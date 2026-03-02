อิหร่าน ส่อถอนตัวฟุตบอลโลก 2026 หลังสหรัฐ-อิสราเอลถล่มหนัก

วิกฤตการเมืองโลกพ่นพิษใส่วงการกีฬา! นายกสมาคมฟุตบอลอิหร่านยอมรับสถานะในศึกฟุตบอลโลก 2026 ช่วงซัมเมอร์นี้ตกอยู่ในความไม่แน่นอนอย่างสูง หลังเผชิญปฏิบัติการทางทหารระลอกใหญ่ ขณะที่ FIFA ยังคงมองโลกในแง่ดีหวังสถานการณ์คลี่คลายทันเวลา ท่ามกลางการสั่งยกเลิกแมตช์กีฬาทั่วภูมิภาคตะวันออกกลาง
กลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่สั่นสะเทือนวงการลูกหนังโลก เมื่อ เมห์ดี ตาจ (Mehdi Taj) ประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านยอมรับผ่านสื่อ “Varzesh3” ว่า สถานะของขุนพลแห่งเตหะรานในการเข้าร่วมศึกฟุตบอลโลก 2026 ที่สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมนั้น ตกอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนอย่างรุนแรง
ปธ.ลูกหนังอิหร่าน วัย 66 ปี ระบุอย่างตรงไปตรงมาหลังเหตุการณ์ที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (28 ก.พ.) ว่า สิ่งที่แน่นอนในตอนนี้คือ หลังจากเหตุโจมตีครั้งนี้ เราคงไม่สามารถคาดหวังหรือเฝ้ารอศึกฟุตบอลโลกด้วยความหวังได้อีกต่อไป
เจ้าตัวย้ำว่า การตัดสินใจขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับผู้บริหารระดับสูงด้านกีฬาของประเทศว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป
แม้สถานการณ์จะตึงเครียดถึงขีดสุด แต่ฝั่งสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ “ฟีฟ่า” ยังคงมีท่าทีประนีประนอม โดย แมตเทียส กราฟสตรอม เลขาธิการยืนยันว่า กำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และยังคงเชื่อมั่นว่าอิหร่านจะเดินทางไปแข่งขันตามกำหนดการเดิม
อิหร่านถูกจับสลากให้อยู่ในกลุ่ม จี โดยมีโปรแกรมพบกับ นิวซีแลนด์ (15 มิ.ย.) และ เบลเยียม (21 มิ.ย.) ที่เมืองลอสแอนเจลิส ก่อนจะปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มกับ อียิปต์ (26 มิ.ย.) ที่เมืองซีแอตเทิล อย่างไรก็ตาม แฟนบอลอิหร่านส่วนใหญ่ถูกสั่งห้ามเข้าสหรัฐฯ อยู่ก่อนแล้วเนื่องจากมาตรการแบนวีซ่าของรัฐบาลทรัมป์
โดมิโน่กีฬาลามทั่วตะวันออกกลาง
ผลกระทบจากความขัดแย้งในครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ฟุตบอลโลก แต่ลามไปถึงกีฬาชนิดอื่นๆ ทั่วภูมิภาค
คริกเก็ต แมตช์ระหว่างอิงแลนด์ ไลออนส์ (England Lions) พบปากีสถาน ชาฮีส์ (Pakistan Shaheens) ที่อาบูดาบี ถูกสั่งยกเลิกทั้งในวันอาทิตย์และวันจันทร์
ฟุตบอลเอเชียโดนด้วย เมื่อสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (เอเอฟซี) ประกาศเลื่อนการแข่งขันรอบเพลย์ออฟเอซีแอลโซนตะวันตกออกไปอย่างไม่มีกำหนด
ขณะที่ สมาคมฟุตบอลกาตาร์สั่งระงับกิจกรรมทางฟุตบอลทั้งหมดภายในประเทศชั่วคราว
นอกจากนี้ ดอว์น สเตลีย์ โค้ชทีมมหาวิทยาลัยเซาท์แคโรไลนา กำลังเร่งประสานงานนำตัวลูกทีมบาสเกตบอลหญิงที่ไปเล่นอาชีพในอิสราเอล เดินทางกลับสหรัฐฯ เพื่อความปลอดภัย
ถึงตรงนี้โลกกีฬาและแฟนบอลทั่วโลกกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดว่า ฟีฟ่าจะจัดการกับสถานการณ์ “การเมืองแทรกแซงกีฬา” ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์นี้อย่างไร และทีมชาติอิหร่านจะได้โชว์ฝีเท้าบนแผ่นดินสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายนนี้จริงหรือไม่ ?.
