาศเปิดตลาดครั้งที่ 1 จับตาทองแท่ง-รูปพรรณ หลังร่วงแรงปลายสัปดาห์

เผยแพร่: 18 พฤษภาคม 2569
สื่อญี่ปุ่นรายงานข่าวรถไฟชนรถบัสในไทย ชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่น ปมไม้กั้น-รถติดค้างราง

สื่อญี่ปุ่นลงข่าว รถไฟชนรถบัสในไทย ชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่น ปมไม้กั้น-รถติดค้างราง

เผยแพร่: 17 พฤษภาคม 2569
เผยรายชื่อ 2 ใน 8 ผู้เสียชีวิต เหตุ รถไฟชนรถเมล์ จนท.เร่งตรวจอัตลักษณ์อีก 6 ร่าง

เผยรายชื่อ 2 ใน 8 ผู้เสียชีวิต เหตุ รถไฟชนรถเมล์ จนท.เร่งตรวจอัตลักษณ์อีก 6 ร่าง

เผยแพร่: 17 พฤษภาคม 2569
ด่วน! แจ้งข้อหาเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้น ปมรถไฟชนรถเมล์มักกะสัน ส่วนคนขับรอหลักฐานเพิ่ม

ด่วน! แจ้งข้อหา “คนขับรถไฟ” ปมรถไฟชนรถเมล์มักกะสัน กระทำการโดยประมาท

เผยแพร่: 17 พฤษภาคม 2569
Back to top button